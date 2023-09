“มาดามเจสซี่ & คุณบอล” GYB Entertainment ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ THE WORLD’S HIGHEST AWARDS 2023

มาดามเจสซี่ คุณมนัสนันท์ บุญโต CEO The Star Model Thailand และบรรณาธิการนิตยสาร Talent kids & teens กับ คุณบอล สมเกียรติ ทวีสิทธิ์ ประธานชมรมส่งเสริมพัฒนาเยาวชนและนักธุรกิจไทยสู่สากล และผู้บริหารบริษัท GYB Entertainment ร่วมกันจัดงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติสุดยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ THE WORLD’S HIGHEST AWARDS 2023 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์เพลสโดยภายในงานมีศิลปินดาราชื่อดัง ที่เดินทางมาร่วมรับรางวัลอย่างมากมาย อาทิ เต้ย จรินทร์พร, พิม พิมประภา, กอล์ฟ อนุวัฒน์, โกโก้ กกกร, แพรรี่ ไพรวัลย์, เจสสิก้า สมปอง, ตังเม เมธาวี, ตะวัน ณวินวิชญ์, มิ้นท์ วลัญลักษณ์, เติร์ก คหบดี กัลย์จาฤก, ศิลปินวงนิวคันทรี่, กลุ่มนักแสดงซีรีส์วาย “ไทม์ผ่านเวลา” (Time The Series), ผู้จัดละครมาตาลดา ทางช่อง 3 จ๋า ยศสินี, ผู้บริหาร CHANGE2561, ศิลปินวงแฮชแท็ก และ คู่จิ้นจากซีรีส์ Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาวโดยไฮโลท์ของงานคือการเปิดโชว์สุดเซอร์ไพร์สจาก น้องแองจี้ ด.ญ. แองเจลีน่า จอร์นสัน อายุ 9 ขวบ ลูกสาวคนเก่งของ มาดามเจสซี่ ที่โชว์ความสามารถทั้งร้องและเต้น แถมยังโชว์ซิงเกิ้ล “Blink” เพลงใหม่ล่าสุดบนเวทีนี้เป็นครั้งแรก