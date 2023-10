โลกอีกใบของ "กร proxie" ดีกรีว่าที่คุณหมอจากรั้วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในอนาคต

อาทิตย์ที่ 8 ตค.นี้ สองพิธีกรและจะพาไปรู้จักโลกอีกใบของ หนุ่มหน้าใส มากความสามารถหรือหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆ เผยอีกด้านของชีวิต นอกจากเป็นศิลปินเจ้าเสน่ห์แล้ว ยังเป็นถึงนักศึกษาแพทย์ ปี 3 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผยถึงแรงบันดาลใจในการเรียนแพทย์ พร้อมพาชมห้องเรียนกับบรรยากาศการเรียนที่มีความสุข โดยหวังจะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาดูแลทุกคนในครอบครัว ทั้งนี้ หนุ่มกร ยังได้แท็กทีมเพื่อน ๆ นักศึกษาแพทย์ มาออกลีลาเล่นดนตรีกันสด ๆ ลบคำว่าเรียนหมอ จะต้องเนิร์ด ๆ หรือเคร่งเครียดอย่างเดียวออกไปได้เลย!!นอกจากสองพิธีกรบุกมาถึงราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แหล่งที่เรียนของว่าที่หมอกรแล้ว EP นี้ยังได้พาไปพูดคุยเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เพื่อให้สาว ๆ ทั้งหลายได้ตระหนักถึงภัยของมะเร็งเต้านมกับนายแพทย์ธไนศวรรย์ ปลูกผล และแพทย์หญิงฐิติพร วรรณศรี ทีมแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ด้วยในเดือนตุลาคมเป็นเดือนที่ทั่วโลกร่วมกันรณรงค์ต้านภัยมะเร็งเต้านม พร้อมเผยข้อมูลน่าตกใจ!! ผู้ชายก็มีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นกัน รายละเอียดของโรคร้ายจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการ Are you ok ? สบายดีหรือเปล่า ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เวลา 06.55-07.20 น.เปิดหน้าจอช่อง 3 กด 33 มารับรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในรายการAre you ok? สบายดีหรือเปล่า #สบายดีหรือเปล่าxCRA แชร์เรื่องราวสุขภาพดีๆ ในโลกโซเชียลกันนะคะ...