"ขนมปังโกลด์เบรด" ร่วมกับ "Clover Solution" และพันธมิตร จัดการแข่งขัน ROV ชิงถ้วย "E-sports What? School Tour 2023 Grand Final"

วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ แกรนด์สเตชั่น ชั้น 2 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ จัดงานชิงแชมป์โครงการ E-sports What? School Tour 2023 Grand Final ซึ่งมีขนมปังโกลด์เบรดเป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฟ้นหาแชมป์ตัวจริงเกม ROV ในระดับมัธยม จากการคัดเลือกทีมผู้ชนะเลิศทั้ง 20 โรงเรียนมาแข่งรอบ Grand Final ชิงถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ และทุนการศึกษารวมกว่า 230,000 บาทโดยโครงการครั้งนี้ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2022 มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมสื่อมวลชนและบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง และมีผู้ให้ความสนใจโครงการเป็นจำนวนมาก การดำเนินงานตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา จาก 20 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนทุกโรงเรียนเป็นอย่างดีตั้งแต่โรงเรียนแรกจนถึงโรงเรียนสุดท้าย ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่มุ่งหวังไว้ การแข่งในรอบ Grand Final นี้ นอกจากจะเป็นการค้นหาสุดยอดทีมโรงเรียนที่ได้รับถ้วยแชมป์ไปครองแล้ว ยังเป็นการปิดโครงการครั้งนี้ภายใต้ความสำเร็จที่ได้กระจายองค์ความรู้ของ E-sport ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ได้เรียนรู้ และเข้าใจ กระบวนการทำงานในสายอาชีพของแวดวงกีฬา E-sport ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งถือเป็นภารกิจหัวใจสำคัญของโครงการครั้งนี้อีกด้วยโดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก วันศักดิ์ คำแหง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต. 1 ได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาในปัจจุบันและโลกสมัยใหม่ว่า “สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น ส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรมดีๆ ในกีฬา อีสปอร์ตให้กับเด็กๆ นักเรียน เป็นการเปิดเวทีให้เด็กๆ ได้แสดงความรู้ความสามารถให้เด็กได้พบช่องทาง สิ่งที่เขาสนใจเพื่อจะเรียน ต่อในระดับอุดมศึกษาตลอดจนเอาไปประกอบอาชีพในอนาคต ตลอดจนประเทศไทยยังต้องการ สตาร์ทอัพหรือยูนิคอร์นตัวใหม่ของประเทศ ซึ่งกีฬาอีสปอร์ตของคนไทยนั้นเป็นแนวหน้าของโลกก็ว่าได้ในปัจจุบัน เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ ที่ให้กับเด็กและยินดีที่จะส่งเสริม ให้มีทัวร์นาเม้นท์ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ขึ้นอีกครับ และต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆฝ่ายที่เห็นความสำคัญของเด็กกลุ่มนี้ เด็กนักเรียนมีความหลากหลายด้านความสามารถ ทั้งด้านกีฬา ด้านวิชาการ ด้านดนตรี ผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญที่มีมีความเมตตาสนับสนุน งบประมาณในการจัดการแข่งขัน ซึ่งหลายคนก็ได้ทุ่มเทและเสียสละมากพอสมควร และเป็นการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษา และโอกาสเข้าถึงกีฬาอีสปอร์ต ซึ่งเด็กบางส่วนก็มีความยากลำบาก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกฝ่ายที่มีความเมตตาให้กับเด็กกลุ่มนี้ด้วยครับ และหวังว่าเด็กกลุ่มนี้ก็จะ เติบโตในอนาคตเป็นส่วนหนึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยเราขึ้นไปครับ”ได้รับเกียรติจาก สุทัศน์ นันชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เอส.