“Finale The 1st Showcase” รอยยิ้มเต็ม กำลังใจแน่น

เต็มไปด้วยรอยยิ้ม พร้อมความอิ่มใจ เมื่อบรรดาผู้จัด ผู้ผลิตละคร และภาพยนตร์ พร้อมทั้งนักแสดงในวงการบันเทิง มาร่วมชมให้กำลังใจกันแน่น สำหรับ “Finale The 1st Showcase” การแสดงโชว์เคสของนักเรียนจาก Finale Academy (ฟินาเล่ อะคาเดมี) ณ โรงละคร เอ็ม เธียเตอร์“Finale Academy” (ฟินาเล่ อะคาเดมี) โรงเรียนสอนการแสดงหลักสูตรมืออาชีพ โดยมี วิรัตน์ เฮงคงดี ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตละครโทรทัศน์ บริษัท เวิร์คพอยท์ฯ และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สกายบ็อกซ์ฯ, เอื้ออาทร วงศ์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดรีมบอกซ์ แอคติ้ง สตูดิโอฯ ร่วมบริหาร พร้อม สุวรรณดี จักราวรวุธ ผู้กำกับการแสดง ศิลปินศิลปาธร จากบริษัท ดรีมบอกซ์ฯ เป็นที่ปรึกษาหลักสูตร และยังมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เสียงและทักษะดนตรีมาควบคุมหลักสูตรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียน นักแต่งเพลงรางวัลศิลปินศิลปาธร โปรดิวเซอร์ผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินและเจ้าของรางวัลทางด้านดนตรีมากมาย ซึ่งมีหลักสูตรการสอนที่ยังไม่มีใครทำ มีการออกแบบหลักสูตรการแสดงภาคปฎิบัติที่เน้นให้ผู้เรียนสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย เอาชนะตัวเอง และต้องเอาจริงเอาจัง เหมือนเป็นโรงเรียนฝึกทักษะอาชีพเฉพาะทางที่จะต้องเรียนวิชาการแสดงทั้งหมด 3 ระดับ คือ Fundermental, Intermediate. Advance แต่ละระดับแบ่งออกเป็น 3 เทอม โดยจะประมวลผลสัมฤทธิ์ในคลาสทุกระยะ และวัดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ในทุกเทอม พร้อมทั้งมีจัดโชว์เคสที่เป็นการทำงานภาคสนามประจำปีสำหรับชั้นเรียนทุกระดับ เพื่อพบปะผู้จัด ผู้ผลิตละคร และภาพยนตร์ พร้อมทั้งคนในวงการบันเทิง และครั้งนี้ก็เป็น fundamental acting & acting for stage กับหลักสูตร Professional Acting Program ผลงานของรุ่นแรกที่พร้อมมาโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มพิกัด ทั้งละครเพลงเรื่อง ไร่แสนสุข ของนักเรียนรุ่น Junior Talent อายุ 7-11 ปี และละครเวทีเรื่อง Detective Club ของนักเรียนรุ่น Teen Talent อายุ 12-15 ปี ปิดท้ายด้วยละครเวทีแนวสืบสวนเรื่อง ใครฆ่านักแต่งเพลง ของนักเรียนรุ่น Plus Talent อายุ 16 ปีขึ้นไป“Finale Academy” (ฟินาเล่ อะคาเดมี) เรียนทุกทักษะครบ จบในที่เดียว เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของความสามารถทางการแสดง เรียนรู้จริงประสบการณ์จริง จากตัวจริงของวงการ โดยเปิดรับสมัครทุกรุ่นตลอดทั้งปี สำหรับผู้ที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line @finale_academy และโซเชียลทุกช่องทางเพียงพิมพ์ finale_academy