สาวกหนังไทยห้ามพลาด! ร่วมโหวตภาพยนตร์ที่คุณชื่นชอบ คว้ารางวัล “ภาพยนตร์ไทยยอดนิยม” ในสุพรรณหงส์ครั้งที่ 31 ซีซั่น เชนจ์”

ทาง สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) และ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด (ทรูโฟร์ยู ช่อง 24) ได้เปิดโผรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลทั้ง 17 สาขาในงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 31 ประจำปี 2565 แล้ว ยังเปิดรายชื่อภาพยนตร์ 45 เรื่องที่ลงสนามเข้าชิงคะแนนโหวตจากผู้ชมในรางวัล “Most Popular Thai Film “ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี 2565” ได้แก่ บอกโลกให้รู้ว่า กูรักมึง จาก ฟิล์มกูรู , วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ จาก จีดีเอช ห้าห้าเก้า, ภาพหวาด จาก ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, ไทบ้านเดอะซีรีส์..หมอปลาวาฬ จาก ไทบ้าน สตูดิโอ, พี่นาค3 จาก ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น,เทอมสองสยองขวัญ จาก สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, แดง พระโขนง จาก เอ็ม พิคเจอร์ส, เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ จาก จีดีเอช ห้าห้าเก้า, กล้องติดตาย จาก เอ็ม พิคเจอร์ส, บักแตงโม จาก พระนครฟิล์ม

หลังจากปีที่แล้วงานประกาศรางวัลสุพรรณหงส์ได้เปิดตัวรางวัลสาขาใหม่อย่างซึ่งเป็นรางวัลที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปในทุกสาขาอาชีพได้ร่วมโหวตภาพยนตร์ที่ตัวเองชื่นชอบ ปรากฏว่ากระแสของรางวัลดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดก็ดีเกินคาด ภาพยนตร์ “เพราะเราคู่กัน The Movie” นำแสดงโดย “ไบรท์ วชิรวิชญ์ ชีวอารี” และ “วิน เมธาวิน โอภาสเอี่ยมขจร” กวาดคะแนนโหวตสูงสุดจากผู้เข้าร่วมโหวตกว่า 300,000 สิทธิ์ล่าสุดในนอกจากบั้งไฟสไลเดอร์ จาก เอ็ม พิคเจอร์ส, ผ้าผีบอก จาก อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์, ทวงคืน จาก เอ็ม พิคเจอร์ส, บูชา จาก ไดเวอร์ชั่น, บุพเพสันนิวาส 2 จาก จีดีเอช ห้าเก้าเก้า, ไลโอ โคตรแย้ยักษ์ จาก เนรมิตรหนัง ฟิล์ม, ใจฟูสตอรี่ จาก ไท เมเจอร์ และ เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์, บึงกาฬ จาก ทองคำ ฟิล์ม, เสียง (ไม่) เงียบ 2022 จาก สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ, อาชญาเกม จาก กันตนา กรุ๊ป, คืนหมีฆ่า จาก เนรมิตรหนัง ฟิล์ม, เลิฟเลย 101 จาก เอสเอสเจ เอนเตอร์เทนเม้นท์, มายาพิศวง จาก เอ็ม พิคเจอร์ส, แอน จาก เอ็ม พิคเจอร์ส, ท่าแร่ ยูไนเต็ด จาก ลิตเติ้ล เฮ้าส์ ฟิล์มส และ สินบรรลือทรัพย์, มาย เทมโป้ น้องพี่ ดนตรี+เพื่อน จาก ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ และ สตูดิโอ คำม่วน, รักจังวะ..ผิดจังหวะ จาก จีดีเอช ห้าห้าเก้า, เดอะ ชีส ซิสเตอร์ส จาก อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์, บัวผันฟันยับ จาก เอ็ม พิคเจอร์ส, โขนภาพยนตร์ หนุมาน จาก สหศีนิมาบลู อะเกน จาก ตัดอยู่, Groovinman และ วัน คูล โปรดักชั่น, สกาล่า ที่ระลึกรอบสุดท้าย จาก สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, เวลา Anatomy of Time จาก ไดเวอร์ชั่น, ดุริยางค์มรณะ จาก Titania Pictures และ Commercial Films Siam, ร้านของเก่า จาก เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด และ NoonTalk Media, ชั้นหนึ่ง จาก Dream Sequenze Production, ใจจำลอง จาก ไดเวอร์ชั่น, ศรี-เมือง-ใหม่ จาก จุ๊ ซอย จ้ำ เอ็นเตอร์เทนเม้น,18 ปี ความทรงจำ ความฝัน ความรุนแรง จาก Young Filmmakers of Thailand, ๑๐๐ ขา จาก เนรมิตรหนัง ฟิล์ม, วัยอลวน 5 จาก เอ็ม พิคเจอร์ส, เพลงนี้พ่อเคยร้อง จาก Wildtype,Documentary Club และ Kyoto Experiment, เฟื่อน จาก ฮีตฮอย ฟิล์ม, มนต์รักวัวชน จาก เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ และ หรอยจังจ้าว จาก ห้าสี่สามสอง แอ็คชั่นส์สำหรับวิธีการโหวตรางวัลพิเศษ “Most Popular Thai Film” นั้น ทุกคนสามารถโหวต ณ จุดสแกนคิวอาร์โค้ดที่มีปฏิมากรรมสุพรรณหงส์ตั้งกระจายอยู่ทั่วกรุงเทพ 8 แห่ง ได้แก่ พารากอนซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์รัชโยธิน, เมกา ซีนีเพล็กซ์ เมกา บางนา, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แฟชั่นไอส์แลนด์, เวสต์เกต ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต, เอสเอฟ เซ็นทรัลเวิล์ด และ เอสเอฟ เซ็นทรัล พระราม 9 หรือโหวตง่าย ๆ ผ่านลิงค์ https://mpcsuphannahongse.com/ และจุดที่ตั้งปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 19 ส.ค.นี้ เวลา 24.00 น. เท่านั้น โดย 1 โหวต เท่ากับ 1 สิทธิ์