“แพรวา ณิชาภัทร” แปลงโฉม แต่งคอสเพลย์ นักบวช เปิดตัวเกมดังยุค 90 “Age of Khagan”

ภายในงานยังมี คณะผู้บริหารบริษัทในเครือ นำโดย คุณกนกวรรณ วัชระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด, คุณศิริวัฒน์ เอียดทองใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ญามี่ ไลฟ์ (ไทยแลนด์) จำกัด, ร่วมถ่ายภาพและแสดงความยินดี

สร้างปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุง บริษัท รีพับบลิค ออฟ เลเจ้นด์ จำกัด (ROL) ในเครือ บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด จัดงานเปิดตัวเกมดังในตำนานแนว MMORPG ในคอนเซปต์ ENTER THE WORLD OF AOK THE ASSEMBLY OF WARRIORS เปิดประตูสู่โลกของ AOK รวมพลเหล่านักสู้สุดยิ่งใหญ่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนทุกเพศทุกวัย ซึ่งเหล่าเกมเมอร์ไทยได้สัมผัสความมันแบบเต็มอรรถรส ณ ลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566เปิดตัวด้วย ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงโดย คุณแทนไท ณรงค์กูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รีพับบลิค ออฟ เลเจ้นด์ จำกัด บริษัทในเครือบริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เผยถึงการกลับมาอีกครั้งของเกมดังยุค 90 “Age of Khagan” ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่มากขึ้น สนุกไปกับการฟาร์มไอเทม เก็บเลเวล ตีมอนสเตอร์ ล่าบอส ระบบกิลด์วอร์ที่มีหลากหลายรูปแบบ, Map PVP, Crafting, ระบบปาร์ตี้ที่จัดเต็มรองรับการเล่นได้สูงสุด 15 คน กับ 6 อาชีพตัวละคร ที่เล่นได้ทุกแพลตฟอร์ม (มือถือทั้งระบบ IOS, Android และ PC) พร้อมกันนอกจากธุรกิจบันเทิง อย่าง เนรมิตรหนัง ฟิล์ม ค่ายหนังที่ผลิตผลงานสร้างชื่ออย่าง “4kings” และ ญามี่ ไลฟ์ (ไทยแลนด์) แอปพลิเคชัน “YAMI Live” (ญามี่ ไลฟ์) แพลตฟอร์มที่อัดแน่นไปด้วยความบันเทิงเต็มรูปแบบทางเรายังเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทยที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ อย่างธุรกิจเกม โดยภาพรวมอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตสูง เนื่องจากเกมออนไลน์เป็นหนึ่งในกิจกรรมความบันเทิงของคนสมัยใหม่ที่เพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมเพื่อความบันเทิง เข้าสังคม หรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาให้เกม “Age Of Khagan” สามารถเล่น Cross กันได้ทั้งบนมือถือและคอมพิวเตอร์ ทำให้เหล่าเกมเมอร์ได้สัมผัสความสนุกสุดมันได้อย่างไร้ขีดจำกัดตลอด 24 ชั่วโมงก่อนจะเปิดตัวสุดอลังการ!!! พร้อมกับ 2 ผู้บริหาร จาก บริษัท รีพับลิค ออฟ เลเจ้นด์ จำกัด (ROL) คุณโภไคย จันทร์สงเคราะห์ Head of Development ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาระบบเกมในแพลตฟอร์มต่าง ๆ และ คุณจักรพงศ์ ทูล Head of Marketing ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจเกมสุดเซอร์ไพรส์ในงานกับแขกรับเชิญ!!! นักแสดงสาวมาพร้อมกับโชว์สุดพิเศษ โดยการแต่งชุดคอสเพลย์ Cleric (นักบวช) ตัวละครจากเกม “Age of Khagan” สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับเหล่าเกมเมอร์ไม่น้อย ก่อนจะปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ส้ม มารี ขนเพลงฮิตมากมาย อาทิ หรือฉันคิดไปเอง, โลกอีกใบ และ รางวัลปลอบใจ ฯลฯ พร้อมด้วยกิจกรรมถ่ายภาพโฟโต้บูธ ร่วมสนุกลุ้นรับไอเทมและของที่ระลึกจาก AOK ตลอดงาน นอกจากนี้ ยังรวมเหล่าอินฟลูเอ็นเซอร์สาวสุดเซ็กซี่ เหมยหลิน ประณยา ลี้ปฐมากุล, เลดี้ พิงค์, ซันนี่ เกมเมอร์คนดัง ฯลฯ ตบเท้าเข้าร่วมงานคับคั่ง