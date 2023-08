3 คนดัง ควงคุณแม่อวดลุคโทนฟ้าจากคอลเลกชันวันแม่ของ “จิม ทอมป์สัน”

แน่นอนว่าเข้าเดือนสิงหาคมของทุกปี เหล่าคุณแม่คุณลูกก็เริ่มช่วยกันแพลนการฉลองวันแม่กันอย่างอบอุ่นสนุกสนาน บางบ้านก็เตรียมหาเวลามาเจอกันแบบพร้อมหน้า หรือบางทีลูก ๆ ก็เตรียมเซอร์ไพรส์จัดเต็มเพื่อขอบคุณเหล่าคุณแม่คนเก่งที่รักและดูแลเรามาเป็นอย่างดี บรรยากาศรอบ ๆ ตัวก็เริ่มอบอวลไปด้วยความรักความอบอุ่น...เดือนพิเศษขนาดนี้แบรนด์ไอคอนิกไลฟ์สไตล์ชื่อดังอย่าง จิม ทอมป์สัน ก็ร่วมครีเอตสเปเชียลคอลเลกชันล่าสุดที่เบ่งบานด้วยความรักอันงดงามของผู้เป็นแม่ มาพร้อมหลากหลายไอเทมที่สไตลิ่งได้ง่าย ๆ ในเฉดสีฟ้าอบอุ่นสบายตา แถมยังไม่พลาดที่จะชวน 3 คู่แม่ลูกสุดฮอต ทั้ง แพทริเซียกับคุณแม่ปิยะนุช กู๊ด, น้องฉัตร-ฉัตรชัย กับคุณแม่เอมอร และพะเพื่อน-ชุติมณฑน์ กับแม่อุ๊-มณฑ์ลัชชา สกุลไทย ที่มาร่วมแชร์มุมน่ารัก ๆ ของแม่ลูกคู่ซี้และไอเดียการแต่งลุคคู่สุดปังต้อนรับเดือนแห่งวันแม่ในแบบที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มตาม งานนี้บอกเลยว่าแต่ละไอเทมนำมามิกซ์แอนด์แมตช์ตามได้ง่ายมาก มาส่องกันเลย!

เริ่มออกสตาร์ตกันด้วยซุปตาร์สาวมากฝีมืออย่าง แพทริเซีย กู๊ด ที่วันแม่ปีนี้เห็นจะตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะเธอจะฉลองในฐานะคุณแม่เป็นปีแรก สาวแพทเลยควง คุณแม่ปิยะนุช กู๊ด ไปฉลองด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษที่ร้านโปรด ด้านคุณแม่ป้ายแดงอย่างแพทริเซีย หยิบเอาเดรสยาวคลุมเข่าลายปรินต์สวนดอกไม้บานสะพรั่งพร้อมชายกระโปรงพลิ้วใส่สบายจากคอลเลกชันวันแม่ของจิม ทอมป์สัน มาช่วยอัปเลเวลความเปล่งประกายแบบออร่าจับขั้นสุด ด้านปิยะนุช กู๊ด คุณยายที่เห่อหลานสาว “น้องเอลิเซีย” แบบสุด ๆ ก็สวยสง่าไม่แพ้กันในเดรสคอปกพร้อมโบว์คาดเอวสีฟ้าอมเทาที่เรียบง่ายแต่ดูมีสไตล์ งานนี้แพทริเซีย แอบเล่าถึงโมเมนต์พิเศษกับคุณแม่ว่า “ปีนี้แพทดีใจที่สุดที่คุณแม่ได้เป็นคุณยายสมใจค่ะ แม่เป็นทุกอย่างของแพท เราสนิทกันมาก ๆ และคุยกันทุกเรื่อง ถึงแม้จะไม่ได้เป็นลูกสาวที่มุ้งมิ้งหรือบอกรักเขาบ่อย ๆ แต่ทุกวันที่ได้อยู่กับแม่คือความสุขที่สุดของแพทแล้ว”

มาต่อกันที่เมกอัพอาร์ติสต์คิวทองอับดับต้น ๆ ของเมืองไทยอย่าง น้องฉัตร-ฉัตรชัย เพียงอภิชาติ ที่วันนี้ขอเคลียร์คิวสุดแน่นและชวนผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดอย่าง คุณแม่เอมอร มาครีเอตลุคแม่ลูกสุดคิวท์ ด้านน้องฉัตรมาในลุคแคชชวลที่แต่งได้ทุกโอกาสด้วยเชิ้ตผ้าไหมโทนสีฟ้า เข้ากันได้ดีกับลุคมองเพลินของคุณแม่ที่แจกความสดใสด้วยเดรสผ้าไหมเบาสบายประดับด้วยลายปรินต์สวนดอกไม้เฉดฟ้า-ขาว กลายเป็นลุคแม่ลูกน่ารัก ๆ ที่มองแล้วดีต่อใจสุด ๆ ด้านน้องฉัตรเผยถึงความรักที่มีต่อคุณแม่คนนี้ว่า “แม่คือผู้อยู่เบื้องหลังทุกความสำเร็จของน้องฉัตร สิ่งที่เราอยากให้เค้าในทุก ๆ ปี คือเวลาและการได้ทำอะไรร่วมกันทุกครั้งที่เราว่าง แค่ได้อยู่กับเค้า ได้ปรึกษาเค้าในทุก ๆ เรื่อง เราก็อบอุ่นใจที่สุดแล้ว อยากขอบคุณแม่ที่มอบพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกคนนี้เสมอมา ดีใจมาก ๆ ที่จิม ทอมป์สัน ชวนมาแต่งลุคสวยกับคุณแม่ เห็นแม่สวยเป๊ะเป็นพิเศษเราก็อดยิ้มไม่ได้จริงๆ”

มาปิดท้ายกันด้วยคู่แม่ลูกแฟชั่นนิสต้าเบอร์ต้น ๆ ที่ความสวยความเป๊ะปังแทบกินกันไม่ลงอย่าง พะเพื่อน-ชุติมณฑน์ และคุณแม่อุ๊ สกุลไทย ที่วันนี้แท็กทีมมาอวดแฟชั่นเซตรับวันแม่ในแบบฉบับตัวแม่สายแฟ ด้านพะเพื่อนครีเอตลุคสนุก ๆ ด้วยเดรสยาวในลายปรินต์แสนประณีตสุดโดดเด่น ส่วนแม่อุ๊มาใน เดรสคอปกสีฟ้าแบบเรียบหรูดูแพง ไอเทมเดียวสามารถรังสรรค์ได้ทั้ง Beach look, Casual look และFormal look ได้อย่างมีชั้นเชิงเพียงแต่งแต้มด้วยกระเป๋าคู่ใจและแอกเซสเซอรี่แสนเก๋ ด้านพะเพื่อน ที่กำลังจะมีเจ้าตัวน้อยในเร็ว ๆ นี้ แอบกระซิบบอกรักแม่อุ๊ไว้ว่า “ใคร ๆ ก็รู้ว่าเราสองคนตัวติดกันสุด ๆ แถมไลฟ์สไตล์เราก็เหมือนกันมาก แม่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทของพะเพื่อน แต่จริง ๆ กลับไม่ค่อยได้บอกรักกันเท่าไหร่ งั้นวันนี้ขอแอบมาบอกว่ารักมี้นะจ๊ะ รักที่สุดเลย"