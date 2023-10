ฟิตชุดเลยค่ะสาว! เปลี่ยนอิมแพ็คให้เป็นรันเวย์ด้วยกันใน “Sam Smith GLORIA The Tour Bangkok” 3 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

Live Nation Tero ขอภาพบรรยากาศจากเวิลด์ทัวร์ก่อนหน้า อุ่นเครื่องเตรียมตัวพบกับ “แซม สมิธ” ตัวจริง มาฝากแฟน ๆ ทุกคน

นับถอยหลังเพียงไม่กี่สัปดาห์เหล่าลูกหลาวทั้งหลายก็จะได้พบกับซุปตาร์ตัวแม่ “Sam Smith” ในคอนเสิร์ตใหญ่เวิลด์ทัวร์ตอกย้ำความสำเร็จของอัลบั้ม GLORIA ที่มี Unholy (Feat. Kim Petras) ซิงเกิลเปิดตัวอัลบั้ม GLORIA นอกจากจะติดชาร์ตอันดับ 1 บน Billboard Hot 100 กว่า 3 สัปดาห์และหนึ่งเดือนเต็ม ๆ บน Official Charts UK แล้วก็ยังได้รับความนิยมบนแพลตฟอร์มสตรีมมิงไม่ว่าจะเป็น Apple Music, Shazam รั้งอันดับ 1 ใน Spotify’s Global Chart ยาวนานกว่า 50 วัน รวมไปถึงคว้ารางวัล Best Pop Duo / Group Performance ร่วมกับ Kim Petras จากงานประกาศรางวัล GRAMMY® เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก่อนที่แม่แซมจะออกเพลง Gimme ซิงเกิลสุดร้อนแรง ที่ร่วมงานกับ Jessie Reyez และ Koffee สองศิลปินหญิงคุณภาพแห่งยุค พร้อมเปิดอัลบั้มเต็มด้วยความดุดันสมมงดีว่ากับซิงเกิลที่สี่ I’m Not Here To Make Friends