โกลด์เบรด จำกัด ผู้สนับสนุนหลักโครงการอย่างเป็นทางการได้กล่าวถึงความประทับใจที่เกิดขึ้นในงาน E-sports What? School Tour 2023 ครั้งนี้ว่า “ขนมปังโกลดิ์เบรดของเราได้เห็นความสำคัญของโครงการนี้ เกียวกับเยาวชน นักเรียนของเราที่เข้าสู่โครงการอีสปอร์ต เป็นสิ่งใหม่ที่เราได้จัดขึ้นอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาเราได่้ไปตามโรงเรียนต่างๆ และเราได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างดี สุดท้ายก็มีการแข่งขันเพื่อชิงรางวัลในวันนี้ เราได้รับความสนับสนุนจากท่านผู้ใหญ่ในกระทรวงและผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งทีมเข้ามาร่วมแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการแข่งขันที่ดีมากๆ มีสนามที่ให้เด็กและเยาวชนของเราได้ ได้ลองฝีมือกันในระดับพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีทักษะและมีความเข้าใจในการเล่นเกมให้เป็นกีฬา และยังมีความเป็นระเบียวินัย ทั้งการเรียนและการเล่น และด้านสุขภาพเพราะนักกีฬาจะแข่งขันได้ต้องสุขภาพดีทั้งกายและใจ ถึงจะเป็นนักกีฬาได้ เราจึงสนับสนุนโครงการนี้ต่อไป สุดท้ายขอฝากเยาวชน นักเรียนทุกโรงเรียน โครงการนี้ยังจะมีจัดต่อไป เพื่อที่จะได้รับทักษะ ได้รับความรู้ใหม่ๆ บนสนามที่แท้จริง บนสนามมืออาชีพต่อไป และได้ประสบการณ์ การเล่นกีฬาอีสปอร์ตจะไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการเรียนและครอบครัวจะเข้าใจ เพื่อจะให้เด็กนักเรียนของเราได้เติบโตเป็นมืออาชีพ ขอฝากทุกท่านในโครงการครั้งต่อไปด้วยครับ”ทางด้าน ประสพโชค จันทรมงคล Managing Director บริษัทโคลเวอร์โซลูชั่น จำกัด ได้พูดถึงความสำเร็จของโครงการ Esports What School Tour 2023 ครั้งนี้ว่า “ในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้จัด บริษัทโคลเวอร์โซลูชั่น มีความรู้สึกดีใจ ยินดี และภูมิใจมากๆ ที่ได้จัดงาน อีสปอร์ต วอทสคูลทัวร์ 2023 มาจนถึงวันสุดท้าย และคิดว่าจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างมาก เรามีผู้สนับสนุนใจดีอย่างขนมปังโกลดิ์เบรด และตัวแทนภาครัฐมาร่วมแสดงความยินดี และสังเกตการณ์โดยเป็นตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า โรงเรียนแต่ละโรงเรียนต้องการความรู้ และอยากเป็นผู้สนับสนุนด้านการประสานให้กับโรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมาเราคัดทีมแต่ละโรงเรียน 20 โรงเรียน จนได้แชมป์ตัวแทนเพื่อมาแข่งรายการสุดท้ายนี้ซึ่งสนุกมาก ซึ่งถ้าได้เห็นบรรยากาศวันนี้จะรู้สึกสนุกสนานไปด้วยและตอนนี้เราได้มีการพูดคุยถึงความร่วมมือในอนาคตกับ อีสปอร์ต วอท สคูลทัวร์ 2024 กันแล้ว คิดว่าได้จัดแน่นอน การจัดครั้งหน้าเราจะเข้มข้นมากขึ้น จากเดิม 20 โรงเรียน เป็น 30 โรงเรียน และสอดแทรกกิจกรรมความสนุกสนานเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกทีม โคฟเวอร์แดนซ์ การคัดวงดนตรีของโรงเรียน วันชิงชนะเลิศในปีหน้า เราจะเพิ่มเป็น 2 วัน จะทำให้ การเต้น การเล่น การร้องเพลงมาอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเด็กๆ ให้พวกเขาได้แสดงออกฝากติดตามกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ได้ที่เพจ โคลเวอร์โซลูชั่น สำหรับโรงเรียนไหนต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และอยากให้เราเข้าไปให้ความรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกีฬาอีสปอร์ต สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของเราเช่นเดียวกันครับ”โครงการครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีสปอนเซอร์หลักแบรนด์ขนมปังโกลด์เบรด และนมแมกโนเลีย กิงโกะที่มองเห็นความสำคัญของเยาวชนที่อยากเห็นพวกเขาใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะในแวดวงกีฬาE-sport ลบภาพเด็กติดเกมแบบเดิมๆ ออกไปแทนที่ด้วยการให้ความรู้ สร้างโอกาสให้เกิดอาชีพในหลากหลายสาขาสุดท้ายแล้วหวังอย่างยิ่งว่าโครงการดีๆ แบบนี้จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี จนเกิดการต่อยอดให้เกิดขึ้นในปีต่อๆ ไป ยังมีโรงเรียนจำนวนมากที่ยังรอคอยกิจกรรมดีๆ แบบนี้ เพื่อส่งเสริมน้อง ให้มีโอกาสที่ดีกับการเรียนรู้บนเส้นทางสาย E-sport อย่างถูกต้องและเหมาะสมโปรดติดตามการแข่งขันโครงการ E-sports What? School Tour ในครั้งต่อไปได้ที่เพจ ขนมปังโกลด์เบรด : GoldBread, Clover Solution และ Space Gamer