เสิร์ฟความฟิน! คู่จิ้น “ฟรีน - เบคกี้” ทะยานสู่อวกาศ เปิดตัวภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ “URANUS2324” ตีตลาดต่างประเทศ

ทำเอาแฟนคลับตั้งตารอชมกันแทบไม่ไหว กับภาพยนตร์เรื่องแรกของคู่จิ้นขวัญใจมหาชน “ฟรีน-สโรชา จันทร์กิมฮะ” และ “เบคกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” เรื่อง “URANUS2324” (ยูเรนัส 2324) ผลงานคุณภาพที่สร้างสรรค์โดย VelCurve Studio (เวลเคิร์ฟ สตูดิโอ) ที่ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว “PROJECT VELCURVE 2023 NEW SPACE PRESS CONFERENCE” ไปอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันก่อน ณ ลาน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ท่ามกลางแฟนคลับที่มาเชียร์และให้กำลังใจกันเนืองแน่น ทำเอาห้างแทบแตกเลยเดียวVelCurve Studio เป็นค่ายหนังน้องใหม่ ภายใต้การดูแลของ “บอส-คีตะวัฒน์ ชินโคตร” CEO & Executive Producer และ เจมส์-ธนดล นวลสุทธิ์ CCO & Film Director ที่มาพร้อมประสบการณ์และรางวัลการันตี ผู้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ ซีรีส์ชื่อดัง และโฆษณามากมาย อาทิ ซีรีส์ Finding The Rainbow สุดท้าย…ที่ปลายรุ้ง (VIU) , ภาพยนตร์เรื่อง ละติจูดที่ 6, School Tales The Series (Netflix) และอีกมากมาย ตั้งเป้าเป็นผู้นำ ที่จะยกระดับและเพิ่มมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ ซีรีส์ ของไทยไปสู่ระดับโลกหนึ่งในโปรเจ็คสำคัญของ VelCurve Studio ที่ได้เปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง “URANUS2324” (ยูเรนัส2324) ภาพยนตร์แนวโรแมนติก-แฟนตาซี ระดับ Big Project ของไทย ที่ได้คู่จิ้น “ฟรีน-เบค” เจ้าของรางวัลขวัญใจมหาชน ทั้งสองกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง เพื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของโลกคู่ขนาน ที่จะพาผู้ชมดำดิ่งสู่ห้วงทะเลลึกและไกลสุดขอบจักรวาล นี่คือภาพยนตร์อวกาศ High Concept เรื่องแรกของไทย เจมส์-ธนดล ผู้กำกับของเราได้รวบรวมทีมงานแถวหน้าของไทยทุกๆแขนงเช่น Production Design , Stylish , CGI และทุนสร้างอีกมหาศาล ทุกฝ่ายมาทำงานร่วมกันเพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้สมบูรณ์แบบที่สุด ทั้งหมดนั้นเพียงเพื่อพิสูจน์ว่า “ความรัก จะนำทาง เรา ให้มา เจอกัน” โดยวางแผนเตรียมเข้าฉายในปี 2024 และตั้งเป้าตีตลาดหนังทั้งไทยและต่างประเทศด้วยนอกจากนี้ยังได้เปิดตัวอีกหนึ่งผลงานใหญ่ที่จะนำออกสู่สายตาชาวโลก ภาพยนตร์ แอ็คชั่นไทย ฟอร์มยักษ์ ที่ห่างหายจากจอเงินไปนาน VelCurve Studio นำกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ที่สุด ไปในรอบ 10 ปี ด้วย Project ภาพยนตร์เรื่อง “Last Fight” และได้ทีมงานสตันท์ระดับโลกอย่าง “พันนา ฤทธิไกร” ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวแอ็คชั่นผ่านการเล่นเกมและกีฬาของไทย จัดฉากบู้แบบเต็มๆด้วย Production ที่ทันสมัย ถ่ายทอดศิลปะมวยไทยดัน Soft Power สู่ตลาดโลก นำแสดงโดย “เกรท สพล อัศวมั่นคง” และ “น้ำตาล-พิจักขณา วงศารัตนศิลป์” มาร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย และยังได้เปิดตัว www.URANUS2324.com ระบบสมาชิกรูปแบบ Fandom Memberships ที่จะให้แฟนคลับทั้งโลกได้เข้ามาเป็น Community รับข่าวสารของ URANUS รวมถึงได้ร่วมทำกิจกรรมกับนักแสดง และยังมี Product Merchandise ,สิทธิพิเศษอื่นๆมากมายให้ได้ติดตาม รวมถึงยังสามารถซื้อตั๋วคอนเสิร์ตหรือ FANMeeting ได้ก่อนใครทั้งในและต่างประเทศด้วย“ฟรีน-สโรชา” และ “เบคกี้-รีเบคก้า” กล่าวว่า “เราสองคนดีใจมาก ๆ ค่ะ ที่ได้มาเล่นหนังเรื่อง “URANUS2324” และเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจ็กต์สุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่บอส-คีตะวัฒน์ และ พี่เจมส์-ธนดล รวมถึงพี่ๆทีมงานทุก ๆ คน หนังเรื่องนี้จะถ่ายทอดเรื่องราวของโลกคู่ขนาน นอกจากความสนุกแล้ว ยังให้แง่คิดหลาย ๆ อย่าง ซึ่งจะเข้าฉายในปี 2024 ยังไงก็ขอฝากให้แฟน ๆ ทุกคนติดตามกันด้วยนะคะ”