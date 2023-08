กระหึ่มโลก! ชื่นชมวงดุริยางค์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา คว้าแชมป์โลกจากเกาหลีใต้

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-

วันนี้ ( 30 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโถงอาคารอำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา นักเรียน นักศึกษาสมาชิกวงดุริยางค์กว่า 60 คน ได้ร่วมกันบรรเลงบทเพลงที่ใช้ในการประกวด แข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม ระดับนานาชาติ ในรายการ Jeju International Wind Ensemble Festival 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ เมืองเชจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งบทเพลงดังกล่าวทำให้วงดุริยางค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง เกียรติยศอันดับสูงสุด (High Gold Level) ประเภท Modern Concert Band มาครองได้สำเร็จนายทูลทองใจ ซึ่งรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เปิดเผยถึงความภาคภูมิใจในครั้งนี้ว่า วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา ได้ให้ความสำคัญกับการสอนดนตรีสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวงโยธวาทิต และวงดุริยางค์ ซึ่งกวาดแชมป์มาแล้วนับไม่ถ้วน ทั้งแชมป์ภายในประเทศ และแชมป์ระดับนานาชาติ เฉพาะปีที่แล้ววงดุริยางค์วงนี้ กวาดแชมป์ภายในประเทศมาได้ทุกรายการถึง 5 แชมป์ จนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทย ให้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันวงดุริยางค์เครื่องลม ระดับนานาชาติ รายการ Jeju International Wind Ensemble Festival 2023 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-16 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมีวงดุริยางค์จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมมากกว่า 40 วง อาทิ วงดุริยางค์จากประเทศ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน เยอรมันนี สเปน และฝรั่งเศส เป็นต้นทางวิทยาลัยได้นำนักเรียนภาควิชาดุริยางศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รวม 63 ชีวิต เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ จนสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง เกียรติยศอันดับสูงสุด (High Gold Level) ประเภท Modern Concert Band เทียบเท่าแชมป์โลก มาครองได้สำเร็จ ถือเป็นความภาคภูมิใจของทางวิทยาลัยที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทยได้ในครั้งนี้ด้าน น.ส.อัญริว เดชโนนสังข์ อายุ 17 ปี หนึ่งในสมาชิกวงดุริยางค์วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับสมาชิกของวงดุริยางค์ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เป็นการรวมตัวของนักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้น ม.1 ถึงระดับปริญญาตรี ภายใต้ชื่อวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งวิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา (Nakhonratchasima College of Dramatic Arts Wind Symphony and Marching Band) หรือชื่อย่อว่า NCDA โดยการเดินทางไปประกวดที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้รวบรวมเงินบริจาคจากผู้ใหญ่ใจบุญมาสนับสนุนและไปด้วยความตั้งใจที่จะเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยด้วย เพราะในวงจะมีการใช้ระนาดเอก ผสมผสานดนตรีสากล และการแสดงชุดหนุมานด้วย ส่วนเพลงที่ใช้ประกวดมีอยู่ด้วยกัน 2 เพลง ได้แก่ Deep impression ประพันธ์โดย Vanich Potavanich และ Music of the Spheres ประพันธ์โดย Philip Sparke ซึ่งพวกเราไม่ได้หวังรางวัล แต่ตั้งใจแสดงเต็มที่ เพื่อให้ผู้ชมมีความสุขที่สุด จนสามารถคว้าแชมป์มาได้ครั้งนี้ ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับสมาชิกในวงเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตาม อยากจะมีเวทีการแสดงในประเทศ เพื่อโชว์ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ชมอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะช่วงปลายปีนี้ ที่จะมีการจัดเทศกาลดนตรี “Big Mountain Music Festival” (บิ๊กเมาท์เท่น) อันเป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน จ.นครราชสีมา และของไทย จึงอยากขอโอกาสจาก “ป๋าเต็ด” ยุทธนา บุญอ้อม ได้ให้โอกาสขึ้นไปแสดงโชว์ในงานนี้ด้วย ซึ่งพวกตนรับรองว่าจะแสดงโชว์อย่างสุดความสามารถ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม และจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน