ลำดับไทม์ไลน์จักรวาล SAW เตรียมพร้อมก่อนดู SAW X

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2004 ชายแปลกหน้าสองคนตื่นขึ้นมาในห้องโดยที่ไม่ได้ว่ามาที่นี้ได้อย่างไร ไม่นานพวกเขาก็ค้นพบว่าพวกเขาเป็นเหยื่อของเกมอำมหิต ออกแบบโดยฝีมือของฆาตกรต่อเนื่องผู้ฉาวโฉ่ ชื่อของมันคือ “จิ๊กซอว์”และถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับแฟรนไชส์ SAW คุณต้องรู้ว่าหนังตระกูลนี้มีความซับซ้อนทางการเล่าเรื่อง และการลำดับเหตุการณ์ในแต่ละภาคก็ไม่ต่อเนื่องกัน อ่านถึงตรงนี้อย่าเพิ่งเบือนหน้าหนีไปก่อน เพราะในบทความนี้เรากำลังจะบอกวิธีดูหนังตระกูล SAW ตามลำดับเหตุการณ์ และตามวันเข้าฉาย ให้คุณได้เข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมก่อนดูSAW X ชำแหละแค้น..เกมตัดตาย ที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่ 28 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์ก่อนอื่นเลย แฟรนไชส์ SAW เกิดขึ้นได้ยังไง ? ภาพยนตร์เรื่อง SAW เริ่มต้นจากไอเดียง่ายๆ มันเป็นผลงานหนังสยองขวัญทุนต่ำเมื่อปี 2004 โดย เจมส์ วาน ที่ตอนนั้นยังเป็นเพียงนักทำหนังหน้าใหม่ เนื้อเรื่องเล่าถึงชายสองคนที่ถูกขังไว้ในห้องน้ำโสโครก ภาพยนตร์เรื่องนี้ทให้ทั้งโลกได้รู้จักวายร้ายโรคจิตที่มีสมญานาม “จิ๊กซอว์”ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา แฟรนไชส์ SAW มีทั้งภาคต่อและสปินออฟปล่อยออกมาอีกมากถึง 9 เรื่องและถ้าคุณอยากดู SAW ตามลำดับเหตุการณ์ บทความนี้กำลังจะบอกวิธีคุณอันดับแรกเริ่มจาก SAW IV ภาคที่เป็นรากของเรื่องราวทั้งหมด ออกฉายในปี 2007 เราได้รู้ว่าอุบัติที่เกิดขึ้นในศูนย์บำบัด เกิดโดยฝีมือของขี้ยาที่ชื่อว่า เซซิล อดัมส์ ทำให้ จิล ทัก ภรรยาของจอห์นแท้งลูก ไม่นานหลังจากนั้น เซซิลกลายมาเป็นเหยื่อคนแรกของ จอห์น เครเมอร์ เป็นการถือกำเนิดสมญานาม ฆาตกรจิ๊กซอว์ ของเขาต่อไปเป็น SAW ภาคแรกปี 2004 ผลงานออริจินอลโดย เจมส์ วาน ผู้ให้กำเนิดและวางรากฐานให้ทั้งแฟรนไชส์ อย่างไรก็ตามฉากแฟลชแบ็กเฉลยว่านี่ไม่ใช่กับดักชิ้นแรกของ จอห์น เครเมอร์ หรือรู้จักกันในนาม จิ๊กซอว์อันที่จริง เชื่อหรือไม่ว่า ณ จุดนี้เครเมอร์มีลูกศิษย์แล้วถึงสองคน ชอว์นี สมิธ ในบท อแมนด้า ยัง และ คอสต้า แมนเดอลอร์ ในบท มาร์ก ฮอฟฟ์แมน อันที่จริงถ้าคุณกล้าและจิตแข็งพอที่จะดู SAW ภาคแรกจนจบ คุณน่าจะอยากไปต่อที่ SAW IISAW X กำลังจะเข้าฉายในวันที่ 28 กันยายนนี้ เรื่องราวในภาคนี้เกิดขึ้นระหว่างภาค 1 และภาค 2 เมื่อจอห์น เครเมอร์ ที่กำลังเจียนตายจากเนื้องอกในสมองได้พบว่ามีแพทย์กลุ่มหนึ่ง