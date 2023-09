โรงแรม มาดี ไปดี กรุงเทพฯ โรงแรมออโตกราฟ คอลเล็คชั่น แห่งแรกในประเทศไทย ด้วยสถานที่ตั้งในซอยอันร่มรื่นเพียงแค่ไม่กี่นาทีจากซอยทองหล่ออันคึกคัก

ออหนึ่งใน 31 แบรนด์โรงแรมในเครือแมริออท บอนวอย ประกาศเปิดตัวแบรนด์โรงแรมออโตกราฟ คอลเล็คชั่นแห่งแรกในประเทศไทยกับโรงแรมแห่งใหม่โรงแรมนี้นำเสนอศิลปะแห่งการเรียงร้อยเรื่องราวให้แก่แขกผู้เข้าพักและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนย่านทองหล่อ หนึ่งในย่านที่คึกคักที่สุดในกรุงเทพและเป็นย่านที่ควรค่าแก่การมาท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มองหาความหลากหลายทั้งในเรื่องอาหาร วัฒนธรรม และความบันเทิงต่างๆ“ด้วยวัฒนธรรมที่น่าหลงใหลและสภาพอากาศอบอุ่นในเขตร้อน ประเทศไทยจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวมานาน โรงแรม ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น ได้เปิดตัวในประเทศไทย ซึ่งเหมาะสมกับประเทศไทย ประเทศที่ซึ่งมีเรื่องราวที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยโรงแรม มาดี ไปดี กรุงเทพ มุ่งมั่นที่จะพาแขกผู้เขาพักทุกท่านไปยังการเดินทางที่น่าตื่นเต้นใจกลางกรุงเทพ เพื่อประสบการณ์ที่ตราตรึงใจและไม่เหมือนใคร” เจนนิเฟอร์ คอนเนล หัวหน้าทีม Global Brand และ รองประธาน Distinctive Premium Brands ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวโรงแรมมาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากความแตกต่างที่ลงตัวของไลฟ์สไตล์และบรรยากาศของซอยไปดี มาดี อันเงียบสงบและเป็นที่อยู่อาศัยโดยทอดตัวขนานกับซอยทองหล่อที่แสนคึกคักและเต็มไปด้วยไลฟ์สไตล์ การตกแต่งภายนอกด้วยระแนงไม้ ใบไม้ร่วง และ แนวหลังคาที่เขียวขจีเข้ากันได้ดีกับบริเวณโดยรอบภายในซอยอันร่มรื่น สำหรับคอนเซปหลักของการต่อแต่งภายในได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอนเซปของความตรงกันข้าม (Contrast) เป็นคู่ตรงข้ามที่ผสานกันได้อย่างลงตัวของความคลาสสิคและความร่วมสมัย กลิ่นอายของความเป็นตะวันตกและความตะวันออก ตลอดช่วงเวลาที่เข้าพักนั้นแขกผู้เขาพักจะได้ดื่มด่ำไปกับสุทรียะทางศิลปะ งานฝีมือ รสชาติ และ องค์ประกอบ ที่จะเผยมุมมองใหม่ๆของจุดหมายปลายทางแห่งนี้และความสัมพันธ์กับพื้นที่โดยรอบแขกผู้เข้าพักที่มาพักที่โรงแรม มาดี ไปดี จะได้รับการต้อนรับด้วยเอกลักษณ์การต้อนรับแบบไทยที่ทรงเสน่ห์ สะท้อนถึงวัฒนธรรมการต้อนรับแขกบ้านแขกเรือน “มาดี” “อยู่ดี” และ “ไปดี” พร้อมมอบประสบการณ์ให้กับนักเดินทางและความรู้สึกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของการอยู่อาศัยในย่านนี้ห้องพักและห้องสวีททั้ง 56 ห้อง ออกแบบมาให้มีลักษณะเฉพาะและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าประหลาดใจโดยสะท้อนผ่านทางผลงานศิลปะและการตกแต่ง ห้องพักและห้องสวีทแบ่งออกเป็น 3 สีตามสีของอัญมณีมงคลของไทย ได้แก่ บุษราคัม (สีเหลือง) ไพลิน (สีน้ำเงิน) และ มรกต (สีเขียว) นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งด้วย “เฉลว” เครื่องจักสานไม้ไผ่มงคลสำหรับอวยพรให้แขกผู้เข้าพักเดินทางโดยสวัสดิภาพ ห้องพักและห้องสวีทมีขนาดตั้งแต่ 32 – 56 ตารางเมตร และมีพื้นที่ให้แขกผู้เข้าพักได้ผ่อนคลาย ทั้งในโซนนั่งเล่นพร้อมโซฟา และสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องทำกาแฟพรีเมี่ยม ทีวี LED ขนาดใหญ่ และ ฝักบัวเรนชาวเวอร์ นอกจากนี้ยังมีบริการเสิร์ฟอาหารภายในห้องพัก (In-room Dining) ที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงความสัมพันธ์ระหว่างความดั้งเดิมและความทันสมัยยังได้ถูกถ่ายทอดมาที่ห้องอาหาร เอกะลักษณ์ ห้องอาหารซิกเนเจอร์ที่เชื่อมโยงประสาทสัมผัสเข้ากับศิลปะการทำอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ โดยห้องอาหารเปิดให้บริการทั้งมื้อเช้าและมื้อกลางวันสำหรับความสุนทรีย์ระหว่างวัน และ มื้อค่ำสไตล์โปรเกรสซีฟไทยในบรรยากาศเอ็กซ์คลูซีฟ เชฟวุฒิศักดิ์ วุฒิอัมพรสรรหาวัตถุดิบท้องถิ่นที่คุณภาพเยี่ยมและตามฤดูกาล รวมทั้งวัตถุดิบหายากจากเจ้าของวัตถุดิบทั้งชาวไร่ ชาวสวน และชาวประมง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแต่ละเมนูจะบ่งบอกถึงเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจนอกจากนี้ แขกผู้เข้าพักยังสามารถเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขได้ที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์และสระว่ายน้ำบนชั้นดาดฟ้า ให้ทุกท่านได้ออกกำลังกายก่อนออกไปท่องเที่ยวย่านทองหล่อยามราตรี“ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แนะนำโรงแรม มาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น ให้ทุกท่านได้รู้จัก โดยโรงแรมจะบอกเล่าเรื่องราวของจุดหมายปลายแห่งนี้ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับแขกผู้เข้าพัก โดยแขกผู้เข้าพักสามารถสัมผัสประสบการณ์ที่มีความแตกต่างตรงกันข้ามของซอยไปดี มาดี อันเป็นที่อยู่อาศัยและความคึกคักของซอยทองหล่อ” “พวกเราทุกคนตั้งตารอต้อนรับนักเดินทางจากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะมองหาประสบการณ์การพักผ่อนอันเรียบง่ายใจกลางเมือง หรือ ประสบการณ์ใหม่ๆที่ตื่นตาตื่นใจ” มร. โรเจอร์ พาร์โนว์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม มาดี ไปดี กรุงเทพ กล่าวโรงแรม มาดี ไปดี กรุงเทพ ตั้งอยู่ในซอยไปดี มาดี (ซอย สุขุมวิท 53) ถนนที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นซึ่งทอดตัวขนานไปกับซอยทองหล่อ (ซอย สุขุมวิท 55) ที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี ร้านอาหาร และบาร์ทันสมัย โดยโรงแรมตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าทองหล่อทำให้สามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพียงแค่ 30 นาที และ ห่างจากสนามบินนานาชาติดอนเมืองเพียงแค่ 40 นาทีโรงแรม มาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น เป็นโรงแรมในเครือแมริออท บอนวอย โปรแกรมการเดินทางจากแมริออท อินเตอเนชั่นแนล ที่ให้สมาชิกได้สะสมและแลกคะแนนสำหรับการเข้าพักในโรงแรมในครั้งถัดไป หรือใช้สำหรับการสำรองห้องพักที่โรงแรมและรีสอร์ทอื่นๆในเครือแมริออท บอนวอย อีกทั้ง แอพพลิเคชั่น Marriott Bonvoy ช่วยให้สมาชิกเพลิดเพลิดไปกับประสบการณ์ที่สะดวกและปรับแต่งให้เข้ากับลักษณะการใช้งานเพื่อการท่องเที่ยวที่สะดวกสบายไร้ที่ติสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพักที่โรงแรม มาดี ไปดี กรุงเทพ ออโตกราฟ คอลเล็คชั่น กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://www.madipaidibangkok.com/ ###เกี่ยวกับโรงแรม ออโตกราฟ คอลเล็คชั่นโรงแรมออโตกราฟ คอลเล็คชั่น สนับสนุนความเป็นแบบฉบับและความเป็นเอกลักษณ์ โดยมีจำนวนกว่า 280 โรงแรมในจุดหมายปลายทางที่น่าหลงใหลในเกือบ 50 ประเทศทั่วโลก โรงแรม ออโตกราฟ คอลเล็คชั่นเป็นผลผลิตของความหลงใหลที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน รวมถึงจิตวิญญาณและเรื่องราวเฉพาะตัวที่ทำให้แต่ละโรงแรมมีความเป็นเอกลักษณ์และไม่เหมือนใคร หรือ Exactly Like Nothing Else นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งและการให้บริการที่ปรับแต่งให้มีลักษณะเฉพาะตัวที่จะมอบช่วงเวลาแห่งความอิ่มเอมที่จะทำให้ตราตรึงใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์และติดตามข่าวสารและหาแรงบันดาลใจที่มีความไม่เหมือนใคร #ExactlyLikeNothingElse ได้ทางโซเชียลมีเดีย Instagram, Twitter และ Facebook ออโตกราฟ คอลเล็กชั่น เป็นโรงแรมในเครือแมริออท บอนวอย โปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยวจากแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล โปรแกรมนี้นำเสนอหลากหลายแบรนด์โรงแรมทั่วโลกพร้อมประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ Marriott Bonvoy Moments และสิทธิ์ประโยชน์เหนือระดับ รวมไปถึง การเข้าพักฟรีและสถานะสมาชิก Elite สามารถสมัครหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแมริออท บอนวอย ได้ที่ marriottbonvoy.com