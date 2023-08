VELCURVE STUDIO เตรียมเสิร์ฟความฟิน ! คู่จิ้น “ฟรีน - เบคกี้” ทะยานสู่อวกาศ กับภาพยนตร์ “URANUS2324 (ยูเรนัส)”

​​แฟนคลับเตรียมฟิน ! คู่จิ้นขวัญใจมหาชน “ฟรีน - เบคกี้” พร้อมกับบทบาทใหม่ให้ได้กรี๊ดสนั่นทะยานไปถึงอวกาศ กับผลงานใหม่ที่ใหญ่และปังกว่าเดิมบนจอเงิน กับภาพยนตร์เรื่องแรก “URANUS2324” (ยูเรนัส) แนวโรแมนติก-แฟนตาซี ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโลกคู่ขนานดำดิ่งสู่ห้วงทะเลลึกและไกลสุดขอบจักวาล เรื่องแรกของไทย “ความรัก จะนำทาง เรา ให้มา เจอกัน” วางแผนเตรียมเข้าฉายในปี 2024ผลงานของ VELCURVE STUDIO ค่ายหนังน้องใหม่ ที่มาพร้อมประสบการณ์ที่ตั้งเป้าเป็นผู้นำ มั่นใจจะยกระดับและเพิ่มมิติใหม่ให้กับอุตสาหกรรม ภาพยนตร์ ซีรีส์ ของไทยไปสู่ระดับโลก ภายใต้การดูแลของ “บอส​ - คีตะวัฒน์ ชินโคตร” CEO & Executive Producer และ เจมส์ ธนดล นวลสุทธิ์ CCO & Director ที่มาพร้อมรางวัลการันตี ผู้อยู่เบื้องหลังภาพยนตร์ ซีรีส์ชื่อดังและโฆษณา อาทิเช่น ซีรีส์ Finding The Rainbow สุดท้าย…ที่ปลายรุ้ง(VIU), ภาพยนตร์เรื่อง ละติจูดที่ 6, School Tales The Series(Netflix) และอีกมากมายเตรียมพบกับการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์เรื่อง “URANUS2324 (ยูเรนัส)” ที่นำแสดงโดย “ฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ” และ “เบคกี้ รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง” รวมถึงโปรเจคต์สุดปังอีกมากมายภายใต้ VELCURVE STUDIO ในงานแถลงข่าวเปิดตัว PROJECT VELCURVE 2023 NEW SPACE PRESS CONFERENCE วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ ลาน Central Court ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป