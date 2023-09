“CHUMPHON FESTIVAL 2023” ของดีเมืองชุมพรต้องยกให้งานนี้ และทุเรียนเลิฟ

จังหวัดชุมพร คือประตูสู่ภาคใต้ เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้แวะชมอยู่ตลอดเส้นทาง ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมชุมชน ธรรมชาติ การผจญภัย และเป็นจังหวัดที่มีทุเรียนปลูกมากเป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ กว่า 260,000 ไร่ และได้รับคัดเลือกทุเรียนคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยมส่งออกสู่ท้องตลาดที่รับประกันคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและกระจายรายได้ทางการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดชุมพร เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และนักวิ่งทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นภาพลักษณ์เศรษฐกิจการท่องเที่ยว เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้พืชผลทางการเกษตรของจังหวัดชุมพรอีกด้วยCHUMPHON FESTIVAL 2023 จัดเต็มกับกิจกรรมความสนุกที่พิเศษสุดๆ ห้ามพลาด!! ทั้ง 3 วัน ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2566 เวลา 16.00 – 22.00 น. ณ ชายหาดแหลมสน เรือจำลองจักรีนฤเบศร กรมหลวงชุมพร ปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร ที่ภายในงานรวบรวมมหกรรมร้านค้าภายในงาน ตลาดสินค้า OTOP Creative & Handcraft ที่จะช่วยสนับสนุนสินค้าจากชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของการตลาดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบบูรณาการ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวิถีชีวิตธรรมชาติ โดยไม่สร้างผลระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ PHOTO ZONE จุดถ่ายภาพขนาดใหญ่สื่อถึงทุเรียนที่เป็นราชาผล การแสดงดนตรีจากศิลปินในพื้นที่ และมาชมฟรีคอนเสิร์ตระเบิดความสนุกกับศิลปินชื่อดัง วันที่ 8 กันยายน 2566 พบกับ วง Paradox, วันที่ 9 กันยายน 2566 วง Yes'sir Days และ วันที่ 10 กันยายน 2566 วง Season Five ที่มารังสรรค์ให้บรรยากาศภายในงานให้มีชีวิตชีวามากขึ้นและเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่อีกด้วยติดตามและสอบถามข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : https://www.facebook.com/ChumphonFestivalDURIANS RUN 2023 วิ่งเพื่อเส้นชัย เป้าหมายคือบุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ของดีเมืองชุมพร กับการจัดกิจกรรมแข่งขันวิ่งในวันที่ 10 กันยายน 2566 เวลา 04.00 – 11.30 น. ที่จุดปล่อยตัววิ่ง ณ ตลาดมรกต 2 ถนนเขาเงิน - ตลาดกลางผักและผลไม้ ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการแข่งขันวิ่งได้ดังนี้• ประเภทรุ่น Half Marathon 21 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 700 บาท)ชาย : รุ่น อายุไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไปหญิง : รุ่น อายุไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป• ประเภทรุ่น Mini Marathon 10 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 600 บาท)ชาย : รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไปหญิง : รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี ,40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป• ประเภทรุ่น Fun Run 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น, ไม่มีการแข่งขัน• ประเภทรุ่น VIP (ค่าสมัคร 1,000 บาท) สามารถร่วมแข่งขันได้ ตามระยะที่เลือก• ประเภทรุ่น "Elite-general" Half Marathon กิโลเมตร (ค่าสมัคร 700 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น• ประเภทรุ่น "Elite-general" Mini Marathon กิโลเมตร (ค่าสมัคร 600 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น• ประเภทรุ่น "Elite-For Thais only" Half Marathon กิโลเมตร (ค่าสมัคร 700 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น• ประเภทรุ่น "Elite-For Thais only" Mini Marathon กิโลเมตร (ค่าสมัคร 600 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่นสอบถามการสมัครออนไลน์/ข้อมูลทั่วไปเว็บสมัครออนไลน์: www.duriansrun.com Facebook Fanpage : facebook.com/ChumphonFestival LINE Official : กดได้ที่ Link นี้ https://lin.ee/VgQT3n0หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม