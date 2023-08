เทศกาลงานกรี๊ด !! รวมแฟนมีตแห่งชาติครั้งยิ่งใหญ่ กับศิลปินกว่า 30 ชีวิต ครั้งแรกในไทย 7 ตุลาคมนี้

คับคั่งทั้งศิลปินเกาหลีและไทยในงาน Viu Scream Dates 2023 Viu (วิว) ผู้ให้บริการระดับแนวหน้าด้านวิดีโอสตรีมมิ่งแบบ OTT (Over-the-top) เปิดตัวธุรกิจ "Viu Scream Dates Thailand" การจัดงานแฟนมีตติ้ง เพื่อต่อยอดความสำเร็จ ด้านการคัดสรรคอนเทนต์ มุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับแฟนซีรีส์ทุกคน ได้ใกล้ชิดกับศิลปินและนักแสดงคนโปรด นำร่องจัดเต็มด้วยงาน "Viu Scream Dates 2023" เทศกาลงานกรี๊ด! มหกรรมแฟนมีตแห่งชาติในรูปแบบของเฟสติวัล กับปรากฎการณ์ระดับประเทศที่กำลังจะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทย ในวันที่ 7 ตุลาคม นี้ ณ Union Hall 1 และ 2ศูนย์การค้า Union Mallไฮไลท์ของงาน "Viu Scream Dates 2023" คือการรวมตัวกันของศิลปินชื่อดังที่จะมาพร้อมโชว์สุดพิเศษที่ไม่เคยแสดงที่ไหนมาก่อน คอนเสิร์ต และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟมากมายจากเหล่าคนดัง นำทัพโดย 2 นักแสดงเกาหลี จูวอน (Joo Won) นักแสดงหนุ่มมากความสามารถ เจ้าของผลงานภาพยนต์และชีรีส์มากมาย อาทิ Stealer: The Treasure Keeper และ รยออุน (Ryeo Un) นักแสดงหนุ่มดาวรุ่งหุ่นแซ่บ จากชีรีส์ 18 Again, The Secret Romantic Guesthouse เสริมทัพด้วยซูเปอร์สตาร์ไทยจากบ้าน GMMTV ได้แก่ ไบรท์-ชิรวิชญ์, วิน-เมธวิน, นานิ-หิรัญกฤษฏิ์, ว-รวรรตน์ 4 นักแสดงนำจากชีรีส์ F4 Thailand: หัวใจรักสี่ดวงดาว BOYS OVER FLOWERS พร้อมด้วย 2 คู่จิ้นอย่าง ออฟ-จุมพล, กัน-อรรถพันธ์ และ เต-ตะวัน, นิว-ฐิติภูมิ รวมถึงนักแสดงหนุ่มหน้าหวานมากความสามารถอย่าง ฟลุ้ค-ณธัช จากชีรีส์เรื่องใหมในปีนี้ Shadow เงา/ล่า/ตาย และเหล่านักแสดง Viu Artist จากชีรีส์เรื่องใหม่ Close Friend โคตรแฟน ซีซัน 3 ต่อขบวนความปังด้วยศิลปิน T-POP ที่ขนไอดอลเจนใหม่มากันทั้ง เกิร์ลกรุ๊ป และ บอยแบนด์ อาทิ 4EVE,ATLAS, SIZZY, 4MIX, LYKN เป็นต้นนอกจากนี้ ภายในงานยังโซนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ นิทรรศการแฟนอาร์ตจากเหล่าแฟนคลับที่จะถูกนำมาจัดแสดงภายในงาน, กิจกรรม Fan Activity กับศิลปินหลากหลาย,โซนพิเศษสำหรับสมาชิก Viu Premium และอีกมากมาย นับเป็นเทศกาลที่รวมตัวศิลปินกว่า 30 ชีวิตที่พร้อมระเบิดความสนุกแบบไม่ยั้งครั้งแรกในประเทศไทย จำหน่ายบัตรพร้อมกันวันแรก ในวันที่ 2 กันยายน เวลา 10.00 น. ที่ ThaiTicketMaior ทุกสาขา หรือ https://www.thaiticketmajor.com/concert/viu-scream-dates-2023.html ติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook และ Twitter(X): ViuScream DatesTH หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่ https://m.me/viuscreamdatesth/