"บอย ปกรณ์" เปิดใจ แต่งเมื่อไหร่ จะพาสะใภ้เข้าบ้าน ! เหตุเพราะห่วงแม่สูงวัย อยากดูแลกันนานๆ

รายการอาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม นี้ 2 พิธีกรและจะพามาล้วงลึก เปิดใจกับพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีโดยเจ้าตัวรู้สึกถึงช่วงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ได้ทบทวนถึงการวางแผนชีวิตตัวเองและคนในครอบครัว ทำอย่างไรให้มีความสุขเมื่อก้าวสู่ความสูงวัย ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมผู้สูงวัยในปัจจุบัน เพื่อคลายความกังวลสงสัย สองพิธีกร อาสาพาไปดูการเตรียมบุคลากร ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล การดูแลผู้สูงอายุกับเรืออากาศเอกหญิงชุติมา ทองวชิระ และ อาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้เข้าห้องเรียนการพยาบาลเสมือนจริง มีอุปกรณ์ครบครัน พร้อมพูดคุยกับ นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตถึงประสบการณ์เรียนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยบอยเผยว่า “วันนี้บอกเลยผมได้ประโยชน์ และความรู้เรื่องต่างๆ แง่มุมดีๆเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงวัย เพื่อจะนำไปใช้ดูแลผู้สูงอายุในบ้านดีมากๆครับ” และเมื่อถูกถามว่า ถ้าแต่งงานไปแล้ว ใครจะดูแลคุณแม่ เจ้าตัวรีบตอบอย่างมั่นใจ แต่งเมื่อไหร่ จะพาสะใภ้เข้าบ้านครับ555 อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ เพราะผมเป็นห่วงคุณแม่ท่านอายุมากแล้ว อยากอยู่ด้วยกันไปนานๆครับ”ติดตามชมได้ในรายการ Are you ok? สบายดีหรือเปล่า อาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 06.55-07.20 น.เปิดหน้าจอช่อง 3 กด 33 มารับรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในรายการAre you ok? สบายดีหรือเปล่า #สบายดีหรือเปล่าxCRA แชร์เรื่องราวสุขภาพดีๆ ในโลกโซเชียลกันนะคะ...