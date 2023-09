ทีมเมียหลวง ควงกันยอดวิวกระฉูด เกมรักทรยศ “A World of Married Couple” ดู Viu ที่เดียวจบ แซ่บครบ 2 เวอร์ชั่น

ตำแหน่งซีรีส์ที่ทั้งแรงสุดและแซ่บสุด นาทีนี้ต้องยกให้ “เกมรักทรยศ” ที่เปิดมาตอนแรกก็เรียกกระแสแบบถล่มทลาย โดนใจ #ทีมเมียหลวง ไปแบบเต็มๆสมกับที่แฟนซีรีส์ ต่างตั้งตารอคอย ทุกเสียงยกมือขอส่งแรงใจแรงเชียร์ “แอน ทองประสม” ในบทหมอเจน จิตแพทย์หญิงที่ต้องพบกับความจริงทุกช็อก เมื่อสามีที่เธอรักและไว้ใจ ซ่อนเมียน้อยเอาไว้ และช็อกยิ่งกว่าเมื่อพบว่า ทุกคนรอบตัวเธอ กลับรู้ความจริงอันน่ารังเกียจนี้ และต่างปิดบังเธอเอาไว้ ทันทีที่ออกฉายก็กลายเป็นกระแสทะลักโซเชียลกันไปเลย เพราะไม่ว่าใครก็ได้ดูก็ต้องอินกับดราม่าอันเข้มข้นของชีวิตหมอเจน และถึงแม้ว่าเพิ่งจะเริ่มฉายไปแต่ “เกมรักทรยศ” ก็ฮิตจนกระทั่งพุ่งขึ้นสู่อันดับ 2 ชาร์ตซีรีส์ยอดนิยมของ Viu ได้สำเร็จ และเตรียมเป็นว่าที่แชมป์ได้อย่างแน่นอน ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้างานนี้ “เกมรักทรยศ” ไม่ขอพีกแค่เรื่องเดียว เพราะความแรงของซีรีส์ ยังส่งให้ “A World of Married Couple” ซีรีส์ฉบับเกาหลี ที่ดัดแปลงจากซีรีส์ต้นฉบับสัญชาติอังกฤษเรื่องเดียวกันอย่าง Doctor Foster กลับมาได้รับความนิยมจนยอดวิวพุ่งอีกครั้ง สำหรับซีรีส์เกาหลีเรื่องนี้ เคยสร้างปรากฏการณ์ถล่มเรตติ้งที่เกาหลีมาแล้ว ด้วยการทำเรตติ้งทั่วประเทศที่นั่นสูงถึง 28.3% ขึ้นแท่นซีรีส์ช่องเคเบิ้ลที่มีผู้ชมสูงสุดตลอดกาล จากความสำเร็จนี้ ทำให้ทันทีที่มีการประกาศสร้าง “A World of Married Couple” ฉบับไทย ก็ทั้งฮือฮาและเป็นที่กล่าวถึงในทันที รวมไปถึงมีหลายคนนึกสนุก ลองวางตัวนักแสดงในเวอร์ชั่นไทยกันดู จนมีการประกาศว่า “แอน ทองประสม – อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม – แพทริเซีย กู้ด” มารับบทนำ ทุกคนก็ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า นี่คือแคสที่ทั้งปัง และเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนอกเหนือจากความแซ่บ ความเข้มข้น ขยี้อารมณ์ของเส้นเรื่องที่น่าติดตามแบบสุดๆแล้ว ทุกกระแสที่กล่าวถึง “เกมรักทรยศ” ต่างชื่นชมฝีมือการแสดงระดับตัวแม่ของ แอน ทองประสม ที่ตรึงผู้ชมได้อย่างอยู่หมัด และหลายเสียงต่างบอกว่า สามารถเทียบเคียงกับ “คิมฮีแอ” นักแสดงตัวแม่จากซีรีส์เวอร์ชั่นเกาหลีใน “A World of Married Couple” ได้อย่างสบายๆ จนเรียกว่า ถ้าถอดซีนเดียวกันมาเทียบกัน ระดับความเข้มข้นนั้น คงไม่มีใครแพ้ใคร รวมถึงบทสามีอย่าง “อธิน” ที่แสดงโดย อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม ก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีมิติ และที่ชวนดึงดูด เต็มไปด้วยเสน่ห์ชวนหลงใหลคงหนีไม่พ้น “แพทริเซีย กู้ด” กับบทคนรักที่สามีของหมอเจนแอบซ่อนไว้ ซึ่งบทนี้ในฉบับเกาหลี “ฮันโซฮี” แสดงไว้จนหนุ่มๆต่างหลงรักเธอไปทั่วทั้งเอเชีย พอเปลี่ยนมาเป็นเวอร์ชั่นไทย แค่ปรากฏตัวมาไม่กี่ฉาก แพทริเซีย ก็สามารถดึงผู้ชมได้อยู่หมัดเช่นเดียวกัน และเชื่อว่า ยิ่งเมื่อซีรีส์ดำเนินเรื่องต่อไป บทของเธอจะเป็นที่พูดถึงอย่างแน่นอนดูก่อนใคร ไม่ตกกระแสกับ “เกมรักทรยศ” ตอนใหม่ ทุกวันพุธและพฤหัสบดี ส่วน “A World of Married Couple” สำหรับคนที่ไม่เคยดูมาก่อนหรืออยากจะดูซ้ำ สามารถรับชมได้ทั้งแบบต้นฉบับเสียงเกาหลี พร้อมซับไตเติ้ลภาษาไทย หรือจะดูพากย์ไทยเลยก็ได้ ดูจบแบบครบทุก EP ได้แล้ววันนี้ เฉพาะที่ Viu เท่านั้น