“เจสซี่ มนัสนันท์” ประธานจัดงานมอบโล่รางวัล The World’s Highest Award 2023 วันเดียว!! จัด 3 งาน พร้อมเปิดตัวเพลงใหม่ “Blink” ของ “น้องแองจี้ แองเจลีน่า จอร์นสัน”

จัดใหญ่ จัดเต็มจริงๆ สำหรับ การประกวด The Star model thailand & International 2023 โดย มาดามเจสซี่ คุณมนัสนันท์ บุญโต CEO The Star Model Thailand Co.,Ltd ,บรรณาธิการ นิตยสาร Talent kids & teens และ ธุรกิจในเครือ แบรนด์เสื้อผ้า Angie Beau, สถาบัน TSM ARTIST ACADEMY และถือเป็นผู้คร่ำหวอดในวงการเดินแบบเด็กและแฟชั่นดีไซน์เสื้อผ้าอย่างมีสไตล์ โดยเฉพาะการสานฝันให้เด็กไทย มีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้น ในด้านการเดินแบบ ถ่ายแบบลงนิตยสารชั้นนำ ซึ่งปีนี้จัดงานประกวด ขึ้นเป็นปีที่3 แล้ว และยังคงได้รับความสนใจจากน้องๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมประกวดกันอย่างเนืองแน่นซึ่งในวันเดียวกันนั้นได้มีการจัดงานประกาศรางวัลระดับนานาชาติ The World’s Highest Awards 2023 ครั้งที่ 5 ครบรอบ 5 ปี ของ นิตยสาร Talent Kids & Teens ภายใต้การดูแล ของ บริษัท เดอะสตาร์ โมเดล ไทยแลนด์ จำกัด (TSM ACADEMY) ร่วมกับ GYB Entertainment เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับศิลปิน ดารา นักแสดง สื่อมวลชน นักข่าว,ยุวชน เยาวชน, นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ โดยมี เต้ย จรินทร์พร, แพรรี่ ไพรวัลย์, ซี ศิวัฒน์, กอล์ฟ อนุวัฒน์, โก้ ธีรศักดิ์, ศิลปินกลุ่ม New Country และอีกมากมายเดินทางมารับรางวัลในครั้งนี้นอกจากนี้ น้องแองจี้ หรือ ด.ญ. แองเจลีน่า จอร์นสัน อายุ 9 ขวบ ลูกสาวคนเก่งของ มาดามเจสซี่ ยังได้โชว์ความสามารถ ด้วยการร้องเพลง แถมยังเปิดตัวเพลงที่ 2 เพลง ซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุด ชื่อว่า “ Blink” เป็นครั้งแรก หลังปล่อยเพลงแรกออกมาเมื่อปีที่แล้ว ชื่อเพลง Hot นั่นเอง โดยงานนี้จัดขึ้นที่ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ เพลส ศรีนครินทร์ ชั้น2 โซนการศึกษามาดามเจสซี่ ได้เผยว่า งานในวันนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 แล้วของการประกวด The Star model thailand & International 2023 เวทีระดับนานาชาติ รุ่น1 รุ่น 2 จากเวทีนี้ก็ได้เป็นศิลปิน นักแสดงกันหลายคน ปีนี้เราเลยเพิ่มรุ่น มินิ ขึ้นมา เป็นเด็กทารกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี แล้วมีรุ่น Little ชาย-หญิง อายุ 4-8 ปี รุ่น Preteen ชาย-หญิง อายุ 9-14 ปี และรุ่น Teen ชาย-หญิง อายุ 15-21 ปี ซึ่งการที่เราจัดงานนี้ขึ้นมา ก็เพื่อให้เด็กๆ ทุกคน มาหาประสบการณ์จริง ทางสถาบัน TSM ACADEMY ได้จัด Workshop Modeling, Dancing , Singing , Acting ในรอบพรีลืม ฝึกสอนเด็กก่อน โชว์ความสามารถในการแสดงต่างๆ ก่อน ขึ้นเวทีในรอบไฟนอลส่วนของ น้องแองจี้ ก็จะมีเพลงใหม่ด้วย ชื่อว่า Blink ซึ่งมาร้องที่นี่เป็นที่แรก และหลังจากที่น้องพร้อม เราก็จัดการตลาดให้น้องโชว์มิวสิควีดิโอ และส่งให้กับค่ายเพลงดังๆ ถามว่าเพลงนี้พิเศษยังไง คือเป็นเพลงแร็ปที่น้องถนัด น้องชอบแร็ปมาตั้งแต่อายุ 3 ขวบด้านคุณ โทนี่ ธวัชชัย โอสถานนท์ CEO ค่ายเพลง TJ black music เข้ามาร่วมงาน กับ คุณเจสซี มนัสนันท์ บุญโต CEO สถาบัน TSM ARTIST ACADEMY เป็นสตูดิโอ และสถานที่ การศึกษา ด้านการบันเทิง และ ภาษา จัดการ พัฒนาเด็กไทย ลูกครึ่ง คนต่างชาติ ที่มีมีความสามารถ มาเทรนปั้นเป็นศิลปินคุณภาพ ให้เป็นนักร้อง นักเต้น นักแสดง นายแบบนางแบบ อย่างมืออาชีพ แล้วส่งไปต่อ ยอดในวงการการบันเทิง ครบรูปแบบกับค่ายเพลงต่างๆ ทั้งไทย เกาหลี จีน ญี่ปุ่น ที่มีชื่อเสียงดังระดับโลก เปิดใจสั้นๆ ว่า ผมเปิดสตูดิโออยู่แล้ว แล้วพัฒนาเด็กที่มีความสามารถ พอมาร่วมงานกับคุณเจสซี่ก็จะมาช่วยเทรนด์ศิลปินในฝ่ายที่เป็นร้องกับเต้น และมีการแสดงเข้ามาด้วยมาดามเจสซี่ เสริมว่า ถ้าหากเด็กคนไหนสนใจ ลงสมัครประกวดเป็นตัวแทนจังหวัด หรือ ตัวแทนแต่ละประเทศ สามารถสมัคร ส่งโปรไฟล์ ได้ที่ เฟสบุ๊ค เพจ The Star model thailand แล้วก็จะมีเพจ Talent Kids & Teens Magazineพ่อ แม่ ผู้ปกครองท่านใดสนใจ อยากจะพาลูก หลาน มาเรียน หรือมาค้นหาตัวตนที่ใช่ สามารถติดต่อได้ทาง บริษัท เดอะ สตาร์ โมเดล (ไทยแลนด์) จำกัดTSM Academy @ศูนย์การค้า พาราไดซ์ เพลส ชั้น 2 โซนการศึกษา Tel: 02 853 9270098 909 5548, 094 662 0633081 747 6571, 062 868 6660เฟซบุ๊ค แฟนเพจ : The Star Model Thailandwww.facebook.com/thestarmodelthailandwww.facebook.com/angiebeaukidsclotheswww.facebook.com/talentkidsandteensLine : Talentkidsandteens