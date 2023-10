อย่าโลภมาก… มันจบไม่สวยหรอก! “greedy” ซิงเกิลล่าสุด จากสาวมั่น “Tate McRae” เจ้าของเพลงฮิตบน TikTok

ปีนี้เธอกลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลที่มีจังหวะสนุก ตื่นตาตื่นใจ เพลงนี้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของ Tate ในฐานะนักแต่งเพลงมากขึ้นกว่าเดิม โดยเธอผสมผสานเนื้อเพลงเข้ากับเสียงของเธอออกมาได้เป็นอย่างดี greedy ถือเป็นแนวเพลงรสชาติใหม่ของเธอ Tate ยังกล่าวเสริมอีกว่าในส่วนของมิวสิกวิดีโอก็ได้ Aerin Moreno ที่เคยร่วมงานกับ Madison Beer และ Dove Cameron มากำกับให้ โดยถ่ายทำกันในสนามฮอกกี้ที่ว่างเปล่าหลายชั่วโมง วิดีโอนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเธอที่ไม่เพียงแต่ในฐานะนักร้อง-นักแต่งเพลงเท่านั้น แต่เธอยังเป็นนักเต้นอีกด้วย และยังได้ Sean Bankhead มากำกับท่าเต้นที่เซ็กซี่และดึงดูดนี้เพิ่มความแซ่บของวิดีโอนี้เข้าไปอีกTate McRae เธอเป็นนักร้อง-นักแต่งเพลงชาวแคนาดา แถมยังมีดีกรีเป็นนักเต้นอีกด้วย เธอกลายเป็นศิลปินที่น่าจับตามองในยุคนี้ด้วยยอดสตรีมกว่า 6.1 พันล้านครั้ง ยอดชมวิดีโอมากกว่า 945 ล้านวิว กับซิงเกิลฮิตของเธอ you broke me first, You, และ she’s all i wanna be เป็นต้น สาวคนนี้ยังได้ร่วมงานกับศิลปินแถวหน้าอีกมากมาย เช่น Troye Sivan, Khalid, Tiësto, Jeremy Zucker ฯลฯฟัง”greedy” ได้แล้ว https://TateMcRaeTH.lnk.to/GRDPR แน่นอนว่าตอนนี้คุณสามารถเข้าไปรับชมและฟังซิงเกิลใหม่ของ Tate กันได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอย่าง Spotify, Apple Music, Joox, TrueID Music หรือเข้าไปชมท่าเต้นสวยๆ ใน MV เพลงนี้กันได้เลยที่ YouTube Channel : Tate McRae โดย โซนี่ มิวสิค ไทยแลนด์ (Sony Music Thailand)ติดตามข่าวสารอัพเดทของ ‘Tate McRae’ ได้ที่นี่ติดตามข่าวสารอัพเดทกับ Sony Music Thailand ได้ที่นี่