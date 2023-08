หลักทรัพย์บัวหลวงพัฒนาฟีเจอร์ “Fixed Coupon Note”

หลักทรัพย์บัวหลวงออก Fixed Coupon Note ตอบโจทย์นักลงทุนสายเน้นสร้างกระแสเงินสด ด้วยการเพิ่มรอบความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ยทุก 2 สัปดาห์

นายอรรถนันต์ ปิยเศรษฐ์ ผู้อำนวยการ ฝ่าย Structured Product บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ภาพรวมตลาดหุ้นไทยดูไม่ค่อยดีนักเห็นได้จาก Performance ที่ค่อนข้างจะ Underperform เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลก และมีอัปไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยตรง โดยหันมาปรับกลยุทธ์การสร้างผลตอบแทนด้วยการสร้างกระแสเงินสดระยะสั้นผ่าน “หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Fixed Coupon Note หรือ FCN” เพื่อรับมือและรอความชัดเจนของทิศทางตลาดเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์ FCN เป็นหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงตลาดผันผวน เพราะออกแบบมาให้สามารถสร้างดอกเบี้ยเงินสดทุกเดือนตลอดอายุสัญญา FCN ซึ่งปกติ FCN จะอ้างอิงกับราคาหุ้นในตะกร้าหลักทรัพย์ (1-2 หุ้นอ้างอิงใน SET50) ที่มีอายุประมาณ 3-6 เดือน โดยอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของ FCN อยู่ในช่วง 8-12% ต่อปี ตามระดับความผันผวนของหุ้นอ้างอิง ซึ่งการจ่ายคืนเงินต้นของสัญญา FCN อาจอยู่ในรูปแบบของเงินสดหรือหุ้นอ้างอิงขึ้นอยู่กับราคาใช้สิทธิ ราคากรอบบน หรือราคา Knock out และราคากรอบล่าง หรือราคา Knock in ทั้งนี้ นักลงทุนสามารถปรับระดับความกว้างของกรอบราคาเองได้ โดยสามารถปรับกรอบล่างลงมาในระดับ 10-15% เทียบกับราคา ณ วันเข้าทำสัญญา เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านราคา อย่างไรก็ตาม หากระหว่างสัญญาราคาหุ้นอ้างอิงเคยลงไปปิดต่ำกว่าระดับกรอบล่างแล้วไม่สามารถกลับขึ้นมาเหนือบริเวณกรอบบนได้ ในวันครบกำหนดอายุนักลงทุนจะได้รับคืนเงินต้นในรูปแบบของหุ้นอ้างอิงที่ราคาใช้สิทธิตามจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาปัจจุบัน FCN ของหลักทรัพย์บัวหลวงได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ล่าสุดเราได้ต่อยอดพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนสายเน้นสร้างกระแสเงินสด ด้วยการเพิ่มรอบความถี่ในการจ่ายดอกเบี้ยโดยที่ผ่านมา สัญญา FCN จะมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน แต่ฟีเจอร์ใหม่จะจ่ายดอกเบี้ย “ทุก 2 สัปดาห์” ทำให้นักลงทุนสามารถสร้างกระแสเงินสดได้เร็วขึ้น ซึ่งรอบการจ่ายดอกเบี้ยที่ถี่ขึ้นจะทำให้นักลงทุนมีโอกาสเกิดการ Knock out ได้ง่าย แลกกับอัตราดอกเบี้ยที่ดีขึ้น และจบสัญญาได้เร็วขึ้น ทำให้บริหารสภาพคล่องได้คล่องตัวยิ่งขึ้น“ในเชิงโครงสร้างราคาของตลาดหุ้นไทยที่ในภาพใหญ่มีนิสัยวิ่งออกข้าง (Sideway) อาจทำให้การจับจังหวะลงทุนในหุ้นโดยตรงทำได้ยากขึ้น การมีเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาสร้างผลตอบแทนและสร้างกระแสเงินสดโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาดหุ้นวิ่งออกข้างอย่าง FCN จะมาเป็นทางเลือกการลงทุนที่สามารถยกระดับการบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นจากการได้กระแสเงินสดดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังมีส่วนเผื่อความปลอดภัยจากระดับกรอบล่าง หรือ Knock in (KI) ที่ระดับเฉลี่ยต่ำกว่า 10-15% จากราคา ณ วันเข้าลงทุน FCN ตลอดจนนักลงทุนสามารถเลือกความถี่ของการจ่ายดอกเบี้ยได้เองไม่ว่าจะเป็นการจ่ายทุกรอบเดือนหรือทุกๆ 2 สัปดาห์” นายอรรถนันต์ กล่าวสำหรับจุดเด่น FCN ของหลักทรัพย์บัวหลวง คือ 1.อ้างอิงกับคู่หุ้นที่ถูกคัดสรรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและเป็นหุ้นที่อยู่ในภาวะเหมาะสมในการเข้าทำสัญญา FCN 2.สามารถเลือกหุ้นอ้างอิงได้จากรายชื่อหุ้นอ้างอิงที่บริษัทนำเสนอและระดับราคาต่างๆ เพื่อปรับแต่งให้เหมาะกับความคาดหวังของตนเอง 3.สามารถซื้อ FCN โดยได้ราคาหุ้นอ้างอิงแบบเรียลไทม์ไม่ต้องรอจนสิ้นวันทำให้จับจังหวะลงทุนได้ยืดหยุ่นขึ้น 4.ลงทุนขั้นต่ำเพียง 1 ล้านบาท ทำให้สามารถจัดพอร์ตลงทุนและกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้น 5.มีทีมผู้เชี่ยวชาญและผู้แนะนำการลงทุนให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งมอบบริการและคำแนะนำการลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 6.บริษัทเป็นผู้ออกที่มีความมั่นคงได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA จากทริสเรทติ้ง สอบถามเพิ่มเติม BLS Customer Service โทร.0-2618-1111