สะเทือนทั้งวงการ! เมื่อ "หมอนวดไทยกับทุเรียน" ไปโผล่ในซีรีส์เรื่องดังของจีน

ทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียล เมื่อในฉากของซีรีส์จีนย้อนยุคเรื่อง "สวามีข้าคือราชันหมาป่า" มีหมอนวดสวมชุดไทยและทุเรียนโผล่มาให้เห็นจนเป็นที่พูดถึงอยู่ขณะนี้ด้วยโดยซีรีส์จีนเรื่อง "สวามีข้าคือราชันหมาป่า" หรือ "The Princess and the Werewolf" เป็นซีรีส์แนวย้อนยุคแฟนตาซี และมีความขบขันของตัวละคร ดูแล้วเบาสมอง นำแสดงโดย เฉินเจ๋อหยวน และ อู๋เชวียนอี๋ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าซีรีส์แนวน้อนยุคเช่นนี้จะมีฉากที่ทำเอาแฟนชาวไทยถึงกับต้องขยี้ตาดู เพราะมี "หมอนวดแต่งชุดไทย" โผล่มาด้วย พร้อมกับที่นางเอกของเรื่องพูดในบทว่า "เพิ่งเชิญมาจากสยาม"ไม่เท่านั้นยังมี "ทุเรียน" โผล่มาให้เห็นด้วยเช่นกัน เป็นฉากที่นางเอกบอกว่าอยากกินทุเรียน พระเอกก็ได้หามาให้ทั้งลูกและฉากที่นางเอกกินทุเรียนอย่างเอร็ดอร่อย แล้วอยากให้พระเอกลองชิมบ้าง แต่ดันสะดุดล้มลงไปจุ๊บกับพระเอก ทำเอาพระเอกที่ไม่เคยชิมทุเรียน ถึงกับตะลึงกับกลิ่นของมัน และได้อุทานออกมาว่า "เหม็นนิดหน่อย"