ในเม็กซิโก มีปาฏิหาริย์สามารถหาทางรักษาชีวิตเขาได้ แต่แล้วเขากลับพบว่าการรักษาเป็นแค่เรื่องหลอกลวงเพื่อหวังเงิน แพทย์กลุ่มนี้เป็นเพียงแก๊งต้มตุ๋นที่ไม่ได้รู้เลยว่าเหยื่อรายนี้วิปลาสแค่ไหน! ความแค้นครั้งนี้ทำให้เขาต้องสะสางให้สาสม ในเกมเอาชีวิตที่มีบททดสอบสุดวิปริต ที่สร้างจากมันสมองและน้ำมือของต้นฉบับอย่าง จอห์น เครเมอร์ใน SAW II ดอนนี วอห์ลเบิร์ก รับบทเป็นนักสืบ เอริก แมทธิวส์ รวบตัวจิ๊กซอว์ เพื่อตามตัวลูกชายของเขาแดเนียล SAW II เกิดขึ้นหลังจากภาคแรกหนึ่งปีโดยประมาณ ในภาคนี้เราได้เห็นเหยื่อแปดคนติดอยู่ในบ้านกับดักที่ปล่อยแก๊สพิษออกมาอย่างช้าๆ ทุกอย่างดูเหมือนเกิดขึ้นตามเวลาจริง แต่เรามารู้ทีหลังว่าเหตุการณ์ในบ้านกับดักเกิดขึ้นหลายวัน ก่อนที่ จอห์น เครเมอร์ จะโดนควบคุมตัวSAW III ภาคนี้ออกฉายในปี 2006 มะเร็งของเครเมอร์เริ่มลุกลามจนควบคุมไม่ได้ ทางรอดของเขาแทบจะเป็นศูนย์ ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงในตอนจบของเรื่อง ถือเป็นการปิดฉากฆาตกรจิ๊กซอว์ลงอย่างสมบูรณ์เรารู้ว่า จอห์น เครเมอร์ รอดจากการพยายามฆ่าตัวตาย ซึ่งนั่นจุดประกายให้เขากลายมาเป็นจิ๊กซอว์ เป้าหมายของเขาชัดเจน นั่นคือมอบโอกาสที่สองให้คนหลงผิด เหมือนกับที่เขาเคยได้รับไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์ใน SAW III และ SAW IV ในปี 2007 เกิดขึ้นพร้อมกัน เป็นเหตุการณ์หกเดือนให้หลังเหตุการณ์ใน SAW II สำหรับแฟนๆ แฟรนไชส์นี้หลายคน ไทม์ไลน์ของมันเริ่มจะสับสนปนเปกันไปหมด แต่จะว่าไปมันก็เป็นข้อดีกับแฟรนไชส์ เพราะมันช่วยเพิ่มปริศนาให้น่าติดตามยิ่งขึ้นSAW V ที่ออกฉายในปี 2008 เลือกเล่าเรื่องราวแบบคู่ขนานไปกับเหตุการณ์ในภาค 3 ในฉากเปิดของ SAW V เราได้รู้ว่ากับดักมรณะลูกตุ้มติดใบมีดที่หั่นร่างเหยื่อที่เป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม เซ็ธ แบ็กซ์เตอร์ ขาดครึ่ง เป็นฝีมือการสร้างของฮอฟฟ์แมนล้วนๆ มันถูกทำให้ดูเหมือนเป็นผลงานของจิ๊กซอว์ เมื่อจอห์น เครเมอร์ รู้ว่ากับดักชิ้นนี้เป็นผลงานของฮอฟฟ์แมน เครเมอร์จึงเชิญเขามาเป็นลูกศิษย์SAW VI ออกฉายในปี 2009 เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ใน SAW V ไม่กี่วัน เราได้รู้ว่าผู้บริหารบริษัทประกันสุขภาพ วิลเลียม อีสตัน เป็นเหยื่อหลักของภาคนี้ อีสตันปฏิเสธคำร้องเคลมประกันสุขภาพของจอห์น เครเมอร์ ที่อาจช่วยรักษาชีวิตของเขา แต่ SAW VI ยังไม่หมดแค่นั้น เรายังได้รู้ว่า อแมนด้า ยัง มีส่วนรับผิดชอบที่ทำให้ภรรยาของเขาแท้งลูก ฮอฟฟ์แมนใช้ข้อมูลนี้แบล็กเมล์อแมนด้า และฆ่าดร.