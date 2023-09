“Finale Academy” เปิด 2 หลักสูตร ตอบรับกระแสเรียกร้อง

“Finale Academy” (ฟินาเล่ อะคาเดมี) โรงเรียนสอนการแสดงหลักสูตรมืออาชีพ โดยมี วิรัตน์ เฮงคงดี ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตละครโทรทัศน์ บริษัท เวิร์คพอยท์ฯ, เอื้ออาทร วงศ์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดรีมบอกซ์ แอคติ้ง สตูดิโอฯ ร่วมบริหาร พร้อม สุวรรณดี จักราวรวุธ ผู้กำกับการแสดง ศิลปินศิลปาธร จากบริษัท ดรีมบอกซ์ฯ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร ล่าสุดเปิดคอร์ส One Year Drama Program – Acting for Stage และ One Year Drama Program – Acting for Camera เพื่อตอบรับกระแส โดย “เอื้ออาทร วงศ์ศิริ” หนึ่งในผู้บริหารเผยว่า“จากการที่มีผู้ที่สนใจเรียนการแสดงอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มีเวลามากถึงสามปี เรียกร้องและสอบถามมาหลายคน และจากการที่มีนักแสดงหลายท่านในวงการบันเทิง ที่ต้องการเสริมทักษะในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีเปิดคอร์สแบบไม่ทางการให้กับนักแสดงหลายค่าย หลายสังกัด ที่กำลังมีผลงานละคร ภาพยนตร์ และด้านอื่น ๆ ในวงการ ฯลฯ ปีนี้เราเลยจัดหลักสูตรวิชาการแสดง 2 สูตร แยกเป็น 2 เอก ได้แก่ เอกการแสดงสำหรับละครเวที และเอกการแสดงสำหรับโทรทัศน์และภาพยนตร์ ให้กับผู้ที่มีความสนใจศาสตร์ด้านการแสดง อยากเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางการแสดงของตนเอง ผู้ที่ต้องการพัฒนาบุคลิกภาพ กระบวนการความคิด และการทำความเข้าใจอารมณ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแสดง โดยในแต่ละเทอม ผู้เรียนจะได้ฝึกการแสดงในแบบต่าง ๆ เป็นลำดับ จนสามารถฝึกฝนตัวเองให้แสดงได้หลายบทบาทยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ และในเทอมสุดท้ายผู้เรียนจะมีโอกาสทำงานกับนักแสดงอาชีพและผู้กำกับการแสดงอาชีพเพื่อแสดงในโชว์เคส ในตอนจบปีการศึกษานักเรียนทุกคนจะได้ทำโชว์เคสร่วมกับเพื่อน ๆ ในรุ่น เอกเวทีก็ได้ทำละครเวที เอกโทรทัศน์และภาพยนตร์ ได้ทำซีรีส์หรือหนังสั้น ซึ่งหลักสูตรนี้เรียน เพียงสัปดาห์ละ 4 ชม. ทั้งหมด 144 ชั่วโมง ภายในระยะเวลา 1 ปี”“Finale Academy” (ฟินาเล่ อะคาเดมี) เรียนทุกทักษะครบ จบในที่เดียว เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของความสามารถทางการแสดง เรียนรู้จริง ประสบการณ์จริง จากตัวจริงของวงการ โดยเปิดรับสมัครทุกรุ่นตลอดทั้งปี สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @finale_academy และโซเชียลทุกช่องทางเพียงพิมพ์ finale_academy