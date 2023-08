รฟฟท.-เอเชีย เอรา วัน ผนึกสภากาชาดไทย ชวนร่วมบริจาคโลหิตที่"แอร์พอร์ตลิงก์" มักกะสัน 21 ส.ค. และ 18 ก.ย. นี้

สภากาชาดไทยผนึกกำลัง รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. และ เอเชีย เอรา วัน เปิดโครงการ One Drop for Lifeเชิญผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน 21 ส.ค. และ 18 ก.ย. นี้สภากาชาดไทย ร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) และ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และปัจจุบันเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด เปิดตัวโครงการ One Drop for Life เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิตช่วยวิกฤติโลหิตขาดแคลน และสร้างกุศลต่อลมหายใจให้แก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ณ ศูนย์บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณพื้นที่ชั้น 3 ประตู 1 Express zone สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน ในวันที่ 21 ส.ค. และ 18 ก.ย. 2566 เวลา 11.00-19.00 น.รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล การบริการโลหิต ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสภากาชาดไทย และได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้มีหน้าที่ในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ” จากสถานการณ์การบริจาคโลหิตปัจจุบัน พบว่าปริมาณการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอ มีการขาดแคลนโลหิตบางช่วงเวลา และบางเดือน ส่งผลกระทบทำให้ปริมาณโลหิตสำรองคงคลังไม่เพียงพอ ทั้งในภาวะปกติและในภาวะวิกฤติที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วนจำนวนมากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญและช่วยเหลือจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต รวมถึง 2 หน่วยงาน 2 องค์กรหลัก ได้แก่ รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. และ เอเชีย เอรา วัน ที่ได้ร่วมกันจัดงานบริจาคโลหิตที่มีจิตอันเป็นกุศล โดยจัดเตรียมอำนวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน ทั้งสถานที่ บุคลากร และอุปกรณ์ต่าง ๆ รองรับการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ และคาดว่าในอนาคตจะสามารถใช้สถานที่นี้ในการเปิดเป็นจุดรับบริจาคโลหิตประจำได้อีกในอนาคต”ด้านนายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด กล่าวว่า “รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ในฐานะผู้กำกับดูแลการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ของ เอเชีย เอรา วัน มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อำนวยความสะดวกให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการใช้พื้นที่ของ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ สถานีมักกะสัน เพื่อนำมาดัดแปลงมาเป็นศูนย์บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่กว้างขวาง สะอาด และมีการระบายอากาศได้ดี อีกทั้งยังสามารถเดินทางมาได้สะดวกรวดเร็วด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ อีกด้วย ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์บริจาคโลหิตเคลื่อนที่แห่งนี้จะสามารถรองรับ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกท่าน ที่มีจิตกุศลร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเพื่อตอบสนองความต้องการโลหิตสำรองของสภากาชาดไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ศูนย์บริจาคโลหิตเคลื่อนที่แห่งนี้จะสามารถอำนวยความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางให้แก่ประชาชน โดยผู้ที่สนใจสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มาลงที่สถานีมักกะสัน และเดินไปยังจุดฉีดวัคซีนที่จัดไว้ให้ ณ บริเวณ Express Zone ชั้น 3 ประตู 1 ของตัวอาคารสถานีมักกะสัน ซึ่งอยู่ติดกับชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารของสถานีมักกะสัน ได้โดยสะดวก”นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “โครงการ One Drop for Life จัดขึ้นโดยมีวัตุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลัง และสนับสนุนสภากาชาดไทยในการเร่งจัดหาโลหิตเพื่อแก้ปัญหาสภาวะขาดแคลนโลหิตสำรอง บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดหาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการเปิดศูนย์บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ ได้ผนึกกำลังพนักงาน และผู้บริหารมาร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมในการเป็น “ผู้ให้” ด้วยการส่งเสริมกิจกรรมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการให้บริการเดินรถของบริษัทฯ ในวันนี้ผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมแสดงพลังร่วมใจในการกู้วิกฤติขาดแคลนโลหิตเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศที่กำลังต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล”ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริจาคโลหิตเคลื่อนที่ บริเวณพื้นที่ชั้น 3 ประตู 1 Express zone สถานีแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสันในวันที่ 21 ส.ค. และ 18 ก.ย. 2566 เวลา 11.00-19.00 น.