ลินน์ เดนลอน ใน SAW IIIถ้าคุณผ่านความหฤโหดของ SAW VI มาได้ ก็ไปต่อกันที่ SAW VII หรือ SAW3D หรืออีกชื่อก็คือSAW: The Final Chapter ที่ออกมาในปี 2010SAW VII เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังเหตุการณ์ใน SAW VI เพราะแผลบนหน้าของฮอฟฟ์แมนที่โดนกับดักหมีหายแล้ว แต่หน้าของเขาก็เละไม่เบา เหยื่อหลักของ SAW VII คือ บ็อบบี้ เดเกน อันโด่งดัง เพราะโม้ว่ารอดชีวิตมาจากเกมของจิ๊กซอว์ระหว่างภาคแรกภาคสองเราได้รู้ว่า ดร.กอร์ดอน ลอว์เรนซ์ รอดตายจากภาคแรก ด้วยการจี้แผลจากการตัดขากับท่อเพื่อห้ามเลือดก่อนจะหมดสติไป จอห์น เครเมอร์ พบร่างเขา ก่อนจะชวนให้เขาเป็นลูกศิษย์อีกคน กอร์ดอนทำงานเบื้องหลังในทุกๆ ภาคแต่ยังไม่จบ เรายังคงเดินทางสู่วงกตแห่งความอำมหิตไม่จบสิ้นJIGSAW ออกฉายในปี 2017 เรื่องราวตามติดสองนักสืบ ฮอลโลแรน และ ฮันต์ เพราะพบศพเหยื่อทั่วเมือง แต่ละรายจบชีวิตแบบศพไม่สวย เมื่อการสืบสวนคืบหน้า หลักฐานชี้ไปที่ผู้ต้องสงสัยคนเดียว คือจอห์น เครเมอร์ แต่มีปัญหานิดหน่อยตรงที่เครเมอร์ตายไปแล้วเป็นสิบปี ดังนั้นนักสืบฮอลโลแรน และ ฮันต์ ต้องตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ฆาตกรรมสุดสยองครั้งนี้ให้ได้ตามติดมาด้วย SPIRAL: FROM THE BOOK OF SAW ที่ออกฉายเมื่อปี 2021 หนังเกิดขึ้นไม่กี่ปีหลัง JIGSAW เรื่องราวของ นักสืบเอเซเกล ซีค แบงก์ส เขามักจะถูกเปรียบเทียบฝีมือกับ อดีตตำรวจฝีมือระดับฉมัง มาร์คัส แบงก์ส พ่อของเขา ด้วยความที่ต้องการพิสูจน์ตัวเอง เขาจึงต้องไขคดีฆาตกรรมต่อเนื่องสุดโหด ร่วมกับคู่หูหน้าใหม่อย่าง นักสืบวิลเลียม เชงก์ แต่เรื่องราวกลับเลวร้ายขึ้น เมื่อนักสืบแบงกส์พบว่า เหยื่อของคดีฆาตกรรมทั้งหมดเป็นตำรวจ และรูปแบบการฆ่าก็สยดสยองเกินมนุษย์ ด้วยการเลียนแบบฆาตกรในตำนานอย่าง จิ๊กซอว์ และยิ่งพวกเขาถลำลึกไปกับคดีมากเท่าไหร่ ก็กลับพบกว่าตัวเองกำลังเดินสู่กับดักแสนวิปริตอย่างเลี่ยงไม่ได้เพื่อป้องกันคุณสับสน หลังจากข้อมูลมากมายของจักรวาล SAW ทะลักเข้ามาในหัว เราขอสรุปลำดับไทม์ไลน์ในจักรวาล SAW เป็นหัวข้อสั้นๆ เพื่อเป็นการทิ้งท้ายให้คุณได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้ลำดับไทม์ไลน์จักรวาล SAW- Saw IV (เข้าฉายปี 2007)- Saw (เข้าฉายปี 2004)- Saw X (เข้าฉาย 28 กันยายน 2023)- Saw II (เข้าฉายปี 2005)- Saw III (เข้าฉายปี 2006)- Saw V (เข้าฉายปี 2008)- Saw VI (เข้าฉายปี 2007)- Saw: The Final Chapter (เข้าฉายปี 2010)- Jigsaw (เข้าฉายปี 2017)- Spiral: From the Book of Saw (เข้าฉายปี 2021)