บี้ สุกฤษฏิ์ ในวัย 38 ปี จัดเลี้ยงหมูกะทะสายบุญ เริ่มทำติ๊กต็อก แฟนคลับถาม "เมื่อไหร่จะร้อนเงิน"

วันนี้ (5 ก.ย.) ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับวันคล้ายวันเกิดของนักร้องชื่อดังจากเวทีเดอะสตาร์ บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแก้ว หรือบี้ เดอะสตาร์ ก้าวเข้าสู่วัย 38 ปี ไปเมื่อวันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวหันหลังให้กับวงการบันเทิง หันมาใช้ชีวิตเรียบง่าย เข้าวัดทำบุญร่วมกับคณะศรัทธาบ้านสบายใจ จังหวัดอุทัยธานี ในวันคล้ายวันเกิดปีนี้ บี้ สุกฤษฏิ์ จัดเลี้ยงหมูกะทะแก่ชาวคณะสายบุญ ระหว่างทำบุญที่วัดจันทร์มณี อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ท่ามกลางผู้สูงวัยร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ และร่วมปิดทองพระพุทธรูปในพระอุโบสถด้วยกันก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ที่ผ่านมา บี้ สุกฤษฏิ์ เปิดบัญชีติ๊กต็อก biesukrit_w หลังจากบัญชีอินสตาแกรม biesukrit_w มีผู้ติดตามมากกว่า 1 ล้านคน ประเดิมคลิปแรกโชว์การไหว้พระ ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจล้นหลาม ที่น่าสนใจคือ แต่ละคลิปที่ออกมา มีแต่คลิปไปทำบุญไหว้พระ หรือทำกิจกรรมสาธารณกุศล เช่น บริจาคข้าวสารอาหารแห้งและปัจจัยเล็กๆ น้อยๆ เหตุการณ์เพลิงไหม้ตลาดเก่าอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งแฟนคลับก็คอมเมนต์ให้กำลังใจ และหยอกทีเล่นทีจริงว่าเมื่อไหร่จะร้อนเงิน ออกมาทำงานในวงการบันเทิง อาทิ- ไม่มีอีกแล้ว look like love มีแต่ อัญชลี วันทา อภิวาท สาธุค่ะ- กราบแบบ I need somebody ได้มะคับ- เมื่อไหร่พี่บี้จะร้อนเงินคะ แต่สาธุค่ะพี่- ถ้าพี่บี้มีคอนฯ แนะนำทำบงเป็นตาลปัตรนะคะ- กลับมาสร้างความสุขให้แฟนคลับได้แล้วค่ะคุณบี้สุกฤษฎิ์- อยากจะใช้ชีวิตเหมือนพี่ แต่ติดตรงที่ไม่มีหุ้น- เมื่อ 17 ปีที่แล้วกดโหวตให้ให้บี้ในเดอะสตาร์ ณ ตอนนี้กดใจให้ตอนบี้อยูในวัดที่น่าสนใจก็คือ มีอยู่คอมเมนต์หนึ่ง โพสต์ข้อความแบบน่ารัก ระบุว่า "ตอนพี่บี้มีคอนเสิร์ต สมัยนั้นหนูยังเด็กมากหนูไม่มีเงินไปดู แต่ตอนนี้หนูทำงานมีเงินแล้วนะคะหนูพร้อมจ่ายค่าบัตรมาก หนูอยากฟังพี่บี้ร้องเพลงมากๆ เลย" ซึ่งก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์ต่อกันว่า "ตอนพี่บี้มีเพลงจัดคอนเสิร์ตฉันไม่มีเงิน ตอนนี้มีแล้วแต่พี่บี้ไม่จัดคอนเสิร์ตแล้ว สงสัยต้องรอไปร่วมทอดกฐินกับพี่บี้แล้วมั้ง"บี้ สุกฤษฏิ์ วิเศษแก้ว เกิดเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2528 ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดเวทีเดอะสตาร์ 3 เมื่อปี 2549 ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งในปีนั้นแชมป์ก็คือ "อาร์ เดอะสตาร์" หรือ อาณัตพล ศิริชุมแสงหลังจากนั้นเริ่มแสดงละครเรื่อง "รอยอดีตแห่งรัก" และออกอัลบั้มแรก "เลิฟ ซีน" (Love Scenes) เพลงที่ติดหูมากที่สุดในยุคนั้นก็คือ "I Need Somebody (อยากขอสักคน)" หลังจากนั้นจึงมีผลงานในวงการบันเทิง งานเพลง ละครโทรทัศน์ ละครเวที ซิตคอม และภาพยนตร์ ได้รับรางวัลมากมาย และมีชื่อเสียงในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน ฮ่องกง ไต้หวัน และ มาเก๊าอย่างไรก็ตาม ระยะหลังเจ้าตัวออกมารับงานบันเทิงน้อยลง เพราะก่อนหน้านี้ทำงาน 7 วันต่อสัปดาห์ไม่ได้หยุดพัก จึงอยากแบ่งเวลาให้เหมาะสม แต่ที่ฮือฮาก็คือมีข่าวว่า เจ้าตัวถือหุ้น บมจ.เดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์ เจ้าของสถานีโทรทัศน์ช่องวัน 31 จำนวน 2,500,000 หุ้น ติดอยู่ในรายชื่ออันดับ 5 ในห้วงที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป ถึงกระนั้น ภายหลังเจ้าตัวตัดสินใจขายคอนโดหรูใจกลางทองหล่อ ในราคา 13 ล้านบาท เพราะไม่ได้อยู่แล้ว หันมาใช้ชีวิตอยูบ้านและออกไปทำบุญ