“M Flow Family” ร่วมเดินพรมแดงในงาน “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 31”

ถูกใจแฟนๆ ทุกด้อม เพราะช่วงนี้เดินสายออกงานรัวๆ นำทีมโดยคู่รัก 2 ผู้บริหารคนเก่งแห่งค่ายอย่าง "เติร์ก คหบดี กัลย์จาฤก" และ "มิ้นท์ วลัญลักษณ์ พรปวีณ์วรกุล" (มิ้นท์ Tiny-G) พร้อมกับ 4 นักแสดงสุดฮอตจากซีรีส์ "Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว" อย่าง "แบงค์ ชาญวุฒิ-หลุยส์ กฤตวัฒน์" และ กาย ธีรทัศน์-ข้าวโอ๊ต ณัฐพงษ์ ที่จัดเต็มความหล่อทุกองศา มาร่วมเดินพรมแดงในงานประกาศรางวัลอันทรงเกียรติของวงการภาพยนตร์ สุพรรณหงส์ครั้งที่ 31 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอนงานนี้แฟนๆ หลายคนต้องมารอลุ้นว่าค่าย "M Flow Entertainment”อยากจะลองทำภาพยนตร์ลงจอหนังบ้างหรือเปล่า??? แต่ที่แน่ๆ ซีรีส์ "Beyond The Star เส้นทางรักพิชิตดวงดาว" พร้อมออนแอร์ให้แฟนๆ ได้ฟินทั่วประเทศ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ทางช่องอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 และ รับชมผ่านทางออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT ทาง iQIYI และ iQ.com