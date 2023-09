Dr.TATTOF พร้อมมุ่งสู่การเป็นผู้นำอันดับโลก ด้านการลบรอยสัก การันตีคุณภาพ “APAC Top Performance for Tattoo Removal Treatment”

ประธานบริษัท และผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ Dr.TATTOF ได้รับรางวัลและใช้ช็อตในการรักษามากที่สุดใน Southeast Asia 350,000,000 ช็อต (350 ล้านช็อต) เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดในการลบรอยสัก รอยแผลเป็น และรักษาปัญหาผิว ด้วยนวัตกรรม Program PicoWay Laser ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดีที่สุดอันดับ 1 ของทวีปเอเชีย-แปซิฟิก จากบริษัท Candela Medical , USA ผู้ผลิตเลเซอร์ทางการแพทย์ชั้นนำระดับโลกนพ.นัทธพงศ์ กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจและภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับ รางวัล “APAC Top Performance for Tattoo Removal Treatment” เป็นการก้าวไปอีกขั้นของ Dr.TATTOF ในการตอกย้ำการเป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านการลบรอยสักของทวีปเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยการใช้ Program PicoWay Laser เลเซอร์ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานสูงสุดระดับโลก นวัตกรรมระดับ Picosecond เราสามารถพูดได้ว่า ที่ผ่านมา Dr.TATTOF เป็นผู้นำอันดับ 1 ด้านการลบรอยสักของทวีปเอเชียและประเทศไทย มีเคสการรักษาที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก จากความตั้งใจและความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการลบรอยสักมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากล พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ได้มาตรฐาน US-FDA ในการรักษา ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ Dr.TATTOF ขับเคลื่อนคุณภาพการให้บริการ และผลการรักษาจาก ที่ดีอยู่แล้วให้ดีมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ Dr.TATTOF ยังได้รับรางวัล Top Achievement of 350 Million PicoWay Pulses in Southeast Asia รางวัลแห่งการใช้ช็อตในการรักษามากที่สุดใน Southeast Asia 350,000,000 ช็อต (350 ล้านช็อต) ตลอดระยะเวลาในการให้บริการเลเซอร์ลบรอยสัก รอยแผลเป็น รอยดำคล้ำ รอยแตกลาย ปานดำ มากว่า 9 ปี ประกอบกับการเปิดให้บริการมากถึง 10 สาขา ตลอดจนความไว้วางใจของผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Dr.TATTOF ประสบความสำเร็จในการรักษาคนไข้ และใช้จำนวนช็อตในการรักษามากที่สุดใน Southeast Asiaด้วยประสบการณ์การรักษาที่มากกว่า เทคนิคการลบรอยสักที่ดีกว่า การใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัยในการรักษาที่ดีกว่า การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นคลินิกมาตรฐานสากลที่เดียว ที่แรก ที่เน้นในเรื่องของการลบรอยสักทุกแบบ ทุกขนาด ทุกสี โดยไม่ทิ้งรอยแผลเป็น จากผลลัพธ์การรักษาที่ดีเยี่ยม ที่มาพร้อมกับคุณภาพของการให้บริการด้วยใจ อย่างมุ่งมั่นเป็นแกนหลักในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ทำให้ผู้ใช้บริการบอกต่อกัน และกลับมาใช้บริการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นก้าวต่อไปของ Dr.TATTOF ในการมุ่งสู่การเป็นที่ 1 ของโลกด้านการลบรอยสัก ขั้นต่อไป Dr.TATTOF พร้อมแล้วครับ ที่จะก้าวเป็นผู้นำอันดับโลก! ด้านการลบรอยสัก”“พงศยา ตราชูนิตย์” ผู้บริหาร Dr.TATTOF Clinic กล่าวว่า “Dr.TATTOF ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วย 2 กลยุทธ์หลัก คือ 1. การเป็น THE EXPERT เพราะประสบการณ์ทำให้เราเชี่ยวชาญ Dr.TATTOF ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลบรอยสัก รอยแผลเป็น รอยดำ ถือเป็นคลินิกลบรอยสักแห่งแรก แห่งเดียวที่มีประสบการณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยและในเอเชียแปซิฟิกในการใช้ Program PicoWay Laser ที่ได้มาตรฐานรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (US-FDA) และประเทศไทย (THAI-FDA) ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพระดับสากล2. ผ่านการรับรองการเป็นสถานพยาบาลระดับสากลจาก American Accreditation Commission International (AACI) เข้ามายกระดับคุณภาพสถานพยาบาลจากเดิมที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจในการรักษา ทั้งมาตรฐานด้านการแพทย์ ความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรทางแพทย์ กระบวนการรักษา มาตรฐานเครื่องมือทางการแพทย์ การติดตามผลการรักษา ระบบการป้องกันการติดเชื้อ สิทธิและความปลอดภัยของผู้รับบริการ ระบบการจัดการข้อมูลผู้รับบริการ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำร่องที่สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต เป็นสาขาแรกการดำเนินงานตามกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจข้างต้น รวมถึงความทุ่มเทในการรักษาคนไข้ และผลลัพธ์การรักษาที่ดีเยี่ยมของ Dr.TATTOF ลูกค้าของเราจึงเป็นกลุ่มลูกค้าประจำ หรือ Loyalty Customer ที่เข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง ใช้แล้วรู้สึกดี รู้สึกคุ้มค่า เกิดความประทับใจจนมีการบอกต่อกับคนรอบข้าง ให้มาใช้บริการ ทำให้คนรู้จักแบรนด์ของเรามากยิ่งขึ้น”สำหรับการเติบโตของธุรกิจเสริมความงาม คุณพงศายา มองว่า ตามที่รัฐบาลได้วางกลยุทธ์ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) ธุรกิจความงามเชิงการแพทย์จึงถือเป็น New S-Curve ใหม่ ทำให้มีคนต่างชาติเข้ามาใช้บริการธุรกิจเสริมความงามในประเทศไทย มากยิ่งขึ้น Dr. TATTOF จึงถือเป็นอีกหนึ่งฟันเฟือง ที่จะช่วยรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาใช้บริการธุรกิจเสริมความงามในประเทศไทย อีกทั้งกลยุทธ์การตลาดที่ Dr.TATTOF เป็น THE EXPERT ด้านการลบรอยสัก และได้การรับรองมาตรฐานสถานพยาบาลระดับสากลจาก AACI จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็น World Medical Hub ตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศได้ในที่สุด