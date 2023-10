“GOODTIME RADIO” เพิ่มความสดชื่น เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ พร้อมกิจกรรมเดือนต.ค.สุดปัง  ตุลาหรรษา!

“GOODTIME RADIO” เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ เสิร์ฟความสุข ดับเบิลความสดชื่นนอนสต็อป ส่งกิจกรรม “GOODTIME RADIO วันวาน ยังหวานอยู่” เอาใจสาวกเพลงยุค 90s พร้อมชวน เล่น ลุ้น รับ ของขวัญแทนใจตลอดเดือนนี้ ใน “GOODTIME GIFT FROM THE HEART”GOODTIME RADIO คลื่นวิทยุที่รวมเพลงฮิตไว้มากที่สุด เปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ รีเฟรชความสดชื่น ทันสมัย และเข้าถึงง่าย ให้คุณฟังเพลงฮิต เพลงดัง ฟังเพราะตลอดวัน บนเว็บไซต์ www.goodtimeradio.fm ลื่นไหล ไม่มีสะดุด พร้อม Live Chat ขอเพลงกับดีเจคนโปรด ทางหน้าเว็บไซต์ รวมถึงตามติดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น โปรโมชันประจำเดือน และกิจกรรมแจกของรางวัลมากมายเท่านั้นยังไม่พอ เดือนตุลาคมนี้ พบกับกิจกรรม GOODTIME RADIO วันวาน ยังหวานอยู่ ที่จะพาคุณไปย้อนวัยหวาน หวนคิดถึงวันวาน กับเพลงสุดฮิตยุค 90s พร้อมลุ้นบัตรกำนัลช้อปปิ้ง ให้ได้ร่วมสนุกผ่านทางเรดิโอ และออนไลน์ 2 ช่องทาง Inbox Facebook: Goodtime Radio / Line Official Account: @GoodtimeRadio รวมทั้ง โทรศัพท์ 02-760-5755 กติกาการร่วมสนุกง่าย ๆ เพียงส่ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ พร้อมบอกเราว่า “หากย้อนวันวานได้คุณคิดถึงอะไรในยุค 90 มากที่สุด?” โดยลงทะเบียนร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เหตุผลของใครโดนใจกรรมการ จะได้รับคัดเลือกมาเล่นเกมหน้าไมค์กับดีเจ และถ้าตอบชื่อศิลปินจากเพลงโจทย์ยุค 90s ถูกต้อง รับบัตรกำนัลช้อปปิ้งไปเลยและอีกหนึ่งความพิเศษที่มอบให้กับชาว GOODTIME เป็นประจำทุกเดือน ในช่วง GOODTIME MUSIC REQUEST SPECIAL เดือนตุลาคมนี้ พร้อมชวนคุณมาร่วมสนุกกับ GOODTIME GIFT FROM THE HEART ของขวัญแทนใจ GOODTIME RADIO เพื่อลุ้นรับของขวัญสุดน่ารักจาก GOODTIME RADIO ที่จะมาเติมความสุขให้คุณทุกวัน ได้แก่ แก้วน้ำพร้อมปลอกสายคล้อง, แก้วน้ำพร้อมกระเป๋าผ้า, กล่องข้าวพร้อมช้อนส้อม, กระเป๋าผ้าพกพา, ผ้าห่มลายน่ารัก และ เบาะรองนั่งลาย Gudetama (กุเดทามะ) โดยคุณผู้ฟังสามารถร่วมกิจกรรมช่วง GOODTIME MUSIC REQUEST SPECIAL ได้ทุกวัน ทุกช่วงดีเจ ลุ้นเป็นผู้โชคดี โดย ขอ 1 เพลงที่ฟังแล้วทำให้คุณสุขใจลงทะเบียนร่วมสนุกได้ทาง Facebook Fanpage : Goodtime Radio หรือที่เบอร์ 02-760-5755 ตลอดเดือนตุลาคมนี้ ที่ GOODTIME RADIO…MAXIMUM HITS MUSIC STATION…รวมเพลงฮิต เพลงดัง ฟังเพราะ ตลอดวัน คลื่นวิทยุที่รวมเพลงฮิตไว้มากที่สุด พร้อมเหล่าดีเจ Goodtime ที่อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันทุกช่วงเวลาติดตามฟัง Goodtime Radio ได้ทางวิทยุ ออกอากาศพร้อมกัน 4 สถานี กรุงเทพฯ ที่ FM 88.5 / เชียงใหม่ ที่ FM 88 / สงขลา ที่ FM 94.5 และ อุบลราชธานี ที่ FM 104 ฟัง Online ได้ พร้อมกันทั่วโลกที่ www.goodtimeradio.fm หรือ Application : Goodtime Radio และติดตามกันได้ที่ Facebook : Goodtime Radioและช่องทาง LINE Official Account : @Goodtimeradio (แอทกู๊ดไทม์) เพิ่มเป็นเพื่อนวันนี้ ไม่พลาดทุกกิจกรรมดี ๆ ที่จะมีมาให้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งปี พร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษมากมายแบบจัดเต็ม