Rabbit Moon Corp ชวนร่วมกิจกรรม “แชะแล้วแชร์ กับ LAST IDOL” จัดหนักรางวัลพิเศษ! พร้อมลายเซ็นจาก 21 เมมเบอร์ ฟินเวอร์

นับถอยหลังช่วงเวลาดี ๆ กับ 21 เมมเบอร์ LAST IDOL ค่าย Rabbit Moon Corp บริหารโดย วิน - เมธวิน อังคทะวานิช จัดหนักกับกิจกรรมพิเศษ “แชะแล้วแชร์ กับ LAST IDOL” เพื่อลุ้นรับเสื้อยืดและโปสเตอร์ซิงเกิล “LAST GAME เกมสุดท้าย...ไม่มีจริง” พร้อมลายเซ็นจาก 21 เมมเบอร์ เพียงถ่ายภาพตัวเอง คู่กับ มิวสิกวิดีโอ “LAST GAME เกมสุดท้าย...ไม่มีจริง” ที่จะไปโผล่ตามสถานที่ต่าง ๆ คุณอาจมีสิทธิ์เป็น 5 ผู้โชคดี รับฟรี! เซ็ตรางวัลสุดฟิน จาก LAST IDOL ไปครอง สามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ห้ามพลาด!กติกา “แชะแล้วแชร์ กับ LAST IDOL”1. ถ่ายรูปตัวเอง คู่กับ มิวสิกวิดีโอ (MV) หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ มา 1 สถานที่ โดยสถานที่มีดังนี้- สถานีรถไฟฟ้า MRT (จตุจักร/ พหลโยธิน/ พระราม9/ เพชรบุรี/ สุขุมวิท/ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)- จอบนรถไฟฟ้า BTS ทุกขบวน- จอ LED ในศูนย์การค้า Central (เซ็นทรัลเวิลด์/ ลาดพร้าว/ พระราม2/ พระราม3/ พระราม9/ ปิ่นเกล้า/ รามอินทรา/แจ้งวัฒนะ)- สื่อดิจิตอลบริเวณถนนพระราม 6 (แยกประดิพัทธ์/ แยกตึกชัย/ แยกอุรุพงษ์)- จอ LED ในอาคาร True Digital Park- จอตรงจุดชำระเงิน 7-ELEVEN2. โพสต์ภาพพร้อมเขียนแคปชั่นให้เหตุผลว่า “ทำไมถึงรัก LAST IDOL” พร้อมใส่แฮชแท็ก (Hashtag) #แชะแล้วแชร์กับLASTIDOL โดยจะต้องเปิดเป็นสาธารณะ3. กดไลก์เพจ Rabbit Moon Corp และแชร์โพสต์รายละเอียดของกิจกรรมนี้ออกไป โดยเปิดเป็นสาธารณะเงื่อนไขการรับรางวัล “แชะแล้วแชร์ กับ LAST IDOL”คนที่ทำถูกต้องตามกติกาและบอกเหตุผลที่โดนใจเหล่าเมมเบอร์มากที่สุด 5 อันดับ รับไปเลยยย...เสื้อยืดและโปสเตอร์ซิงเกิล “LAST GAME เกมสุดท้าย...ไม่มีจริง” พร้อมลายเซ็นจาก 21 เมมเบอร์ จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 1 เซ็ต โดยสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566คัดเลือกผู้โชคดีโดยเหล่าเมมเบอร์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566(*** หมายเหตุ : การตัดสินของเหล่าเมมเบอร์ LAST IDOL ถือเป็นที่สิ้นสุด ***)โดยประกาศผลที่หน้าเพจ Facebook : Rabbit Moon Corp ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 18.00 น. และผู้โชคดีสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อรับรางวัล ได้ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566 มาร่วมสนุกกันเยอะ ๆ ช้าหมด อดน้า บอกเลย... ห้ามพลาด!นอกจากนี้ยังสามารถรับฟังซิงเกิล “LAST GAME เกมสุดท้าย...ไม่มีจริง” ได้ที่เสียงตามสายใน Tops, Big C, Makro, Tesco Lotus, Lotus’s go fresh, 7-ELEVEN หรือสามารถกดเข้าไปฟังเพลงนี้ได้ผ่าน Streaming Platform ทาง Apple Music, JOOX, Spotify, Deezer พร้อมติดตามชมมิวสิกวิดีโอเพลง “LAST GAME เกมสุดท้าย...ไม่มีจริง” ได้ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน Youtube Channel : LAST IDOL THAILAND https://www.youtube.com/watch?v=S6e-9gtMESMอัพเดตทุกความเคลื่อนไหว วงไอดอล LAST IDOL THAILAND ผ่านช่องทางออฟฟิเชียล ได้ที่…Facebook : LAST IDOL THAILAND www.facebook.com/LastIdolThailandInstagram : lastidol_thwww.instagram.com/lastidol_th/หรือติดตามเพิ่มเติมทางออฟฟิเชียล ค่าย Rabbit Moon Corp ได้ที่...Facebook : Rabbit Moon Corp https://www.facebook.com/rabbitmooncorpInstagram : RabbitMoonCorp https://www.instagram.com/rabbitmooncorp YouTube : RabbitMoonCorp https://youtube.com/@RabbitMoonCorpTikTok : @RabbitMoonCorp https://www.tiktok.com/@rabbitmooncorpTwitter : @RabbitMoonCorp https://twitter.com/rabbitmooncorp#แชะแล้วแชร์กับLASTIDOL #LASTSINGLE_LASTIDOLTH #LASTIDOL #LASTIDOLTH #LASTIDOLTHAILAND #RABBITMOON