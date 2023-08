ร้องว้าวดังมาก!! “SUNNEE” สวยไฟลุก บนเวที TIDEVERSE MUSIC FESTIVAL เมืองชิงเต่า

ปกติก็สวยเท่อยู่แล้ว ล่าสุดศิลปินจีนสัญชาติไทย “SUNNEE” (ซันนี่-เกวลิน บุญศรัทธา) ทำเอาแฟนคลับชาว SUN STAR ฮือฮา ร้องว้าวดังมากในเทศกาลดนตรี TIDEVERSE MUSIC FESTIVAL ที่เมืองชิงเต่า ประเทศจีน เพราะทันทีที่ขึ้นเวทีโชว์พลังเสียงในเพลง Gimme gimme, By your side, 在未来等一你, 与你漫步的星球, Sunset never sleeps ก็จัดเต็มใส่เอนเนอจี้เพอร์ฟอร์แมนซ์แบบไร้ขีดจำกัด เอ็นเตอร์เทนคนดูได้สมกับดีกรีศิลปินมืออาชีพเลยทีเดียว และไม่เพียงแค่เสียงร้องที่ทำเอาทุกคนซูฮก นอกจากนั้นซันนี่ยังสาดความสวยไฟลุกบนเวทีอีกด้วย ซึ่งงานนี้ซันนี่มาแบบสวยเท่ปนเซ็กซี่เล็กๆ ในสไตล์ military (มิลลิเทอรี) สร้างลุคแนวทหารเคล้ากลิ่นอายร็อกเกอร์สาวชิคๆ แบบเฉพาะตัวกับรองเท้าบู๊ทหุ้มข้อ สวมรับกางเกงคาร์โกโทนสีเขียวทหาร เสริมกิมมิคด้วยการคาดเข็มขัดสนามพร้อมกระเป๋าสายรัดต้นขาเป็นเลเยอร์เท่ๆ สุดปัง โดยสาวซันนี่เลือกปรับลุคให้ดูแฟชั่นขึ้น ที่เสื้อท่อนบน กับการสวมเสื้อแขนยาวเนื้อบางคอกว้างสีดำสกรีนลวดลายอักษรสีขาว สวมทับเสื้อกล้ามสีดำด้านใน ตบท้ายด้วยแอกเซสซอรีส์ สร้อยคอสายโซ่ห้อยชาร์มคูลๆ และที่โดดเด่นไม่แพ้กันคือ เมคอัพลุคที่เป๊ะปัง ผมที่ยาวประบ่า ซึ่งปกติเราจะคุ้นตาซันนี่กับผมซอยสั้น เรียกว่าเป็นการปรับลุคใหม่ให้สวยละมุนจนใจละลายกันเลยทีเดียว เอาเป็นว่าสเตจนี้ปิดจ็อบได้คอมพรีตลุคสุดๆ สมศักดิ์ศรี SUNNEE ศิลปินจีนสัญชาติไทย!!