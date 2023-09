เปิดตัวแคมเปญ Character for Life ภายใต้โครงการเต็มใจ รณรงค์เพื่อการบริจาคโลหิต

บอลลูนอาร์ท (Balloon Art) ผู้นำด้านการออกแบบ ผลิต ติดตั้งงานอีเว้นท์ลูกโป่ง บอลลูนขนาดใหญ่ และมาสคอทเป่าลม ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมูลนิธิดั่งพ่อสอน เปิดตัวแคมเปญCharacter for Life ภายใต้โครงการเต็มใจ รณรงค์บริจาคโลหิต สำหรับกลุ่มเยาวชนกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัทบอลลูนอาร์ท จำกัด เปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า บอลลูนอาร์ทร่วมกับโครงการเต็มใจ ซึ่งเป็นโครงการประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิต สำหรับกลุ่มเยาวชน กลุ่่มเซ็นทรัล ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมูลนิธิดั่งพ่อสอน จัดกิจกรรมประกวดออกแบบคาแรกเตอร์ รณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต ในแคมเปญCharacter for Life เพื่อร่วมชิงถ้วยพระราชทาน “สันโตสะอาชาไนย” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถ้วยรางวัลดังกล่าวได้รับการออกแบบจากอาจารย์ช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2556“บอลลูนอาร์ทเป็นผู้ประกอบการที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด ในปีนี้เรามีกิจกรรมเต็มใจ ซึ่งเป็นโครงการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิต ด้วยเล็งเห็นความสำคัญเรื่องปริมาณโลหิตที่ยังมีไม่สม่ำเสมอ ประกอบกับต้องการจะขยายฐานอายุผู้บริจาคโลหิตมาที่กลุ่มเยาวชน และนักศึกษา ในช่วงอายุ18-25 ปี ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ได้ปริมาณเลือดเติมจากกลุ่มคนรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะเรื่องการเสียสละอีกด้วย สำหรับแคมเปญ Character for Life นั้น เป็นการออกแบบคาเเรกเตอร์เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิตของกลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการออกแบบและงานศิลปะในแขนงต่าง ๆ โดยบริษัทบอลลูนอาร์ทจะสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างเป็น Mascot เพื่อใช้ในการออกไปรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิต ซึ่งการออกแบบคาแรกเตอร์นี้ มีกลุ่มนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด3 ทีม โดยผลงานของน้อง ๆ จะถูกนำไปจัดแสดง บริเวณชั้น1 โซนEden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่1-5 กันยายน2566 เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต สำหรับผู้ร่วมบริจาคโลหิตในแคมเปญนี้ สามารถเป็นกำลังใจร่วมสนับสนุนผลงานการออกแบบของน้อง ๆ นักศึกษาได้ ด้วยการบริจาคโลหิตและแจ้งการบริจาคพร้อมรหัสทีมA0001, A0002 หรือA0004 มาที่Line OA @เต็มใจ เพื่อให้น้อง ๆ ได้สะสมยอดการรณรงค์รับบริจาคโลหิตด้วย ซึ่งทีมที่สามารถรณรงค์การบริจาคโลหิตได้มากที่สุด จะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน “สันโตสะอาชาไนย” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งน้อง ๆ จะต้องแข่งขันยอดการรับบริจาคโลหิตร่วมกับทีมอื่น ๆ จากแคมเปญอื่นของโครงการเต็มใจด้วย” นางสาวจิรฐา โลหะพรหม กล่าวด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เป็นกิจกรรมที่จะช่วยปลูกฝังจิตสาธารณะ การเสียสละ และการเป็นผู้ให้ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังหลักช่วยให้โลหิตมีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งการใช้มาสคอทที่เป็นผลงานการออกแบบของน้อง ๆ จากวิทยาลัยเพาะช่างและสนับสนุนการผลิตโดยบอลลูนอาร์ทนั้น จะเป็นส่วนสนับสนุนหลักในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้คนมาบริจาคโลหิตกันมากขึ้นด้วย“ความจำเป็นต้องใช้โลหิตของสภากาชาดไทยนั้น ร้อยละ77 ของโลหิตที่ได้รับบริจาค จะถูกนำไปใช้เพื่อทดแทนโลหิตที่สูญเสียไปในภาวะต่าง ๆ อาทิ อุบัติเหตุ การผ่าตัด โรคกระเพาะอาหาร การคลอดบุตร เป็นต้น และอีกร้อยละ23 จะเป็นการนำโลหิตไปใช้เฉพาะโรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เกล็ดโลหิตต่ำ ฮีโมฟีเลีย เป็นต้น โดยปัจจุบันความต้องการโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะต้องจัดหาโลหิตให้ได้วันละ1,800-2,000 ยูนิต หรือเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า58,000 ยูนิต จึงจะเพียงพอจ่ายให้กับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งเป็นหมู่โลหิตที่จำเป็นต้องจัดหาโลหิตเฉลี่ยในแต่ละวัน ได้แก่ หมู่A วันละ500 ยูนิต หมู่B วันละ 550 ยูนิต หมู่O วันละ800 ยูนิต หมู่AB วันละ150 ยูนิต” นางสิณีนาฏ อุทา กล่าวการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่จัดแสดงงานจากกลุ่มเซ็นทรัล โดย นางสาวอุษา ผูกพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ กลุ่มเซ็นทรัล ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า“กลุ่มเซ็นทรัล ภายใต้โครงการเซ็นทรัลทำ ให้ความสำคัญกับนโยบายทางด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ ของประชาชนและเพื่อนพนักงาน ซึ่งหนึ่งในนั้น เป็นเรื่องของการบริจาคโลหิต ตามที่เห็นได้ว่ามีความต้องการใช้โลหิตอยู่เกินกว่าปริมาณที่ได้รับในแต่ละวัน และมักจะมีการร้องขอรับบริจาคในช่วงขาดแคลนอยู่เสมอ เราจึงขออาสาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนโดยการจัดหาสถานที่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ผ่านศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัลที่มีอยู่ทั่วประเทศ สถานที่ใดที่สามารถให้พื้นที่ได้ เราก็ยินดีที่จะเปิดเป็นหน่วยบริการให้เสมอมาจนถึงปัจจุบัน เกือบ40 ปี แล้วที่เราร่วมมือกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และการร่วมมือกับ บอลลูนอาร์ท ในครั้งนี้ เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทำให้เกิดความเข้าใจ และทำให้เกิดผู้บริจาคหน้าใหม่ในหมู่วัยรุ่นมากขึ้น ผ่านคาแรคเตอร์การ์ตูนน่ารัก ๆ ที่เข้าถึงง่าย ซึ่งนอกจากจะมีการจัดแสดงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้ว น้อง ๆ ทั้ง 3 คาแรคเตอร์ จะหมุนเวียนไปแจกความน่ารักสดใสชวนให้ทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิตตามหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในเครือเซ็นทรัลอีกด้วย”ด้านผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง กล่าวว่าโครงการเต็มใจ และวิทยาลัยเพาะช่าง ได้ทำความร่วมมือในการออกแบบคาแรกเตอร์ เพื่อรณรงค์ให้คนบริจาคโลหิต โดยการสนับสนุนให้กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริงให้กับนักศึกษา โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกแบบคาแรกเตอร์ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อรณรงค์ให้คนบริจาคโลหิต ซึ่งจะเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของโครงการ และยังสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ดึงดูดให้มีผู้เข้ามาร่วมบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้านประธานโครงการเต็มใจ ได้กล่าวถึงเป้าหมายของโครงการฯ นี้ว่า นอกจากจะเป็นการรณรงค์บริจาคโลหิตแล้ว ยังทำให้เกิดความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการในโครงการเต็มใจ ที่ได้ร่วมกันคิดแคมเปญต่าง ๆ มาช่วยรณรงค์บริจาคโลหิต และภาคธุรกิจโดยกลุ่มเซ็นทรัล ภาคการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยอย่างเพาะช่าง และน้อง ๆ นักศึกษา ซึ่งถือเป็นความสำเร็จของการดำเนินงาน ที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในวงที่กว้างขึ้น โดยคาดว่าแคมเปญ Character for Life ที่นำโดยบอลลูนอาร์ทนี้ จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการบริจาคโลหิตได้มากกว่า100,000 ซีซี“วันนี้สิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ ได้สำเร็จเป็นเบื้องต้นแล้ว โดยมีผู้นำอย่างบอลลูนอาร์ท ซึ่งเป็นบริษัทที่ผสมผสานความเป็นแก่นของธุรกิจทางด้านการทำมาสคอท มาผนวกรวมกับฝีมือการออกแบบของน้อง ๆ คนรุ่นใหม่ จนได้คาแร็กเตอร์สวยงามและสื่อความหมายอย่างที่ปรากฎ โครงการเต็มใจขอขอบคุณบอลลูนอาร์ทและผู้ประกอบการทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้ พวกเราจะสนับสนุนและผลักดันให้โครงการประสบความสำเร็จ เพื่อให้ปริมาณเลือดในสังคมไทยมีปริมาณที่สม่ำเสมอมุ่งสู่ความยั่งยืนไปด้วยกัน” นายวรสรวง สมัตถพันธ์ กล่าวทั้งนี้ คาแรกเตอร์ทั้ง3 ตัวของทีมผู้เข้าประกวด จะออกมาโลดแล่นในรูปแบบของมาสคอทบอลลูนทที่จะออกเดินเชิญชวนให้คนมาร่วมบริจาคโลหิตตามจุดบริการภายในศูนย์การค้ากลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งผู้สนใจสามารถไปร่วมบริจาคโลหิต พร้อมส่งกำลังใจให้น้อง ๆฃ ผู้ออกแบบคาแรกเตอร์ด้วยการแจ้งการบริจาคพร้อมรหัส ทีมA0001, A0002 หรือA0004 ไปที่Line OA @เต็มใจวันที่ 1-5 กันยายน 66 Central World บริเวณชั้น1 โซน Eden ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรี ดูนังต์วันที่ 6 กันยายน66 เวลา11.00-15.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสเกต จุดจอดรถ ประตูยูนิโคล (รถใหญ่) วันที่ 11 กันยายน 66 เวลา11.00-15.00 น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ลานด้านหน้าศูนย์การค้า (รถใหญ่) วันที่ 13 กันยายน 66 เวลา11.00-15.00 น.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เเจ้งวัฒนะ หน้า Fitness First ชั้น 6 (เตียง)วันที่ 16 กันยายน66 เวลา11.00-15.00 น.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ด้านหน้า KFC (รถใหญ่)วันที่ 23 กันยายน 66 เวลา11.00-15.00 น.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา ด้านหน้า KFC (รถใหญ่)วันที่ 25 กันยายน 66 เวลา11.00-15.00 น.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า หน้าอาคารสำนักงา นA (รถใหญ่) วันที่ 30 กันยายน 66 เวลา11.00-15.00 น.ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา11.00-15.00 น.ด้านหน้า KFC (รถใหญ่)