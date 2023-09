กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ สานต่อโครงการ “Central Group Women Cancer” ครั้งที่ 18 ชวนทำดี เพื่อผู้ป่วยมะเร็งในสตรี ระดมทุนจัดซื้อ “เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์” เติมเต็มกำลังใจให้ผู้หญิงทุกคน

มะเร็ง หากรู้เร็ว สามารถรักษาได้ โดยปัจจัยการเกิดโรคมีทั้งปัจจัยภายใน เช่น พันธุกรรม และปัจจัยภายนอก เช่น อาหารการกิน การพักผ่อน สภาพแวดล้อม และมลภาวะ สิ่งที่น่ากังวลคือคนส่วนใหญ่มักพบในระยะลุกลาม จากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทย ปี 2565* โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คน หรือประมาณ 400 คนต่อวัน แสดงให้เห็นว่า โรคมะเร็ง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย เพราะมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรี คือ มะเร็งเต้านม มีผู้ป่วยจำนวน 38,559 ราย รองลงมา คือ มะเร็งปากมดลูก จำนวน 12,956 รายบุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มเซ็นทรัล กล่าวว่า กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ ตระหนักดีว่า “มะเร็ง” เป็นโรคร้ายของสังคมไทยและทั่วโลกที่พรากชีวิตคนในครอบครัวที่เรารัก ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นแสดงเจตนารมณ์ที่จะอยู่เคียงข้างผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงการรักษาและตรวจคัดกรองโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิตเมื่อตรวจพบเจอเร็วและรีบเข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงที โดย ตลอดระยะเวลากว่า 18 ปี ที่กลุ่มเซ็นทรัลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งในสตรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาหรือด้อยโอกาส ผ่านโครงการ “Central Group Women Cancer” (เซ็นทรัลกรุ๊ป วีเม่น แคนเซอร์) ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งในสตรี ภายใต้โครงการ “เซ็นทรัล ทำ” - ทำด้วยกัน ทำด้วยใจ โครงการเพื่อความยั่งยืนดำเนินการโดยกลุ่มเซ็นทรัล ไม่ว่าจะเป็น การระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ Digital Mammogram และปรับปรุงหอพักฟื้นผู้ป่วยมะเร็งสตรี ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ, การก่อสร้าง “โครงการบ้านพิงพัก” (Pink Park Village) ศูนย์บำบัดและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมที่ยากไร้อย่างครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยของมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติฯ, การระดมทุนจัดซื้อเครื่อง Portable Ultrasound 10 เครื่อง รวม 5 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลในสังกัดมูลนิธิถันยรักษ์ 21 แห่งทั่วประเทศ และแคมเปญกิจกรรม ทำดีด้วยผมสวยช่วยผู้ป่วยมะเร็ง ชวนคน บริจาคเส้นผมเพื่อทำวิกผมให้ผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยเคมีบำบัด เป็นต้น โดยในปี 2566 นี้เรายังคงสานต่อโครงการ “Central Group Women Cancer” ครั้งที่ 18 ด้วยการเชิญชวนลูกค้า ประชาชน บริษัทในเครือและคู่ค้า ระดมทุนจัดซื้อ “เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์” มอบให้แก่ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย มูลนิธิถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เพราะเราเชื่อว่า การเข้าถึงการรักษาที่รวดเร็วจะสามารถรักษาได้ทันท่วงที และยังเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด ลดการเข้าสู่ระยะลุกลามศาสตราจารย์คลีนิกนายแพทย์ วิศิษฏ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ ประธานศูนย์ ถันยรักษ์ กล่าวว่า มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิง แต่ในปัจจุบันวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ ก้าวหน้าไปอย่างมาก ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงและรักษาได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ ด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะห์ก่อนที่คลำเจอได้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมในเบื้องต้น ทำให้ตรวจพบและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้รวดเร็วสำหรับวิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากมะเร็งเต้านม ควรหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี และตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทุกเดือน โดยใช้ 3 นิ้ว 3 สัมผัส เมื่อเจอสิ่งผิดปกติ เช่น ก้อนในเต้านม , เลือดออกที่หัวนม ควรเข้ารับการปรึกษาแพทย์ทันที เพื่อตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ อย่างไรก็ตาม หากพบว่าตนเองเป็นมะเร็ง ควรมีสติและรีบเข้ากระบวนการรักษาตามที่แพทย์แนะนำ เพราะการรักษาแต่เนิ่นๆจะมีโอกาสที่จะหายขาดจากมะเร็งเต้านมได้”ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัลยังได้จัด กิจกรรมพิเศษเพื่อส่งมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในสตรี ณ ลานกิจกรรมอีเดน ชั้น3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยเนรมิตพื้นที่กิจกรรมให้อบอวลด้วยบรรยากาศแห่งความอ่อนโยนผ่าน installation “นก” และ “ผีเสื้อ” ซึ่งเป็นตัวแทนของการบรรเทาเยียวยา และดอกไม้ต่างๆ ที่เพิ่มความสดชื่นเบิกบาน โดยหวังว่าจะเป็นการส่งพลังแห่งความรักและถ่ายทอดกำลังใจถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งในสตรีที่กำลังท้อแท้ให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและยิ้มสู้ โดยมีไฮไลต์ 9 กิจกรรมส่งพลังใจให้ผู้ป่วยมะเร็งในสตรี ดังนี้• มาเปลี่ยนลุคทรงผมกับช่างผมชื่อดัง โดยทีมช่างผม จาก The Lounge Hair Salon และ Smile Club ที่มาออกแบบทรงผมเก๋ๆ และยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งสตรี• แต่งแต้มสีสันให้เล็บสวย กับกิจกรรมแพ้นท์เล็บ จากร้าน Kunyavee_nails• เวิร์กชอป Room Spray By Erb น้ำหอมปรับอากาศที่สามารถปรุงแต่งกลิ่นเป็นเอกลักษณ์กับไลฟ์สไตล์ของคุณ• ลุ้นไปกับการ หมุนกาชาปอง เพื่อรับของรางวัลพิเศษ• เย็บเต้านมเทียมจากแผนกชุดชั้นสตรีห้างเซ็นทรัล• ชมการ สาธิตการทอวิกผม และร่วมกิจกรรม workshop คุณช้างบีบมือ เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยให้ผู้ป่วยสัมผัส บีบเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ ให้กับผู้ป่วยมะเร็ง โดยมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่• ซื้อกระเป๋าสุดชิคจาก FitFlop รุ่น Limited Edition ที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษจำหน่ายเฉพาะในงาน• ทุกๆ การซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว ที่ร้าน Good Goods ร่วมสมทบทุน บริจาค 10 บาท• ร่วมเป็นเจ้าของกระเป๋าดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร สามารถเลือกเพ้นท์ลายที่ต้องการได้ผ่านการสร้างสรรค์จากศิลปินนักวาดภาพขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมระดมทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ด้วยการสนับสนุนโครงการ ผ่านช่องทาง Offline และ Online ดังนี้1. บริจาคออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Thamdee https://www.tham-dee.com/projects/women-cancer-2023 (ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 66)2. สแกน QR code ของ e-mobile banking ในสื่อต่างๆของธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล หรือ โอนผ่านบัญชี มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 118-0-58203-1 (ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 66)3. กล่องรับบริจาคบริเวณจุดแลกซื้อ, จุดประชาสัมพันธ์ หรือจุดชำระเงินในห้างร้านของเครือ กลุ่มเซ็นทรัลกว่า 491 จุดทั่วประเทศ (ตั้งแต่วันนี้– 31 ต.ค. 66)4. เปลี่ยนคะแนน The 1 เป็นเงินบริจาคสมทบทุน (ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 66)5. ร่วมบริจาคเส้นผมสำหรับถักวิกผมแท้ เพื่อมอบให้กับหน่วยเคมีบำบัดโรงพยาบาลศิริราช โดยสามารถบริจาคเส้นผมส่งไปที่ 'มูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่' (ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 66)กลุ่มเซ็นทรัล และบริษัทในเครือ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ Central Group Women Cancer (เซ็นทรัลกรุ๊ป วีเม่น แคนเซอร์) ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งในสตรี จะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่สำคัญในการร่วมโอบอุ้ม และเป็นพลังใจให้ผู้หญิงทุกคนที่กำลังเผชิญกับโรคมะเร็งเข้มแข็งและลุกขึ้นสู้ พร้อมที่จะกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้ง