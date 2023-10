“Charlie Puth presents The “CHARLIE” Live Experience” เจอกัน 6 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

อีกไม่ถึง 2 สัปดาห์ กับคอนเสิร์ตที่หลายคนเฝ้ารอของหนุ่มนักร้อง-นักแต่งเพลงมาดทะเล้นกับที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคมนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยคอนเสิร์ต ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ชาร์ลีจะกลับมาเยือนประเทศไทย พร้อมกับ “CHARLIE” อัลบั้มที่ 3 ที่เปิดเผยตัวตนทุก ซอกทุกมุมในแบบของ “ชาร์ลี” และมีเพลงฮิตมากมายไม่ว่าจะ Left and Right เพลงโปรดของใครหลายคนที่ได้ศิลปินตัวท็อป “จองกุก” จากวง BTS มาร่วมคอลแลบ รวมทั้ง I Don't Think That I Like Her และเพลงป็อปแดนซ์สุดไวรัลอย่าง Light Switch “Charlie Puth Presents The “CHARLIE” Live Experience” เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา แคนาดารวมกว่า 30 รอบการแสดงเมื่อกลางปีที่ผ่านมาโดยก่อนที่จะเปิดเอเชียทัวร์ในปลายเดือนกันยายนนี้ก็ได้สร้างสถิติบัตร SOLD OUT ที่ฮ่องกง 1 รอบ และ SOLD OUT ที่กรุงโซล เกาหลีใต้ ทั้ง 2 รอบ จนต้องเพิ่มรอบการแสดงที่ 3 ซึ่งจาหน่ายบัตรหมดในเวลาต่อมาเช่นกันเหลือเวลาอีกไม่มากแล้วส าหรับแฟนชาวไทย ไปฟังทุกเพลงจากอัลบั้ม CHARLIE และร้อง One Call Away กับ See You Again ให้ดังกระหึ่มฮอลล์ด้วยกันอีกครั้งบัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาท แพ็คเกจวีไอพีราคาเริ่มต้น 3,500 บาท เปิดจำหน่ายที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ 11 สาขาหลัก และทางเว็บไซต์รายละเอียดเพิ่มเติมที่ livenationtero.co.th ภาพประกอบข่าวจาก Instagram: charlieputh