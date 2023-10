7 หนุ่มวง "HASHTAX" พร้อมระเบิดความมันส์ทำลายล้างทุกพื้นที่กับ 1st Single “Supernova”

พร้อมมาสั่นสะเทือนวงการ T-POP ด้วยแรงพลังมหาศาลที่ไม่สามารถวัดค่าริกเตอร์ได้กับวงศิลปินกลุ่มใหม่จากค่าย MFlow Entertainment ประกอบด้วย 7 สมาชิก 7 คาแรคเตอร์ที่โดดเด่น เฟรม นรภัทร จันทนางกูล, วิลลี่ อราวิลล์ ชาติทอง, หลุยส์ กฤตวัฒน์ ชาวน์ดี, ภูมิ สรวิศ อาชานิวณิช, ภูริ ภูวนนท์ ธิดากุลประเสริฐ, คิง ชยุต เข็มทองคำ และ โฟลท์ ณัฐวุฒิ ตรีเตชศิลปินกลุ่ม "HASHTAX" เป็นโปรเจคบอยแบนด์พิเศษของ "มิ้น วรัญช์รักษ์ พรปวีณ์วรกุล" อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป K-pop วง Tiny-G ที่รวบรวมสมาชิกในวงที่มีความสามารถหลากหลาย ทั้งสายนักแสดง นักร้อง นักเต้น และอินฟลูเอนเซอร์ ซึ่งศิลปินกลุ่ม HASHTAX คือการผสมผสานความลงตัวของทั้ง 7 หนุ่ม ที่มีทั้งความแข็งแกร่งดุดัน และความน่ารักสดใสซึ่งความหมายของวง "HASHTAX" คือเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกวันนี้บนโลกโซเชียลฯ ที่มักจะมีการพิมพ์ติด # ในทุกๆ แพลตฟอร์ม เพื่อบอกเล่าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา HASHTAX จึงเปรียบเหมือนเป็น # ของทุกๆ คน ที่จะอยู่ในทุกๆ ช่วงเวลา ทุกๆ สถานการณ์ ไม่ว่าจะมีความสุข สนุก ตลก เศร้า เหงา เราก็สามารถกด # เพื่อเข้าไปร่วมสร้างความทรงจำเหล่านั้นด้วยกันล่าสุดทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของ hashtax official ได้ปล่อยภาพ Official ของทั้ง 7 หนุ่ม HASHTAX อย่างเป็นทางการ พร้อมทีเซอร์ของ HASHTAX 1st Single ที่จะระเบิดความมันส์ทำลายล้างทุกพื้นที่กับซิงเกิ้ล “Supernova” (ซูเปอร์โนวา) ที่หมายถึง การระเบิดพลังที่ยิ่งใหญ่ โดยความหมายของเพลง จะเล่าถึงการที่เราจะต้องฝ่าฟันทุกๆ อุปสรรคอย่างไม่เกรงกลัวอันตรายใดๆ เพื่อที่จะก้าวเข้าเป็นอยู่ในศูนย์กลางของจักรวาล เป็นการเปรียบเสมือนการที่เราเข้าไปเป็นศูนย์กลางในหัวใจของใครคนหนึ่งและซิงเกิ้ล “Supernova” ยังได้โปรดิวเซอร์เป็นชาวเกาหลี รวมไปถึงผู้ที่มาร่วมออกแบบท่าเต้นอย่าง คุณ Choi Bo Kyu ที่มีดีกรีเป็นถึงคนออกแบบท่าเต้นให้กับ "เรน" ศิลปินเกาหลีตัวพ่อที่มีชื่อเสียงดังระดับโลก และในส่วนของผู้กำกับมิวสิควีดีโอยังได้ คุณ Lee Yu Yeong ผู้กำกับที่เคยร่วมงานกับ วง ICON และ EXO ศิลปินบอยแบนด์เบอร์ต้นๆ ของประเทศเกาหลีพร้อมรับชม Official Music Video HASHTAX 1st Single เพลง "Supernova ได้ทางช่อง Youtube : M Flow Entertainment ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายนนี้ เวลา 19.00 น.ช่องทางติดตามความเคลื่อนไหนของศิลปินวง #HASHTAXFacebook : MFlow EntertainmentInstagram : hashtaxoffcialTikTok : hashtax.offcialTwitter : hashtaxoffcialYouTube : MFlow Entertainment#hashtax#hashtaxsupernova#hashtaxofficial#Mflowentertainment#mflowartists#TPOP #KPOP #Idol #boyband