“แมกซ์ ภัทรกฤต“ ผู้บริหาร บริษัท เซอร์ไววัล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และค่าย(86Films.TH) ร่วมเดินพรมส้ม ในงาน WeTV

เข้าร่วมเดินพรมส้ม ในงาน WeTV Always More 2024 ในฐานะ Content Partner และ Production Studio ซึ่งกำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่อง "Let Me Tell You รักเธออยู่...รู้ไหม" สตรีมมิง พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านทาง WeTV ในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 เวลา 20.30 น.

งานตอกย้ำการเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงด้านบันเทิงอันดับ 1 แห่งเอเชีย และได้เปิดตัวโกลบอล แบรนด์แอมบาสเดอร์ จ้าวลู่ซือ เมกะสตาร์จีน พร้อมประกาศตัวอย่างไลน์อัปคอนเทนต์ทั้งซีรีส์จีน ออริจินัลซีรีส์ ซีรีส์วายหลากหลายรสชาติ ผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลกต่อไปผู้บริหาร บริษัท เซอร์ไววัล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (Survival Entertainment) และค่ายแปดสิบหกภาพยนตร์ (86Films.TH) ได้นำนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง "Let Me Tell You รักเธออยู่...รู้ไหม " อาทิ สุ แซ่จ้าว (ซันซัน) , ภชพร ตั้งเจริญศิริ (อุ้น) และ ธนาธิษณ์ ธนามัณฑะพจน์ (เบอร์เน่)ด้านผู้บริหารหน้าใหม่ไฟแรง คุณแมกซ์ ภัทรกฤต ดวงสนิท ผู้บริหารบริษัท เซอร์ไววัล เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ และ ค่ายแปดสิบหกภาพยนตร์ ยังได้แง้ม Project ใหม่ให้กับทีมข่าวว่า จะมีการผลิต Content ใหม่ เป็นรายการโทรทัศน์ รายการ The Survival Thailand เพื่อเฟ้นหา International Boyband กลุ่มแรกของประเทศไทย เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมวงการเพลงระดับโลก เพื่อเป็นการผลักดัน Soft power ของประเทศไทยอีกด้วยดูรายละเอียดเพิ่มเติมwww.survivalentertainment.com