ย้อนรอย 5 กับดักสุดสยองที่เอาชนะยากที่สุด ก่อนดู “SAW X ชำแหละแค้น...เกมตัดตาย”

กับดัก Pendulam ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน Saw ภาคที่ 5 เหยื่อของเกมอำมหิตเกมนี้คือ Seth Baxter กับดักชิ้นนี้สร้างขึ้นโดย Mark Hoffman แขนและขาของเหยื่อจะถูกยึดด้วยโซ่เอาไว้กับโต๊ะโลหะ คอของเหยื่อถูกล็อคเอาไว้อย่างแน่นหนาเพื่อป้องกันไม่ให้เหยื่อหนีไปได้ เมื่อเกมเริ่มขึ้นใบมีดยักษ์ด้านบนตัวเหยื่อจะเริ่มแกว่งไปมา และจะลดระยะลงมาเรื่อยๆหลังผ่านไปทุกๆ 30 วินาที เหยื่อมีเวลา 60 วินาทีก่อนใบมีดเหล็กอันยักษ์จะหั่นร่างเขาเป็นสองท่อน หากต้องการเอาชนะกับดักชิ้นนี้ เหยื่อต้องสอดมือทั้งสองข้างผ่านเครื่องบีบอัดเพื่อกดปุ่มหยุดกับดัก ในขณะเดียวกันเครื่องบีบอัดก็จะค่อยๆบดขยี้มือของเหยื่อไปในเวลาเดียวกันกับดัก Needle Pit ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน Saw ภาคที่ 2 และปรากฏขึ้นอีกครั้งในรูปแบบของวิดีโอเกม Saw II: Flesh & Blood เหยื่อของกำดักอำมหิต (เวอร์ชั่นภาพยนตร์) ชิ้นนี้คือ Amanda Young, Xavier Chavez และ Solomon Bates กับดักชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นโดย John Kramer และ Mark Hoffmanเกมอำมหิตเกมนี้ตั้งอยู่ในห้องรมแก๊ส หลุมยักษ์กลางห้องเต็มไปด้วยเข็มฉีดยาที่ใช้แล้วนับหมื่นเข็ม ทางรอดจากเกมนี้คือเหยื่อต้องหากุญแจที่ซ่อนอยู่ในเข็มฉีดยาเข็มหนึ่งจากหมื่นๆเข็ม เพื่อเอาไปใช้ไขประตูและรับยาถอนพิษที่เหยื่อทุกคนได้รับตั้งแต่เหยียบเท้าเข้ามาในพื้นที่กับดักแห่งนี้ หากไม่สามารถเล่นเกมได้สำเร็จทันเวลา ประตูเหล็กบานใหญ่จะล็อคตายถาวรกับดัก 10 Pint of Sacrifice ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน Saw ภาคที่ 5 เหยื่อของกำดักอำมหิตชิ้นนี้คือ Mallick Scott และ Brit Stevenson กับดักชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นโดย John Kramer และ Mark Hoffmanกับดักชิ้นนี้ตั้งอยู่ในสุสานใต้ดิน กลางห้องมีกล่องโลหะขนาดใหญ่ที่แต่ละด้านของกล่องประกอบไปด้วยช่องห้าช่อง ภายในของแต่ละช่องมีใบเลื่อยติดตั้งอยู่ เพื่อที่จะเอาชนะเกมนี้ให้สำเร็จ เหยื่อทั้งสองจะต้องสอดมือเข้าไปในช่อง ให้ใบเลื่อยที่ติดตั้งอยู่ด้านในเฉือนเนื้อจนทะลักเลือดออกมา เมื่อได้เลือดครบ 10 ไพน์ (5 ลิตร) จะถือว่าเอาชนะเกมได้สำเร็จ แต่ถ้าหากเหยื่อทั้งสองไม่สามารถทำภารกิจนี้ให้สำเร็จได้ภายใน 15 นาที พวกเขาจะถูกฆ่าด้วยระเบิดตะปูที่ตั้งเอาไว้ในห้องกับดัก Death Mask ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน Saw ภาคที่ 2 เหยื่อของกำดักอำมหิตชิ้นนี้คือ Michael Marks กับดักชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นโดย John Kramer และ Lawrence Gordonกับดักชิ้นนี้ประกอบไปด้วยหน้ากากโลหะสองส่วน ส่วนด้านหน้าและส่วนด้านล่าง โดยทุกชิ้นส่วนถูกล็อคติดเอาไว้กับคอของเหยื่อ ด้านในของหน้ากากโลหะทั้งสองส่วนมีตะปูจำนวนมากติดตั้งอยู่ เหยื่อมีเวลา 60 วินาทีในการหากุญแจปลดล็อคกับดักที่ซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งในตัวของเขา หากเหยื่อไม่สามารถทำสำเร็จได้ทันเวลา หน้ากากโลหะทั้งสองส่วนที่เต็มไปด้วยตะปู จะกระแทกเข้ามาทั้งหัวและใบหน้าของเหยื่อทันทีกับดัก Razor Wire Maze ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน Saw ภาคที่ 1 เหยื่อของกำดักอำมหิตชิ้นนี้คือ Paul Leahy กับดักชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นโดย John Kramer และ Mark Hoffmanกับดักชิ้นนี้ถูกสร้างอยู่ในชั้นใต้ดินและถูกติดตั้งล้อมรอบเอาไว้ด้วยลวดหนาม เหยื่อร่างกายเปลือยเปล่าถูกขังอยู่สุดมุมห้อง ในขณะที่ประตูทางออกถูกวางเอาไว้อยู่อีกด้านหนึ่งของเหยื่อ ทำให้เหยื่อจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อผ่านลวดหนามแหลมคมจำนวนนับไม่ถ้วนไปยังประตูทางออกภายในเวลา 2 ชั่วโมง หากทำไม่สำเร็จในเวลาที่กำหนด ประตูทางออกจะถูกปิดตายถาวร ขังเหยื่อให้ทะลักเลือดตายอย่างทรมานอยู่ภายในห้องที่เต็มไปด้วยลวดหนามแห่งนี้