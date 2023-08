ติดดินกว่านี้ไม่มีแล้ว! "เคียนู" นั่งสูบบุหรี่รอเล่นคอนเสิร์ต ดูเผิน ๆ นึกว่าคนไร้บ้าน

วงอัลเทอร์เนทีฟร็อก Dogstar ก่อตั้งในปี 1991 เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นการออกทัวร์ครั้งแรกในรอบสองทศวรรษ หลังจากที่วงกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อต้นปีนี้ หลังจากยุบวงในปี 2001Dogstar ซึ่งประกอบด้วย เคียนู รีฟส์ วัย 58 ปี ร่วมกับเพื่อนร่วมวง โรเบิร์ต เมลเฮาส์ และ เบร็ต ดอมโรส เปิดทัวร์ใหม่ในแคลิฟอร์เนียในสัปดาห์นี้ มีรายงานว่าคอนเสิร์ตที่ Saint Rocke ใน Hermosa Beach ของพวกเขาขายบัตรหมดเกลี้ยงเคียนู รีฟส์ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีจากบทบาทการแสดงในภาพยนตร์อย่าง The Matrix ได้ขึ้นไปบนเวทีเพื่อเล่นเบส เขาสวมเสื้อยืดสีเข้มซึ่งมีรายงานว่ามีโลโก้ของสถานที่จัดงาน และกางเกงขายาวสีเข้มข่าวบอกว่าเขายังตั้งใจเล่นดนตรีเหมือนเดิม แต่ก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆ ระหว่างเพลง นอกจากนั้นระหว่างรอขึ้นเวที เขาก็ยังทำตัวสบาย ๆ ถ้าไม่บอกคงไม่รู้ว่านี่คือนักแสดงที่ดังที่สุดคนหนึ่งในฮอลลีวูดมีคนแซวว่าเขากลับมาดูเหมือน "คนไร้บ้าน" อีกครั้ง หลังถูกพบเห็นในภาพลักษณ์ที่ดูสบาย ๆ ไม่ค่อยสนใจในการดูแลตัวเองแบบนี้บ่อย ๆก่อนเริ่มคอนเสิร์ต วงดนตรีได้เปิดใจถึงผ่านอินสตาแกรมว่า: "ทัวร์เริ่มคืนนี้ที่หาดเฮอร์โมซา แคลิฟอร์เนีย เราตื่นเต้นมาก ... ขอบคุณแฟนๆ Dogstar!"ตอนนี้ Dogstar มีกำหนดออกทัวร์จนถึงเดือนธันวาคม พวกเขามีกำหนดการแสดงครั้งต่อไปที่ลาสเวกัสในวันเสาร์นี้ ก่อนจะเดินทางไปแสดงยังสถานที่อื่นๆ ในสหรัฐอเมริการวมถึงซอลท์เลคซิตี้ และจะไปญี่ปุ่นเพื่อเล่นคอนเสิร์ต 3 รอบ ในเดือนหน้าหลังจากนั้นก็จะกลับมาที่อเมริกา เพื่อออกทัวร์การแสดงในเมืองต่างๆ ต่อไป ซึ่งรวมถึงการแสดงที่ซานฟรานซิสโก ชิคาโก บรู๊คลิน และแอตแลนตา ทัวร์จะสิ้นสุดในแนชวิลล์Dogstar เปิดโชว์ด้วย Breach ซิงเกิลล่าสุดของวงในวันศุกร์ที่ทางวงบอกว่าจะมี "ท่อนโซโลเบสที่เจ๋ง ๆ" ในเพลงด้วยขณะที่อัลบั้มใหม่ของ Dogstar ที่ชื่อว่า Somewhere Between the Power Lines และ Palm Trees จะวางจำหน่ายในวันที่ 6 ตุลาคม เป็นอัลบั้มที่สามของวง หลังจากออกอัลบั้ม Our Little Visionary และ Happy Ending ในปี 1996 และ 2000 ตามลำดับ