“ม่านมุก LAST IDOL” ชวนแฟนคลับร่วมเก็บโมเมนต์ที่แสนประทับใจ “LAST STAGE” คอนเสิร์ตส่งท้าย LAST IDOL FAMILY 19 พย. นี้ ห้ามพลาด!

ค่าย Rabbit Moon ประกาศอย่างเป็นทางการไปแล้วกับการจัด "LAST STAGE" คอนเสิร์ตสุดท้ายเพื่อให้แฟนคลับได้มาร่วมเก็บโมเมนต์สุดท้าย พร้อมชวนทุกคนมาร่วมสร้างความทรงจำที่แสนประทับใจกับ 21 สาวไอดอล LAST IDOL FAMILY กับความผูกพันกันตั้งแต่อยู่ในรายการ "LAST IDOL THAILAND" ทั้งกับ Member และ แฟนคลับที่คอยสนับสนุน โดยก่อนหน้านี้ ทางค่ายฯ ก็ได้ทำการปล่อยซิงเกิลลำดับที่ 3 กับ 2 เพลงความหมายดี ส่งท้าย LAST IDOL THAILAND ซึ่ง ม่านมุก - ชดาธาร ด่านกุล เป็น Center เพลงหลัก "LAST GAME เกมสุดท้าย... ไม่มีจริง" และ เพลงรอง "La La Last Idol" ได้ ต้นน้ำ - บัณฑิฏา สันตยารมณ์ มาเป็น Center เพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาและขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้พวกเธอมาตลอดระยะเวลา 2 ปี ซึ่งคอนเสิร์ตนี้ 21 สาวไอดอล ได้เตรียมเซอร์ไพรส์มากมายมาให้แฟนๆ ตลอดทั้งงาน โดย "LAST STAGE" คอนเสิร์ตสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน"ทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราค่ะ กับ LAST IDOL FAMILY มันเป็นความทรงจำที่ดีและสวยงามมากๆ เลยค่ะ มุก กับน้องๆ จะพูดเสมอว่า แฟนคลับทุกคนมีส่วนสำคัญกับพวกเราตั้งแต่ถ่ายทำรายการ "LAST IDOL THAILAND" จนพวกเราได้เดบิวต์ออกซิงเกิลด้วยกัน ใน BANDWAGON ซึ่งเป็นเพลงแรกในนาม LAST IDOL และตอนนี้การเดินทางในบทบาทของ ไอดอล ของพวกเราใกล้จะสิ้นสุดลง กับ "LAST STAGE" คอนเสิร์ตสุดท้ายที่ Member ทุกคนตั้งใจเตรียมการแสดงมาเพื่อแฟนคลับ มุก อยากให้ทุกคนมาเป็นความทรงจำที่ดีให้กับพวกเราค่ะ" ม่านมุก - ชดาธาร ด่านกุล กล่าวทิ้งท้ายLAST STAGE LAST IDOL เปิดจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ แบ่งราคาบัตรเป็น Silver Package 1,000 บาท / Gold Package 2,500 บาท / VIP Package 5,000 บาท (โปรโมชั่นพิเศษ! จองบัตรวันนี้ รับส่วนลด 10% ทันที ภายในวันที่ 30 กันยายน นี้) สามารถเข้าไปจองบัตรกันได้แล้วที่ https://shop.lastidol.co.th/th