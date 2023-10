RS รุกตลาดวาย! ส่ง “โอห์ม-ไกด์-ภูมิ-เปรม-อะตอม” 5 พระเอกช่อง 8 กับผลงานซีรีส์วาย “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน” ส่งท้ายปี

Rose studio ภายใต้บริษัท RS multimedia & entertainment ได้ปล่อยรูปภาพซีรีส์ “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน” Y Project ที่นำ 5 หนุ่มในลุคเชฟมาประชันความหล่อกันแบบไม่เกรงใจใคร นำโดย โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ, ไกด์-กันตพล ชมภูพันธ์, ภูมิ- ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์, เปรม ณพนัช ธนติณตระกูล และ อะตอม ณฐาภพ เคนจันทึก โดยเป็นเรื่องราวของ 5 หนุ่มที่หลงใหลในการทำเบเกอรี่ จนทำให้พวกเขาได้โคจรมาพบกัน ด้วยความหลังที่แตกต่างกันอย่างมาก ทำให้เกิดเรื่องราวมากมาย พวกเขาต้องเรียนรู้มันด้วยหัวใจ จึงทำให้ความสัมพันธ์ ความฝันของทั้ง 5 คนเปลี่ยนไป เพื่อน.. คนรัก.. คนสนิท.. ที่แยกกันไม่ออก ทุกคนต่างก็ต้องค้นหาคำตอบให้กับตัวเอง ท่ามกลางกลิ่นหอมอบอวลจากร้านเบเกอรี่โอห์ม ฐิติวัฒน์ ตัวแทนหนึ่งในนักแสดงกล่าวว่า “เรื่องนี้รู้สึกตื่นเต้นมากครับ ที่ได้ทำงานกับเพื่อน ๆ เราเองก็สนิทกันอยู่แล้ว เพราะมีรายการ Snap Project ด้วยกัน ก็ดีใจที่เรามีโอกาสมาเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกัน สำหรับโอห์ม ผมชอบบทที่ได้รับมาก มีหลายมิติทั้งมุมของความเป็นเพื่อน มุมของความรัก ที่เชื่อมโยงกัน จนผมรู้สึกอินทุกครั้งที่ได้ถ่ายทอดอารมณ์ตัวละครนี้ออกไป และเรื่องนี้ผมเองต้องมีการทำเบเกอรี่แบบจริงจังมากๆ มีไปเรียนทำขนมกันจนผมเองก็ซื้ออุปกรณ์แบบจริงๆจังๆมาฝึกทำเองที่บ้านเลย อยากให้ออกมาดีที่สุด ฝากทุกคนให้ติดตามเรื่องนี้ เป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับ”ไกด์ กันตพล เสริมต่อ “ตื่นเต้นมากครับเรื่องนี้เป็นการเล่นซีรีส์วาย ในบทนำครั้งแรกของไกด์ แต่ก่อนหน้านี้เราก็เคยผ่านการเล่นซีรีส์เรื่องหอมกลิ่นความรักมาแล้ว แต่จะต่างกันที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อบอุ่นมากๆ ขนาดผมเข้าฉากแต่ล่ะฉากหัวใจผมนี่พองโตทุกครั้ง ด้วยบท การถ่ายทำ การเดินเรื่องคือน่าสนใจมาก ตัวผมเองก็ถือว่ายังใหม่ แต่ไกด์ก็ทำการบ้านเต็มที่ ตั้งใจและทุ่มเททุกครั้งที่ไปกองถ่ายทำ อยากจะให้ทุกคนได้ลองดูและมาติดตามซีรีส์เรื่องนี้กันเยอะ ๆ นะครับ”ซีรีส์ “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน” มีทั้งหมด 6EP ออกอากาศทุกคืนวันอาทิตย์ เวลา 22.15-23.15 น. (เริ่ม EP1 วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566) ทางช่อง 8 กดเลข 27 สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่แรกที่ TrueID ผ่าน 3 ช่องทางแอปพลิเคชัน, เว็บ และกล่อง TrueID, ส่วน Inter-national Fandom รับชมผ่าน GagaOOLala และสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ 5 หนุ่ม Bake Me Please ได้ทาง FACEBOOK / X / Tiktok / Instargram : Bake Me Please The Series