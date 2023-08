เปิดแล้ว "Maison JE Bangkok" อาร์ตสเปซแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมโชว์เคสงานนิทรรศการระดับโลก "Satoru Koizumi" ครั้งแรกในไทย นำเสนอคอลเลกชั่นอันโด่งดัง "Disney Collection by Satoru Koizumi" พร้อมเผยโฉมผลงานชิ้นลิมิเต็ดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ Maison JE Bangkok ตั้งแต่วันนี้ – 24 กันยายน 2566 นี้Maison JE Bangkok (เมซง เจอี กรุงเทพ) อาร์ตสเปซแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ถือกำเนิดขึ้นในฐานะสวรรค์แห่งศิลปะอันน่าหลงใหลใจกลางเมือง ด้วยนิทรรศการแรก "Disney Collection by Satoru Koizumi" (คอลเลกชั่นดิสนีย์ ของ ซาโตรุ โคอิซูมิ) โชว์เคสผลงานอาร์ตของศิลปินระดับโลกชาวญี่ปุ่นที่ทุกคนรอคอย ซึ่งเป็นงานแสดงครั้งแรกในกรุงเทพฯ อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ชวนคนรักศิลปะและนักสะสมผู้งานศิลป์ร่วมเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงพร้อมดื่มด่ำกับพื้นที่แห่งจินตนาการ เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 24 กันยายน 2566"Maison JE" จุดหมายปลายทางของศิลปะชั้นนำแห่งใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสุรวงศ์ ย่านที่มีชีวิตชีวาของกรุงเทพฯ ก่อตั้งโดย Elsie Lu (เอลซี่ ลู) คอลเลกเตอร์ที่หลงใหลงานศิลปะอย่างมาก จึงตั้งใจสร้างสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นอาร์สเปซที่รวบรวมผลงานของศิลปินที่โดดเด่นทั้งในท้องถิ่นและศิลปินนานาชาติ ผ่านการผสานศิลปะและชีวิตเข้ากับแบรนด์ไลฟ์สไตล์ และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนงานศิลปะไว้อย่างลงตัว ภายใต้ภารกิจที่จะสร้างความสุขและความอิ่มเอมให้กับผู้มาเยือน ได้ดื่มด่ำกับผลงานศิลปะที่แท้จริงได้ในทุก ๆ วันอาร์ตสเปซของ Maison JE Bangkok เผยให้เห็นสวรรค์แห่งศิลปะ 2 ชั้น ที่เต็มไปด้วยความครีเอทีฟและความหลงใหลในศิลปะ ตั้งแต่ผนังภายนอกอาคารที่ติดตั้งภาพซิกเนเจอร์ของนิทรรศการแรกอย่างโดดเด่น ไปจนถึงพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการภายในที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน รวมถึงมุมถ่ายภาพที่เหล่าอินสตาแกรมเมอร์ต้องชื่นชอบ ซึ่งจะทำให้ Maison JE Bangkok ดึงดูดโซเชียลมีเดียที่ร้อนแรงที่สุดของกรุงเทพฯMaison JE Bangkok เปิดประตูต้อนรับคนรักงานอาร์ตพร้อมงานแสดงแรก "Disney Collection by Satoru Koizumi" นิทรรศการอันโด่งดังทั่วโลก ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในกรุงเทพฯ บนความร่วมมือกับ “Disney” (ดิสนีย์) ค่ายการ์ตูนยักษ์ใหญ่ระดับโลก และ “APPortfolio” (แอพพอร์ตฟอลิโอ) แพลตฟอร์มงานศิลปะที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเครือ ARTOX GROUP มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาและจัดจำหน่ายงานศิลปะรุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น และงานศิลปะต้นฉบับของศิลปินและนักออกแบบชื่อดังทั่วเอเชีย โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายคนที่เข้าร่วมบนแพลตฟอร์ม อาทิ Kenny Scharf, Daniel Arsham, Nobuyoshi Araki, Felipe Pantone, André Saraiva, Takeru Amano และอีกมากมายนิทรรศการสุดพิเศษนี้จะนำผู้ชมเดินทางไปสู่ดินแดนของดิสนีย์อันน่าหลงใหล