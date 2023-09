"โบว์ เมลดา" หัวใจเต้นผิดจังหวะเผยไม่เกี่ยวความรัก เหตุแห่งอาการคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่งสัญญาณไม่ปกติ

อาการจังหวะเต้นหัวใจผิดปกติ ! ของนางเอกสาวสวยเผย”ไม่เกี่ยวกับความรัก แต่มีอาการคลื่นไฟฟ้าหัวใจส่งสัญญาณไม่ปกติมาตั้งแต่กำเนิด เรื่องนี้และ2 พิธีกร รายการไม่รอช้า พานางเอกสาวโบว์ เมลดา รุดมาปรึกษาคุณหมอเพื่อคลายข้อสงสัยกับ นายแพทย์ธารา เรืองวีรยุทธ แพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจและหลอดเลือด อนุสาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ แห่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมพูดคุยเรื่องราวสุขภาพหัวใจ “USE ❤️ KNOW ❤️ ใช้ใจรู้หัวใจตัวเอง สร้างเสริมสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงไปด้วยกัน” แคมเปญรณรงค์เนื่องในวันหัวใจโลกปีนี้ ของศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กันยายนของทุกปี โดยคุณหมอจะอธิบายให้เราได้รู้จักกับอาการหัวใจเต้นผิดปกติแบบหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วกันให้มากขึ้นว่าจะมีความอันตรายและมีปัจจัยเสี่ยงแค่ไหน พร้อมเผยวิธีสังเกตดูอาการและวิธีรักษาได้ทันท่วงทีได้อย่างไร เพื่อให้เราเข้าใจและดูแลหัวใจได้ดียิ่งขึ้นช่วงท้าย 2 พิธีกรยังพาไปทดสอบการออกกำลังกายแบบไหนจึงจะดีต่อจังหวะการเต้นของหัวใจ ! สาวโบว์ ทดสอบเครื่องด้วยตัวเอง ผลการทดสอบ ตรวจวัดชีพจรและตรวจหัวใจที่กำลังอินเลิฟจะเป็นสีชมพูหรือไม่ ติดตามได้ในรายการ Are you ok? สบายดีหรือเปล่า อาทิตย์ที่ 24 กันยายน นี้ เวลา 06.55-07.20 น.เปิดหน้าจอช่อง 3 กด 33 มารับรู้เรื่องการดูแลสุขภาพกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในรายการAre you ok? สบายดีหรือเปล่า #สบายดีหรือเปล่าxCRA แชร์เรื่องราวสุขภาพดีๆ ในโลกโซเชียลกันนะคะ...