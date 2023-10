“ไบร์ท รพีพงศ์” แฮปปี้ “หอมกลิ่นความรัก” แร๊งส์!! “แฟนคลับ” ยกทัพ ให้กำลังใจแน่นห้าง

ยังคงทวีความฮอตขึ้นเรื่อยๆ สำหรับพระเอกหนุ่ม “ไบร์ท-รพีพงศ์ ทับสุวรรณ” หรือ คุณใหญ่ จากซีรีส์โรแมนติก-ดราม่า หอมกลิ่นความรัก หรือ I Feel You Linger In The Air เพราะนอกจากซีรีส์จะฮอตฮิตติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับ 1 ในประเทศไทย ตั้งแต่ EP.แรก ต่อเนื่องกันทุกสัปดาห์ เท่านั้นไม่พอ! ยังติดเทรนด์โลกอันดับ 6 ให้ได้ชื่นใจอีกต่างหากเรียกว่ากระแสตอบรับจากแฟนๆ ซีรีส์ดีมากๆ มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศเพียบ ล่าสุดไบร์ท ควง ไกด์-กันตพล ชมภูพันธ์ หรือ นายมิ่ง ไปพูดคุยในรายการ Flex Talk ทางคลื่นวิทยุ Flex 104.5 ที่ Lido Connect ก็มีแฟนคลับติดตามไปให้กำลังใจแน่นห้าง!! มากกว่า 500 ชีวิต อบอุ่นสุดๆทำเอาทั้งไบร์ท, ไกด์ รวมถึงสองนักแสดงสาวสวย อาหลี-อัฐริญญา อึ้งศิลป์ศรีกุล ผู้รับบทเป็น เอื้องผึ้ง หรือ ส้มจี๊ด และ เทียน-อัจฉวี บัวเขียว ผู้รับบทเป็น เม้ย ที่ตามมาสมทบหลังจบรายการ ถึงกับเป็นปลื้ม ยิ้มหน้าบานไม่ยอมหุบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไบร์ทได้เผยว่า ... “ฟีดแบ็คดีขึ้นเรื่อยๆ ทุกๆ EP เลยครับ และทุกๆ วันที่ซีรีส์ออนแอร์ ก็ติดเทรนด์ทวิตทุกอาทิตย์เลย เห็นแบบนี้แล้ว ก็ปลื้มครับ ดีใจที่มีคนรอดู และชื่นชอบงานของเรา หลายๆ คนบอกว่าชอบซีรีส์มาก ชอบซีนความน่ารัก และโรแมนติกของคุณใหญ่กับพ่อจอม ไบร์ทเองในฐานะนักแสดง ก็แฮปปี้นะ หายเหนื่อย ซึ่งก็คิดว่านนและนักแสดงทุกๆ คน ก็คงรู้สึกเหมือนๆ กันจาก EP แรก จนถึงตอนนี้ก็มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งคนไทยและต่างชาติ เวลาออกงานทุกๆ ครั้ง ได้เจอกับแฟนคลับ เป็นอะไรที่ฮีลใจพวกเรามาก อย่างวันนี้ก็มีแฟนๆ มาหาเยอะมากๆ ผม, ไกด์, อาหลี และ เทียน ดีใจมาก ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ แค่ได้มาเจอกัน พูดคุย ทักทาย ได้เห็นรอยยิ้มที่ทุกคนมีให้ พวกเราก็เหมือนได้รับการชาร์จพลังก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆ ครับ ที่อยู่ข้างๆ คอยเป็นกำลังใจ คอยซัพพอร์ตไบร์ทและเพื่อนๆ เสมอ ยังไงก็ฝากทุกคนติดตามซีรีส์ หอมกลิ่นความรัก ของพวกเราต่อไปเรื่อยๆ นะครับ เรื่องราวกำลังเข้มข้นเลย ทุกวันศุกร์ เวลา 22.15 น. ทางช่อง One31 และเวอร์ชั่นพิเศษ Uncut เวลา 23.30 น. ทางแอปพลิเคชั่น YOUKU International ครับผม”