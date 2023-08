Amara Liposuction Center คว้ารางวัลศูนย์ดูดไขมันที่น่าเชื่อถือที่สุด  จากผลสำรวจของงาน HELLO! Beauty Awards 2023

เป็นประจำทุกปีที่ HELLO! Magazine จะจัดงานซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมความงามแห่งปี และสถาบันความงามที่ได้รับความไว้วางใจ และคัดเลือกโดยเซเลบริตี้แถวหน้าของเมืองไทยและกองบรรณาธิการ โดยในปี 2023 นี้ได้จัดทำแบบสำรวจเชิงลึกผ่านการสัมภาษณ์กว่า 200 คน ซึ่งเป็นผู้หญิง 150 คน ผู้ชาย 50 คน สอบถามตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ที่ประทับใจมากที่สุดแห่งปี ตลอดจนถึงทัศนคติและมุมมองในแง่ต่างๆ ของความงามยุคปัจจุบันโอกาสนี้ศูนย์ดูดไขมัน เติมไขมัน เฉพาะทาง โดย อาจารย์หมอไอซ์KOL Trainer แพทย์ผู้สอนดูดไขมัน ผู้คร่ำหวอดในวงการดูดไขมันและปรับรูปร่าง ที่กวาดรางวัลด้านความงามมาแล้วมากมาย และต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ ก็สามารถคว้ารางวัล “THE MOST TRUSTED LIPOSUCTION AND LIPOFILLING TECHNIQUE” สถานพยาบาลที่ได้รับความนิยมที่สุดในหมวด Body Contouring จากงาน “HELLO! Beauty Awards 2023”โดยอาจารย์หมอไอซ์ เผยว่า “ขอบพระคุณคนไข้ทุกท่านที่ให้ Amara Liposuction Center ได้รับรางวัลยอดนิยมนี้ ด้วยความชำนาญและเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านดูดไขมัน-เติมไขมัน ปรับสัดส่วนกระชับผิวเฟิร์ม จึงเป็นที่รู้จักและได้รับความไว้วางใจ ผมและทีมงานสัญญาว่าจะตั้งใจปั้นหุ่นสวยให้กับลูกค้าทุกคนตลอดไป”ซึ่งนี่เป็นการตอกย้ำว่า Amara Liposuction Center ได้ขึ้นแท่นเป็นศูนย์ดูดไขมัน เติมไขมันเฉพาะทาง แถวหน้าของเมืองไทย พร้อมสร้างความเชื่อมั่นว่า ลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และการันตีผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องเสมอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาทีมแพทย์มากประสบการณ์กับ Amara Liposuction CenterLine OA: https://lin.ee/JkAe6di FB: https://www.facebook.com/AmaraAesthetic Website: https://www.amara-clinic.com