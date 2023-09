“Sunset Rollercoaster - line up” ตัวท็อปงาน “Lonelipop Music Festival” เทศกาลดนตรีแคมปิ้งในธีมซิตี้ป๊อปครั้งแรกบนเขาใหญ่ พร้อมกับ 6 ศิลปินอินดี้ตัวท็อปเมืองไทย

สายชิลล์ สายแคมปิ้ง สายบอสซ่า สายเหงาจริงเหงาทิพย์มีเฮ ได้คิวจัดกระเป๋าแบ็คแพ็คไปชิลล์ไปฟินบนเขาใหญ่เคล้าเสียงเพลงรับลมหนาวปลายปีกันได้แล้ว เมื่อ Pazan Music Festival x Seen Scene Space ร่วมกันจัดเทศกาลดนตรีสุดแนว ชวนกันไปฟังเพลงกลางป่าเขารับลมหนาว ในงานดนตรีแคมปิ้ง พร้อม Line-up สุดเอ็กคูลซีฟจากไต้หวัน Sunset Rollercoaster - line up ตัวท็อป ประกบวงคูล ๆ อีกเพียบครั้งแรกบนเขาใหญ่ กับการรวมตัวกันของ Pazan Music Festival โปรโมเตอร์รุ่นใหม่สายร้องรำทำเพลง ร่วมกับ Seen Scene Space โปรโมเตอร์รุ่นเดอะแห่งวงการเพลงอินดี้ ในย่างก้าวแรกของแผนการคูล ๆ ที่ตั้งเป้าจะยกเอาเทศกาลดนตรี Woodstock และงานอินดี้ระดับเอเชียมาไว้ที่เขาใหญ่ ในโปรเจกต์ใหม่เทศกาลดนตรีแคมปิ้งสุดแนวใน Mood and Tone แบบ City-Pop และ Nostalgic Vibe ที่จะขอชวนสายชิลล์ สายแคมปิ้ง สายบอสซ่า มาละเลียดรสบรรยากาศละมุนละไมกลิ่นอายธรรมชาติและทำนองดนตรี ให้เสียงเพลงเปลี่ยนความเหงาของคุณเป็นอมยิ้มที่แสนพิเศษไปด้วยกันในเทศกาลยังพร้อมให้บริการพื้นที่สำหรับกางเต็นท์ให้สามารถนำเต็นท์ไปกางกันเองได้แบบชิลๆ งานนี้พาครอบครัวไปเที่ยวไปเอกเขนกสบาย ๆ ได้ไม่จำกัดอายุ แถมเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าฟรีไม่ต้องซื้อบัตร เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลดนตรีส่งท้ายปลายปีที่สายชิลล์ สายแคมปิ้ง สายบอสซ่า ไปจนถึงคนที่รักและชื่นชอบ Tseng(ร้องนำ/กีต้าร์), Hung-Li Chen (เบส), Shao-Hsuan Wang(คีย์บอร์ด), Tsun-Lung Lo(กลอง), Shih-Wei Huang(เพอร์คัสชั่น) และ Hao-Ting Huang(แซกโซโฟน) ส่วนชื่อวงมาจากรูปโปรไฟล์ใน My Space เมื่อปี 2009 ที่พวกเขาตั้งเป็นรูป รถไฟเหาะตีลังกาอยู่ข้างหน้าพระอาทิตย์ที่กำลังจะตกดิน เลยเป็นที่มาของชื่อ Sunset Rollercoaster จนถึงทุกวันนี้วงเริ่มได้ไอเดียและแรงบันดาลใจในการทำวงมาจากคลิปของ The Velvet Underground วงดนตรีร็อคสัญชาติอเมริกันที่นักร้องนำได้เจอในอินเตอร์เนต พวกเขาเลยเริ่มฟอร์มวงกันในปี 2009 อีกสองปีต่อมาในปี 2011 พวกเขาก็ได้ปล่อยอัลบั้มแรก "Bossa Nova" เพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่ทำให้ใครหลายคนรู้จักอย่าง "I Know You Know I Love You" ปี 2015 พวกเขาก็ได้กลับมารวมวงกันอีกครั้งและปล่อย EP "JINJI KIKKO" ที่ดนตรีแตกต่างจากชุดแรกอย่างสิ้นเชิง แถมปกชุดนี้ถือเป็นอะไรที่ภาพจำมาก Iconic ของวงเลย รูปอมยิ้มสีชมพูพื้นหลังม่วงแล้วมีมดไต่ ต่อมาในปี 2018 พวกเขาก็ได้ปล่อยอัลบั้มที่ 2 อย่าง "Cassa Nova" และในปี 2019 ก็ปล่อย EP "Vanilla Villa" แถมยังเคย Collab กับศิลปินไทยอย่าง Gym and Swim ในเพลง "Don't Leave Me Behind" อีกต่างหาก จนในปีล่าสุดที่ผ่านมา 2020 ก็ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดที่สาม "SOFT STORM" ชุดนี้ได้ Michael Seyer และ OHHYUK จาก 혁오 HYUKOH มาร่วมงานด้วย โดยตารางทัวร์ของพวกเขาเรียกได้ว่าเยอะมากที่สุดวงหนึ่ง อาทิ Summer Sonic ประเทศญี่ปุ่นในปี 2011- Summer Stage ในงาน Taiwanese Waves ที่ New York ในปี 2017- เคยได้ร่วมทำ Live Session กับ Audio Tree (ช่องสื่อเพลงนอกกระแสต่างประเทศในอเมริกา) ถือว่าเป็นวงไต้หวันวงแรกที่ได้เข้าร่วม- Fuji Rock Festival ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2019 งาน The Lucky Black Sunset จาก Seen Scene Space ในปี 2018 / งาน Mangosteenfest ในปี 2019 และ Amazing Bussiness Trip กับ Gym and Swim จาก Seen Scene Space ในปีเดียวกัน- อัลบั้มชุดที่สี่ "SOFT STROM" ของพวกเขา ได้รับการเสนอชื่ออัลบั้มยอดเยี่ยมจาก NME ในปี 2020นอกจากนี้พวกเขายังมีทัวร์อีกหลากหลายทัวร์รอบโลกทั้งยุโรป อเมริกา เอเชีย แถมยังการันตีชื่อเสียงด้วยการได้รับรางวัลอีกมากมายในประเทศไต้หวัน เรียกได้ว่าเป็นอีกวงหนึ่งที่รุ่นใหญ่ที่สร้างซีนวงการอินดี้ในไต้หวันเลยก็ว่าได้ เพราะช่วยบุกเบิกเพลงนอกกระแสของไต้หวันให้บูมขึ้น ซึ่งน้อยวงในไต้หวันที่จะทำดนตรีแนวนี้ แถมเนื้อร้องยังเป็นภาษาอังกฤษอีก เพราะตลาดเพลงส่วนใหญ่ในไต้หวันจะเน้นไปทางเพลงป๊อป ร้องภาษาจีนกลาง Mandarin เป็นส่วนใหญ่ เลยทำให้ Sunset Rollercoaster โดดเด่น Outstanding ออกมา วงคุณภาพขนาดนี้ต้องลองไปสัมผัสกับกรูฟโยกๆ แซกโซโฟนสุดเซ็กซี่ และลีลาสุดกวนของพวกเขากันได้ในเทศกาล “Lonelipop Music Festival”ครั้งนี้- Polycat เจ้าพ่อซิตี้ป๊อปชื่อดังของบ้านเรา แค่เห็นชื่อวงก็การันตีถึงคุณภาพ จนทำให้ทุกคนต้องพูดพร้อมกันว่า "Alright!"- Greasy Cafe ตัวท็อปแห่งวงการอินดี้ไทย กับการบอกเล่าเรื่องราวผ่านเสียงดนตรีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมที่จะทำให้คุณปลดปล่อยอารมณ์ไปกับบทเพลงที่เต็มไปด้วยความหมายอย่างไม่รู้สึกฝืน- นั่งเล่น ศิลปินโฟล์กสุดเท่ ที่เคยเขย่าโลกโซเชียลมีเดียจนเกิดเป็นกระแสไวรัลมาแล้ว พวกเขาเตรียมขนเพลงฮิตอย่าง "สายลม" มาปะทะกับลมหนาวท่ามกลางเขาใหญ่- Desktop Error ศิลปินแนวโพสต์ร็อกสุดอาร์ต ที่ขึ้นชื่อเรื่องการแสดงสดเป็นอย่างมาก และมีเพลง "น้ำค้าง" ผลงานฮิตถูกใจคอเพลงนอกกระแสมาทุกยุคทุกสมัย- Anatomy Rabbit ดูโอ้อินดี้ป๊อปชื่อดัง ผู้สร้างปรากฏการณ์ด้วยเพลง "ธรรมดาแสนพิเศษ" ที่ปัจจุบันมียอดวิวถล่มทลายเกือบ 100 ล้านวิวจากทั้ง 6 ศิลปินบอกได้เลยว่าล้นคุณภาพ และจะสร้างความประทับใจให้ก้บทุกคนภายในงาน Lonelipop Music Festival ได้อย่างแน่นอน