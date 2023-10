“REX ORANGE COUNTY” ประกาศจัด POP UP SHOP แห่งแรกในไทย 21 ตุลาคมนี้ ขนของลิมิเต็ดมาเพียบ

พร้อมจำหน่ายสินค้ารุ่นลิมิเต็ดที่ไม่เคยวางขายที่ไหนมาก่อนที่เจ้าตัวทำมาเพื่อวางจำหน่ายเฉพาะในกรุงจาการ์ตา, สิงคโปร์ และไทยในเดือนนี้ โดยช็อปจะจัดขึ้นพร้อมกับการทัวร์คอนเสิร์ตที่ SEA ของเขา ซึ่งในทัวร์ครั้งนี้อเล็กก็ได้ไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น, ฟิลลิปปินส์, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์ และ กรุงเทพฯ ตามลำดับ ซึ่งถือเป็นการเปิดคอนเสิร์ตใหญ่ในเอเชียครั้งแรกของเขาเลยก็ว่าได้แฟนๆ ของ REX ORANGE COUNTY งานนี้บอกเลยว่าห้ามพลาด แล้วไปเจอกันที่ ป๊อป อัพ ช็อปของ REX ORANGE COUNTY ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม ที่ CARNIVAL (Warehouse 30 โกดัง 7-8 ตั้งอยู่ในซอยเจริญกรุง 30) แล้วมาเจอกันนะทุกคน!เมื่อปีที่แล้ว REX ORANGE COUNTY ได้เปิดตัวอัลบั้มล่าสุดของเขา ‘WHO CARES?’ ซึ่งสามารถไต่ขึ้นอันดับ 1 ในสหราชอาณาจักร อันดับ 2 ในออสเตรเลีย อันดับ 5 ในอเมริกา เป็นต้น อัลบั้มนี้ประกอบไปด้วยเพลงฮิตอย่าง AMAZING, THE SHADE, KEEP IT UP และ OPEN A WINDOW ที่ฟีทกับ Tyler, The Creator ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองได้ร่วมงานกันนับตั้งแต่อัลบั้ม Flower Boy ของ Tyler ในปี 2017ตารางทัวร์ REX ORANGE COUNTY Live in Asia 202312 ตุลาคม – Taipei, TW @ Zepp New Taipei14 ตุลาคม – Jakarta, ID @ Beach City International Stadium – SOLD OUT15 ตุลาคม – Jakarta, ID @ Beach City International Stadium – SOLD OUT17 ตุลาคม – Singapore, SG @ Star Theatre – SOLD OUT18 ตุลาคม – Kuala Lumpur, MY @ Zepp KL – SOLD OUT19 ตุลาคม – Kuala Lumpur, MY @ Zepp KL – SOLD OUT21 ตุลาคม – Bangkok, TH @ Moonstar Studio 1– SOLD OUT