ถ่ายทอดแก่นแท้ของตัวละครอันเป็นที่รักของแฟน ๆ พร้อมสัมผัสความลึกล้ำของอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ผ่านผลงานศิลปะที่มีวิสัยทัศน์ของ Satoru Koizumi (ซาโตรุ โคอิซูมิ) ศิลปินที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักจากงานแกะสลักไม้ที่มีเสน่ห์ ประติมากรรมของเขามีบทบาทในงานแสดงศิลปะและนิทรรศการระดับนานาชาติมากมาย งานแกะสลักไม้รูปละมั่ง (figure-antelope wood carving) ของเขาเคยถูกตั้งราคาซื้อขายไว้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 3.6 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน ในการประมูลในปี 2021ในวันเปิดงาน สปอตไลต์ส่องไปที่ คอลเลกชันชุดดิสนีย์เรซิน (Resin Sculptures) “Piglet” และ “Stitch” ที่หายากและมีจำนวนจำกัด รังสรรค์ขึ้นอย่างพิถีพิถันโดยใช้เทคนิคการแกะสลักที่โดดเด่นของ Satoru KOIZUMI แสดงลักษณะเฉพาะและสาระสำคัญของตัวละครดิสนีย์อันเป็นที่รักได้อย่างสวยงาม บวกรวมกับสีสันสดใสและความแวววาวของวัสดุเรซินที่โดดเด่น ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะที่ Maison JE ในช่วงระยะเวลานิทรรศการเท่านั้น จำกัดเพียง 300 ชิ้นทั่วโลก Art toy เหล่านี้ถือเป็นสมบัติล้ำค่าของนักสะสม ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะที่ Maison JE ในช่วงระยะเวลานิทรรศการเท่านั้นไฮไลท์ที่ไม่เคยมีมาก่อนคือ ประติมากรรมตัวการ์ตูนดิสนีย์ขนาดใหญ่ มีขนาดสูงถึง 150 เซนติเมตร ออกแบบเป็นพิเศษในคาแรกเตอร์ของ Satoru Koizumi x Mickey ด้วยจำนวนการผลิตทั่วโลกที่จำกัดเพียง 8 ชิ้น ประติมากรรมเหล่านี้จึง Sold Out อย่างรวดเร็วโดยนักสะสมชาวกรุงเทพฯ ไต้หวัน เวียดนาม ฮ่องกง และจีน และครั้งนี้จะเป็นโอกาสพิเศษให้ผู้เข้าชมได้ชื่นชมผลงานชิ้นเอกของ Satoru Koizumi ที่หายากชิ้นนี้ที่ Maison JE Bangkok เท่านั้นนอกเหนือจากนี้ ผลงานที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น Alien, Lotso, Cheshire Cat, Tiger, Piglet, Stitch, Chip และ Dale ล้วนสร้างสรรค์ขึ้นในมุมมองของ Satoru Koizumi ที่ทำให้ตัวการ์ตูนอันเป็นที่รักมีชีวิตขึ้นมา รวมถึงงานแกะสลักไม้คลาสสิกและต้นฉบับ (the manuscript series) รำลึกถึงเส้นทางสร้างสรรค์ของศิลปิน จัดแสดงควบคู่กับงานศิลปะจริง นำเสนอแนวคิดและผลลัพธ์ที่หลากหลายของศิลปิน นำเสนอการดำดิ่งสู่อาณาจักรแห่งการสร้างสรรค์ของ Satoru Koizumi ประสบการณ์นี้จะพาคุณไปยังสตูดิโอของศิลปินโดยตรง ส่งเสริมความรู้สึกมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นโอกาสที่พลาดไม่ได้นอกจากนั้น ยังมีไอเท็มตัวละครดิสนีย์ในรูปแบบหมอน ตุ๊กตาโมเดลผ้ากำมะหยี่ (plushie) และ Disney and Mickey aroma wood diffusers อีกหลากหลายชิ้น ที่จะสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับงานแสดง เชื่อมช่องว่างระหว่างผู้ชมกับศิลปิน และดึงดูดผู้ชมทุกวัยก้าวเข้าสู่โลกแห่งศิลปะและทำความรู้จักกับสมาชิกดิสนีย์ที่น่าหลงใหลในมุมมองใหม่ ๆ ที่ Maison JE Bangkok สัมผัสอารมณ์ความรู้สึกอันลึกซึ้ง และความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดที่แฝงอยู่ ที่งานนิทรรศการ 'Disney Collection by Satoru KOIZUMI' ตั้งแต่วันนี้ - 24 กันยายน 2566 ทุกวัน เวลา 10:00 – 19:00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.maisonje.com, Facebook: Maison JE, Instagram: maisonje_bkk