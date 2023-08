THE FUTURE OF INTERIOR DESIGN ร่วม 3 แบรนด์ดัง เปิดประสบการณ์ ความสุข ครบวงจร!!

ธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย มีสำนักงานใหญ่จากประเทศสิงคโปร์ ที่ให้บริการทางด้านการเงิน รวมถึงสินเชื่อบ้าน และการให้บริการกลุ่มลูกค้า Privilege Banking จึงได้เปิดตัวแคมเปญยิ่งใหญ่อัดแน่นด้วยสิทธิพิเศษมากมาย และเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ ยูโอบี จึงได้จับมือกับ 3 บริษัทใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกมิติ ผนึกกำลังรังสรรค์บ้านในฝันให้เป็นจริงได้ง่ายขึ้น ประกอบด้วย 1) บริษัท กราเทีย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด 2) บริษัท อินฟินิ 8 จำกัด 3) บริษัท บุญลาโภ จำกัด ภายใต้คอนเซป “The Future of Interior Design” ซึ่งเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ก้าวสำคัญและเป็นก้าวแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการครบทุกองค์ประกอบของบ้าน อาทิ ด้านการเงิน ด้านความบันเทิง และด้านการออกแบบ ตกแต่งภายใน ที่นำนวัตกรรม VR มาใช้งานโดยงานจัดขึ้นในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ อาคารยูโอบี พลาซา กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 14.30 – 20.00 น. เพื่อให้กลุ่มลูกค้า Privilege Banking ได้เลือกการใช้บริการทางด้านการเงินให้ตรงกับความต้องการและคุ้มค่าที่สุด รวมถึงการพูดคุยแบบ exclusive กับศิลปินชื่อดังที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นอีกคนที่ตกแต่งบ้านให้นักแสดง จากบ้านธรรมดาจนกลายเป็นบ้านที่เสมือนถอดออกมาจากนิตยสารตกแต่งบ้าน และ ดร. พิมภัคคนิจ ปริสัญญุตานนท์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ที่จะมาไขข้อสงสัย ข้อควรระวังในการสร้างบ้านได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญจะได้พบกับผลิตภัณฑ์จากทั้ง 3 บริษัท นำทีมผู้บริหารมาให้ความรู้นวัตกรรมและเทรนด์ของการแต่งบ้านปีนี้“กราเทีย” นำโดย คุณนิรันดร์ ทับทิมคุณา ประธานกรรมการบริหาร ให้บริการครบวงจรในแบบ Turnkey มีทุกอย่างครบจบในที่เดียว ดูแลตั้งแต่การออกแบบจนถึงติดตั้ง ลูกค้าสามารถย้ายเข้ามาอยู่แบบตัวเปล่าได้เลย ด้วยการดูแลที่พิถีพิถัน ปราศจากสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ภายใต้คอนเซปTotal Luxury Solution และยังเป็นตัวแทนขายอย่างเป็นทางการเจ้าเดียวในไทยของแบรนด์ชุดครัว และตู้เสื้อผ้าระดับโลกจากประเทศเยอรมนี Boloni/Kuhlmann ซึ่งส่งความชำนาญจากรุ่นสู่รุ่น ยาวนานมากกว่า 100 ปี“อินฟินิ 8” คุณพิมานรัชต์ นวลปานวรชาติ ประธานกรรมการบริหาร เปิดตัว DESTECH เทคโนโลยีการออกแบบบ้านและตกแต่งภายในบ้านให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยแบ่งบริการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ อันได้แก่ ส่วนงาน Survey ที่มี การใช้ Drone เพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจพื้นที่ของโครงการ ส่วนงาน Data Hub ที่ใช้ Data Vault ศูนย์รวมข้อมูลออนไลน์ สำหรับจัดเก็บเอกสารสำคัญ รวมถึงอัพเดตความคืบหน้าต่าง ๆ ของโครงการ และส่วนงาน Presentation ที่ใช้เทคโนโลยีอันหลากหลาย เพื่อประสบการณ์ในการสัมผัสงานออกแบบอันแปลกใหม่ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Animations ในการนำเสนองานออกแบบในมุมมองที่แตกต่าง, AR ในการนำเสนอแบบแปลนบ้าน 3 มิติ, เทคโนโลยี 360 ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับชมงานออกแบบได้รอบทิศทาง, Room Simulator ที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ ,งานตกแต่ง, VR Space ซึ่งเป็นการนําเสนองานออกแบบรูปแบบ 3D ในโลกเสมือนจริงผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือแว่น VR ที่มอบมุมมองเหมือนลูกค้าได้ยืนอยู่ในบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว อีกทั้งยังสามารถเดินสํารวจ ได้ทุกมุม ครบถ้วนทุกรายละเอียด ทั้งทางด้านมิติ, รูปทรง, ขนาด, และรายละเอียดในการตกแต่งในทุกอณู“บุญลาโภ Bang & Olufsen ” โดยคุณทรงพล บุญลาโภ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญลาโภ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย Bang & Olufsen อย่างเป็นทางการในประเทศไทย Bang & Olufsen แบรนด์เครื่องเสียงสุดหรูระดับไฮเอ็นที่ก่อตั้งขึ้นปี 1925 ประเทศเดนมาร์ก Bang & Olufsen มีชื่อเสียงในด้านเสียงงานฝีมือการออกแบบและนวัตกรรม Bang & Olufsen ได้สร้างมาตรฐานใหม่ๆในอุตสาหกรรมเครื่องเสียงอย่างต่อเนื่องเพื่อมอบประสบการณ์เสียงที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้าทั่วโลกและพบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ “ดุ๊ก ภานุเดช วัฒนสุชาติ” นักแสดงชื่อดังที่มีความสามารถในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ตกแต่งบ้าน มาร่วมให้คำปรึกษาและตกแต่งบ้านจนทำให้เกิดมีรายการ “รื้อบ้าน” เกิดขึ้นด้วยฝีมือของพี่ดุ๊กที่เนรมิตบ้านหลังเดิมให้กลายเป็นบ้านในฝันให้กับเหล่านักแสดงและคนบันเทิง จนเป็นที่กล่าวขานและต้องการทั้งคนในวงการและนอกวงการ ที่ใฝ่ฝันอยากให้พี่ดุ๊ก ไป make over รวมถึงโอกาสพิเศษที่จะได้นั่งพูดคุยกับพี่ดุ๊กอย่างเป็นกันเอง ถึงเคล็ดลับการแต่งบ้านและ pain point ที่ผู้สร้างบ้านอาจจะต้องพบเจอ พร้อมกับโอกาสสุดพิเศษได้ดินเนอร์ exclusive สุดหรูร่วมกัน โดยมี Chef table by Chef Yuthajakนำทัพเสริฟความอร่อยภายในงาน และเพลิดเพลินกับการลิ้มรสไวน์ สัมผัสบรรยากาศเสียงจริงของเครื่องเสียง Bang & Olufsen กับแขกรับเชิญคนพิเศษ “เพียว เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์” ผู้ชนะการประกวดร้องเพลง จากรายการ KPN Award 25th และ The Voice All Star Thailand มาร่วมขับกล่อมทุกช่วงเวลา โดยมี หนิง ศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ รับหน้าที่พิธีกร ในงานTHE FUTURE OF INTERIOR DESIGN สัมผัสความสุขแบบครบวงจร!!