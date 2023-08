“เลิก” เพลงใหม่จากวง “Toothpaste Sundown” กับมุมมองเหนื่อยหน่ายการผิดหวังจากความรัก ผ่านบทเพลงแนว Soul/R&B

สามารถส่งข่าวสารด้านดนตรี เพลง มาได้ที่อีเมล skbon109@hotmail.com

อาจจะยังเป็นที่รู้จักในวงแคบ หรือเป็นวงอินดี้หน้าใหม่ที่หลงใหลเพลงยุค 60-70s ภายใต้สังกัดแต่ถ้าย้อนกลับไป ปี 2018(นักร้องนำและกีตาร์ของวง) คือหนึ่งในผู้ผ่านเข้ารอบ รายการประกวดร้องเพลงสายคุณภาพอย่าง The Voice Thailand SS7 ในทีม ป็อป ปองกูล และทะลุไปจนถึงรอบ Knock outด้วยการเลือกเพลงที่ยากจะหาคนร้องได้เนียนกริบขนาดนี้ในบ้านเราอย่าง “When you got a good friend - Robert Johnson” ในรอบ Blind Audition และ อีกหนึ่งเพลง Blues อย่าง “When a man loves a woman - Percy Sledge” ในรอบสุดท้ายในรายการของเค้า สร้างความประทับใจแก่กรรมการและคนดูอย่างมาก เขาเป็นคนเดียวที่ใช้กีตาร์ไฟฟ้าโซโล่และใช้เทคนิคการสแกทแบบแจ๊ส ใส่เข้าไปในเพลง ซึ่งไม่ค่อยมีใครทำสำหรับวง “Toothpaste Sundown” ได้รวมตัวกันเล่นดนตรีกลางคืนในบาร์เหล้าการรวมตัวด้วยเคมีทางดนตรีที่ตรงกันของสมาชิกทั้ง 4 คน ได้แก่ ภูริทัต ปิยสัตย์ตันติ – ร้องนำ,กีตาร์,บอย มิตรศิริวัฒน์ – เบส, ดิฐวัฒน์ กลัดเจริญ – คีย์บอร์ด และปารเมศ วงศ์พงษ์ – มือกลอง โดยซิงเกิ้ลเพลงแรกมีชื่อว่า “ไอติม” เพลงแนว R&B ที่มีกลิ่นอาย Soul ที่ทำให้หลายคนหลงรักมาแล้วล่าสุดพวกเขาวง “Toothpaste Sundown” ได้ปล่อยเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องกับซิงเกิ้ลใหม่ชื่อเพลง “เลิก” เพลงแนว Soul pop/R&B ที่จะมาทำให้ทุกคนได้พบนิยามใหม่ของคำว่า “เลิก” แบบไพเราะๆ ในแบบฉบับ "Toothpaste Sundown"“เลิก” เพลงนี้เล่าถึงความรู้สึกปลดปลง เหนื่อยหน่ายกับความรัก ที่ไม่ว่าจะมีความรักหรือความรู้สึกดี ๆ จริงใจให้กับใคร ก็ไม่เคยสำเร็จและถูกแย่งไปทุกครั้ง จนหมดความหวังที่จะมีความรักและไม่คิดจะมีความรักอีกต่อไป กับท่อนจำที่บาดลึกของเพลง “ไม่ต้องไปมีความรักดีๆ เพื่อให้มันจบที่พังทลาย ความรักไม่มีความหมาย ถ้าเราไม่ต้องรักใคร”เพลงเลิกได้รับแรงบันดาลใจเริ่มแต่งขึ้นจาก ตอนที่บูม (นักร้อง) มักได้รับฟังประสบการณ์เรื่องรัก ๆ เลิก ๆ จากคนรอบตัว จนได้มาเจอกับตัวเอง และเมื่อวันนึง พอความรู้สึกนั้นมันผ่านไป ก็ตกตะกอนได้ว่า จริงๆแล้ว การที่ไม่ต้องรักใคร มันก็มีความสุขดีนะ เลยเป็นที่มาของเพลงนี้ขณะที่ในส่วนของดนตรี บูมได้เขียนเนื้อเพลงพร้อมกีต้าร์ มาให้เพื่อนๆ ได้ใส่กันในท่อนของตัวเอง จากไอเดียเพลงตัดพ้อความรักธรรมดา กลายเป็นเพลงที่มีดนตรีแน่น ๆ ในช่วงท้าย ตั้งแต่หลังโซโล่ไป ตามสไตล์ของวง ด้วยการคิดไลน์กีต้าร์ ผสมกับเบสที่เดินมาแน่น ๆ ของบอย และกลองที่ใส่ลูกเล่นจากออฟ และตบท้ายเหมือนใส่ห่อด้วยการจัดระเบียบซาวนด์รวมด้วยคีย์บอร์ดของแฮม ทำให้เพลงนี้ลงตัวน่าฟังอีกเพลงนึงเลยทีเดียว######################