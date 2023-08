“วินเซนต์ คลินิก” ทุ่ม 100 ล. ยกระดับ การบริการสู่มาตรฐานสากลโลกด้วย AACI

ผู้จัดการรายวัน360 - วินเซนต์ คลินิก (Vincent Clinic) คลินิกความงามแบบครบวงจรที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆ ของไทย ผู้นำ ด้านการแก้ไขจมูก และเป็นคลินิกแรกในไทยที่ใช้เทคโนโลยี Lumio 3D Face Scanner ประกาศความภาคภูมิใจอีกขั้นได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก AACI จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานการบริการด้านสุขภาพที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อนำมาใช้ยกระดับความปลอดภัย สวัสดิภาพ และคุณภาพการให้บริการ สนับสนุนแนวทางการลงทุนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามาโดยตลอด ตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการพร้อมมุ่งสู่การเป็น Medical Hub ของเอเชียและเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรมอุตสาหกรรมความงามไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 ตลาดธุรกิจความงามในประเทศไทยมีการเติบโต 17.29% ทำให้ทุกวันนี้ธุรกิจความงามต้องตื่นตัวและให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคและเทรนด์สุขภาพความงามของชาวไทยและนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา ซึ่งพบว่าหนึ่งในเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่จะผลักดันให้ธุรกิจความงามแข็งแกร่งและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง นั่นคือ “มาตรฐานการรับรอง” ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตที่จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อร่างกาย รวมถึงระยะเวลาของผลลัพธ์ที่ได้ หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบกระบวนการรักษาเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการและสร้าง Customer Loyaltyนายแพทย์พงษ์ธีระ เศรษฐ์ธนาวรากุล ผู้ก่อตั้ง Vincent Clinic และ CEO Vincent International Group Holdings เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมสุขภาพและความงามยังคงเติบโตอย่างก้าวกระโดดทุกๆ ปี เมื่อมีความต้องการที่มากขึ้นก็ย่อมดึงดูดผู้เล่นในตลาดเข้ามามากขึ้น ทำให้ผู้รับบริการจึงมีตัวเลือกมากมาย ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดด้วยคุณภาพและการบริการ รวมถึงราคาที่สมเหตุสมผลด้วยเช่นกันจุดแข็งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจเลือก วินเซนต์ คลินิก คือความคุ้มค่า ครบวงจร และความสะดวก เครื่องมือเทคโนโลยีที่มีการรับรองระดับโลก คุณภาพของบุคคลการทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และให้บริการได้ทุกกลุ่มลูกค้าทุกความต้องการ ในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ ในขณะเดียวกันการเติบโตของ วินเซนต์ คลินิก ยังสอดรับกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมความงามไทย เพื่อรองรับกระแสการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) และมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ทำให้ทุกวันนี้ธุรกิจความงามต้องตื่นตัวและให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้บริโภคและเทรนด์อยู่ตลอดเวลา ซึ่งพบว่าหนึ่งในเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคที่จะผลักดันให้ธุรกิจความงามแข็งแกร่งและเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง นั่นคือ “มาตรฐานการรับรอง” ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อร่างกาย รวมถึงระยะเวลาของผลลัพธ์ที่ได้ หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบกระบวนการการรักษา เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการและสร้าง Customer Loyaltyนายแพทย์ สมพร คำผง Executive Director GHA Asia-Pacific and CEO AACI Asia-Pacific กล่าวว่า American Accreditation Commission International (AACI) เป็นระบบรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลในด้านความปลอดภัยและการให้บริการจากประเทศสหรัฐอเมริกาและยังเป็นที่ยอมรับทั้งในยุโรปและเอเชียตะวันออกกลาง เป็นมาตรฐานที่เข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพของสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพ ทั้งเรื่องความปลอดภัย การรักษาผู้ป่วยตั้งแต่ต้นจนจบ เริ่มต้นจากการให้คำปรึกษา การรักษาที่ถูกต้องและชัดเจน การจ่ายยา และการดูแลหลังการรักษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบุคคลากร ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ พยาบาล พนักงาน นอกจากนี้ยังตรวจสอบถึงห้องผ่าตัดและเครื่องมือที่ได้มาตรฐานให้มีมาตรฐานผ่านตามเกณฑ์ของ AACIทั้งนี้ การได้รับมาตรฐานสากลระดับโลก AACI มาครองได้นั้น นับเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของ วินเซนต์ คลินิก ที่ต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ก่อนการเข้ามาประเมินมาตรฐาน ทั้งความพร้อมของห้องผ่าตัด ห้องพักฟื้น ความสเตอร์ไรด์ของเครื่องมือ การเทรนนิ่ง บุคคลากรภายในคลินิกทุกภาคส่วน ให้ได้มาตรฐานการบริการตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จนในที่สุดก็สามารถผ่านการรับรองมาตรฐาน AACI ประกาศอย่างเป็นทางการการขอเครื่องหมายรับรองมาตรฐานในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่ออวดอ้าง แต่เพื่อการันตีความปลอดภัยสูงสุดของผู้เข้ารับบริการ มาตรฐาน AACI จะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นใจและไว้วางใจให้กับผู้ใช้บริการที่คลินิก เพราะสิ่งสำคัญสำหรับวงการศัลยกรรม ความงาม นอกเหนือจากการปรับแก้ให้ทุกคนดูดีขึ้น เพราะเราเป็น The creation of beauty is art อีกทั้งตามปรัชญาของชื่อคลินิก Vincent ที่ได้มาจาก Vincent Van Gogh ศิลปินชื่อดัง ทำให้เราเชื่อว่าการเป็นแพทย์ที่รังสรรค์ความงามให้กับคนไข้ก็ต้องใช้ศิลปะไม่ต่างกันแล้ว แต่ความงามก็ต้องมาพร้อมความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทั้งในประเทศและระดับสากลด้วยเช่นกันด้วยคุณภาพของบุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาลที่รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลจำนวนมาก งานบริการที่เป็นเลิศ และที่ระดับราคาที่ยอดเยี่ยมเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้ผู้รับบริการจากต่างประเทศได้ไปเที่ยวพักผ่อนก่อนหรือหลังเข้ารับบริการ ทำให้ วินเซนต์ คลินิก เข้าใกล้เป้าหมายสำคัญในการเป็น World Cosmetic Surgery and Wellness Tourism Destination ได้อย่างชัดเจนอีกด้วยวินเซนต์ คลินิก ยังคงเดินหน้าพัฒนามาตรฐานการทำงานและบริการ ควบคู่ไปกับการสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว เพื่อขยายฐานลูกค้าให้เป็นที่รู้จักและเข้ารับบริการในคลินิกในทันทีและอนาคต โดยจะทุ่มงบการตลาดประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี เพื่อเพื่อเพิ่มยอดขายให้ถึงเป้าหมาย 1,000 ล้านบาทต่อปีในอีก 3 ปีข้างหน้า พร้อมจัดแคมเปญและโปรโมชั่นอยู่เสมอ โดยจะเพิ่มความพิเศษเพื่อฉลองความสำเร็จผลตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้บริการ มีผู้ติดตามในเฟสบุ๊คเพจกว่า 1 ล้านคน