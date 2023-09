กลับมาสนุกอีกครั้งกับ MOONLIGHT RUN RATCHABURI 2023 (ครั้งที่ 2) งานวิ่งอาบแสงจันทร์ชมสีสันยามค่ำคืน “เมืองโอ่งมังกร”

ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งการจัดงานเมื่อปี 2022 ได้ผลการตอบรับเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และทำให้คนในพื้นที่มีความตื่นตัวในการออกกำลังกายมากขึ้นและเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดราชบุรีสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสนับสนุนให้คนไทยหันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเชิงท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมประเภทการจัดงานวิ่งภายในจังหวัดราชบุรี ให้กลับมามีมาตรฐานควบคู่กับการพัฒนากีฬาอย่างต่อเนื่องจังหวัดราชบุรี ได้เป็นจังหวัดต้นแบบในการจัดสาธิตการแข่งขันวิ่งเทรลและวิ่งบนถนน เพื่อเป็นการทดสอบรูปแบบการจัดการแข่งขันในรูปแบบ New Normal ภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากเดิมจังหวัดราชบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายในสถานที่ท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติ งานศิลป์ วัดวาอาราม ชุมชนทั้งใหม่และเก่าแก่ และมรดกของชาติ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วยังเป็นสถานที่ที่นักกีฬากลางแจ้งเลือกเป็นสนามซ้อม และสนามแข่งขันมากมายหลายรายการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถกระตุ้นระบบเศรษฐกิจและรายได้เชิงท่องเที่ยวท่องเที่ยว และเศรษฐกิจอุตสาหกรรมประเภทวิ่งภายในจังหวัดราชบุรี ให้กลับมามีมาตรฐานดียิ่งขึ้น และส่งเสริมการออกกำลังกายในเชิงการท่องเที่ยวควบคู่กันไปการจัดกิจกรรมวิ่งบนถนนโครงการ MOONLIGHT RUN RATCHABURI 2023 (ครั้งที่ 2) วันที่ 16 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬากลางราชบุรี จังหวัดราชบุรี กิจกรรมการวิ่งๆ เต้นๆออกกำลังกายชมความงามของเมืองราชบุรี ได้แก่ ระยะ 11.5 กิโลเมตร, ระยะ 6.2 กิโลเมตร, ระยะ 3 กิโลเมตร ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสมุมกลางคืนที่ราชบุรี กับการวิ่งยามค่ำคืนอาบแสงจันทร์บนถนนสีสันเมืองโอ่งมังกรผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วัดมหาธาตุวรวิหาร ราชบุรี, วัดช่องลม พระอารามหลวง ราชบุรี,พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี, ตัวการ์ตูนอาร์ตริมน้ำ, โอ่งมังกรพ่นน้ำ และตลาดเก่าโคยกี๊ แถมภายในงานยังมีความสนุกของแสงไฟ กับสีนีออนสะท้อนแสง และสีสันสุดตระการตา โพสต์ท่าเก๋ๆ กับจุดถ่ายรูปที่ไม่เหมือนใคร จัดเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารชื่อดังมากมาย เร้าใจตลอดงานกับเสียงเพลงของ DJ XU และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดกรี๊ดกับศิลปิน GAVIN:D พร้อมโยกย้ายมันส์ๆ กับฟรีคอนเสิร์ตจาก วง POTATOรางวัลและของที่ระลึก MOONLIGHT RUN RATCHABURI 2023 (ครั้งที่ 2)• ระยะ 11.5 กิโลเมตรรุ่น Overall อันดับที่ 1 ชาย-หญิง ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 2,000 บาทรุ่น ไม่เกิน 19 ปี อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 700 บาทรุ่น 20-29 ปี อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 700 บาทรุ่น 30-39 ปี อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 700 บาทรุ่น 40-49 ปี อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 700 บาทรุ่น 50-59 ปี อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 700 บาทรุ่น 60-69 ปี อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 700 บาทรุ่น 60 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 700 บาทรุ่น 70 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 700 บาท• ระยะ 6.2 กิโลเมตรรุ่น Overall อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาทรุ่น ไม่เกิน 15 ปี อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 600 บาทรุ่น 16-29 ปี อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 600 บาทรุ่น 30-39 ปี อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 600 บาทรุ่น 40-49 ปี อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 600 บาทรุ่น 50 ปีขึ้นไป อันดับที่ 1 ชาย-หญิง รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 600 บาทติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Moonlightrunจัดงานโดย บริษัท ดราก้อนออแกไนซ์เซอร์กรุ๊ป จำกัด