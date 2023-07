เปิดโผ “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 31 ประจำปี 2565...Season Change “บุพเพสันนิวาส 2- วันสุดท้ายก่อนบายเธอ” มาแรงเข้าชิง 12 รางวัล

สำหรับงานแถลงข่าวสุพรรณหงส์ครั้งที่ 31 ประจำปี 2565 มีการประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลต่าง ๆ ทั้งหมด 17 สาขา

โดยมี ธนกร ปุลิเวคินทร์ ประธานสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม,พรชัย ว่องศรีอุดมพร เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ, ธีรเดช พรกวินทิพย์ ผจก.ฝ่ายรายการ บริษัท ทรูโฟร์ยู สเตชั่น จำกัด,ชัยยศ เจริญกิจกำจร ผู้อำนวยการกองภาพยนตร์และวีดิทัศน์ และ สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) , ร่วมงานแถลงข่าวประกาศภาพยนตร์ผู้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ครั้งที่ 31โดยครั้งนี้กลับมาในคอนเซ็ปต์จากเรื่องเล่ารอบกองไฟสู่เรื่องเล่าจากจินตนาการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำทุกประสบการณ์ ทุกยุคสมัย ถูกสรรค์สร้างเป็นภาพยตร์ที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไป นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เปรียบได้ดั่ง “การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล” รางวัลสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 31 SEASON CHANGE 2023ในปีนี้ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ได้มอบรางวัล สุพรรณหงส์เกียรติยศ ( Lifetime Achievement Award ) 1 รางวัล, รางวัล “ภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยม ( Best Cultural Promotion Film ) 1 รางวัล และสืบเนื่องจากในปีที่ผ่านมา หลังจากที่สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยทั้งใน และนอกวงการบันเทิงได้มีส่วนร่วมในการโหวตรางวัลพิเศษ “Most Popular Thai Film” (ภาพยนตร์ไทยยอดนิยม) เพื่อร่วมกันเฟ้นหาว่าภาพยนตร์เรื่องไหนครองใจประชาชนมากที่สุดซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี ดังนั้นในปีนี้จึงยังเปิดโอกาสให้ผู้ชมทุกสาขาอาชีพได้มีส่วนร่วมในการโหวตรางวัลพิเศษ “Most Popular Thai Film” (ภาพยนตร์ไทยยอดนิยมประจำปี 2565) 1 รางวัล อีกเช่นเคยงานประกาศรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ “สุพรรณหงส์ครั้งที่ 31” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์เธียเตอร์ ชั้น 6 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดงานประกาศรางวัล “สุพรรณหงส์” ครั้งที่ 31 ผ่านทางสถานีหลัก ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 ช่องทรูอินไซต์ (ช่อง 335, 113, 38) และชมออนไลน์ทาง TrueVisions NOW รวมถึงแอปพลิเคชั่นส์ ทรูไอดี1.บอกโลกให้รู้ว่า “กูรักมึง” จาก บริษัท ฟิล์มกูรู จำกัด2.วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ จาก บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด3.ภาพหวาด จาก บริษัท ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด4.ไทบ้านเดอะซีรีส์..หมอปลาวาฬ จาก บริษัท ไทบ้าน สตูดิโอ จำกัด5.พี่นาค3 จาก บริษัท ไฟว์สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด6.เทอมสองสยองขวัญ จาก บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด7.แดง พระโขนง จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด8.เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ จาก บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด9.กล้องติดตาย จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด10.บักแตงโม จาก บริษัท พระนครฟิล์ม จำกัด11.บั้งไฟสไลเดอร์ จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด12.ผ้าผีบอก จาก บริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์ จำกัด13.ทวงคืน จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด14.บูชา จาก บริษัท ไดเวอร์ชั่น จำกัด15.บุพเพสันนิวาส 2 จาก บริษัท จีดีเอช ห้าเก้าเก้า จำกัด16.ไลโอ โคตรแย้ยักษ์ จาก บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด17.ใจฟูสตอรี่ จาก บริษัท ไท เมเจอร์ จำกัด และ บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด18.บึงกาฬ จาก บริษัท ทองคำ ฟิล์ม จำกัด19.เสียง (ไม่) เงียบ 2022 จาก สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ20.อาชญาเกม จาก บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)21.คืนหมีฆ่า จาก บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด22.เลิฟเลย 101 จาก บริษัท เอสเอสเจ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด23.มายาพิศวง จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด24.แอน จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด25.ท่าแร่ ยูไนเต็ด จาก บริษัท ลิตเติ้ล เฮ้าส์ ฟิล์มส และ สินบรรลือทรัพย์26.มาย เทมโป้ น้องพี่ ดนตรี+เพื่อน จาก บริษัท ดรีมเมอร์ส โซไซตี้ และ สตูดิโอ คำม่วน27.รักจังวะ..ผิดจังหวะ จาก บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด28.เดอะ ชีส ซิสเตอร์ส จาก บริษัท อินดิเพนเด้นท์อาร์ทิสท์เมเนจเม้นท์ จำกัด29.บัวผันฟันยับ จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด30.โขนภาพยนตร์ หนุมาน จาก บริษัท สหศีนิมา จำกัด31.บลู อะเกน จาก ตัดอยู่, Groovinman และ วัน คูล โปรดักชั่น32.สกาล่า ที่ระลึกรอบสุดท้าย สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ33.เวลา Anatomy of Time จาก บริษัท ไดเวอร์ชั่น จำกัด34.ดุริยางค์มรณะ จาก Titania Pictures และ Commercial Films Siam35.ร้านของเก่า จาก บริษัท เลยดูดี สตูดิโอ จำกัด และ บริษัท NoonTalk Media จำกัด36.ชั้นหนึ่ง จาก Dream Sequenze Production37.ใจจำลอง จาก บริษัท ไดเวอร์ชั่น จำกัด38. ศรี-เมือง-ใหม่ จาก บริษัท จุ๊ ซอย จ้ำ เอ็นเตอร์เทนเม้น จำกัด39.18 ปี ความทรงจำ ความฝัน ความรุนแรง จาก Young Filmmakers of Thailand40.๑๐๐ ขา จาก บริษัท เนรมิตรหนัง ฟิล์ม จำกัด41.วัยอลวน 5 จาก บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด42.แถวตรง แสบอีหลี จาก บริษัท 888 ร่ำรวย จำกัด43.เพลงนี้พ่อเคยร้อง จาก Wildtype,Documentary Club และ Kyoto Experiment44.เฟื่อน จาก บริษัท ฮีตฮอย ฟิล์ม จำกัด45.มนต์รักวัวชน จาก บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด46.หรอยจังจ้าว จาก บริษัท ห้าสี่สามสอง แอ็คชั่นส์ จำกัด47.ฮักเจ้าอีหลี จาก บริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์ จำกัด48.16 ห้าว 19 เดือด จาก บริษัท ซิกเนเจอร์ ฟิล์ม จำกัด1.รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)• บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด• มายาพิศวง (Six Characters) : บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด และ Deva Art Theater Studio• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : JET TONE FILMS and HOUSETON (บริษัท เฮ้าส์ทัน จำกัด)• เวลา (Anatomy Of Time) : บริษัท ไดเวอร์ชั่น จำกัด• Blue Again : บริษัท ตัดอยู่ จำกัด และ กรูฟวินแมน โปรดักชั่นเฮ้าส์ แอนด์ สตูดิโอ2.รางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม (Best Documentary Feature)• 18 ปี ความทรงจำ ความฝัน ความรุนแรง : บริษัท ฟองเมฆ จำกัด• บูชา (Worship) : บริษัท ไดเวอร์ชั่น จำกัด• Scala ที่ระลึกรอบสุดท้าย : Bandai Dam Studio และ Mobile Lab3.รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม (Best Director)• บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม• มายาพิศวง (Six Characters) : ม.ล.พันธุ์เทวนพ เทวกุล• เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : นัฐวุฒิ พูนพิริยะ• แอน (Faces od Anne) : คงเดช จาตุรันต์รัศมี และ ราสิเกติ์ สุขกาล4.รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best Actor)• บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ• มายาพิศวง (Six Characters) : มาริโอ้ เมาเร่อ• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : ณัฐรัตน์ นพรัตนยาภรณ์• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : ธนภพ ลีรัตนขจร• OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ : วงศ์รวี นทีธร5.รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)• ใจจำลอง (Come Here) : อภิญญา สกุลเจริญสุข• บัวผันฟันยับ (Bua Phan, Beauty and the Blade) : แอน ทองประสม• บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : ราณี แคมเปน• เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : อุรัสยา เสปอร์บันด์• Blue Again : ตะวัน จริยาพรรุ่ง6.รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)• กล้องติดตาย (SLR) : ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์• บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : พาริส อินทรโกมาลย์สุต• มายาพิศวง (Six Characters) : ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต• หมอปลาวาฬ (Morplawan) : ชาดชาย ชินศรี• OMG! รักจังวะ..ผิดจังหวะ : พชร จิราธิวัฒน์7.รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)• บัวผันฟันยับ (Bua Phan, Beauty and the Blade) : นงผณี มหาดไทย• มายาพิศวง (Six Characters) : ณฐพร เตมีรักษ์• มายาพิศวง (Six Characters) : รัดเกล้า อามระดิษ• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : พลอย หอวัง• Blue Again : อสมาภรณ์ สมัครพันธ์8.รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)• บัวผันฟันยับ (Bua Phan, Beauty and the Blade) : พฤกษ์ เอมะรุจิ• บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : เบ็ญจมาภรณ์ สระบัว,ทศพล ทิพย์ทินกร,ภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์,อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม• เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : นัฐวุฒิ พูนพิริยะ,ณฐพล บุญประกอบ,พวงสร้อย อักษรสว่าง• Blue Again : ฐาปณี หลูสุวรรณ9.รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)• บูชา (Worship) : อุรุพงศ์ รักษาสัตย์• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : ภาเกล้า จิระอังกูรกุล,บุญยนุช ไกรทอง,ณัฐดนัย นาคสุวรรณ• เวลา (Anatomy Of Time) : พุทธิพงษ์ อรุณเพ็ง• อาชญาเกม (The Up Rank) : ปราเมศร์ ชาญกระแส• Blue Again : ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต10.รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)• เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : ปนายุ คุณวัลลี• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต• เวลา (Anatomy Of Time) : ลี ชาตะเมธีกุล และ แคทธารีน่า วาร์ทีน่า (Katharina Wartena)• อาชญาเกม (The Up Rank) : อภิภู ฮุนตระกูล• Blue Again : ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต11.รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Sound)• บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : นฤเบศ เปี่ยมใย และ กันตนา ซาวนด์ สตูดิโอ• เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ และ บริษัท วัน คูล ซาวนด์ สตูดิโอ จำกัด• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : นฤเบศ เปี่ยมใย และ กันตนา ซาวนด์ สตูดิโอ• แอน (Faces od Anne) : อัคริศเฉลิม กัลยาณมิตร,สราวุธ พันถา,ชัยบวร ศรีลูกหว้า,บริษัท วัน คูล ซาวนด์ สตูดิโอ จำกัด• Blue Again : ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์ และ ชลสิทธิ์ อุปนิกขิต12.รางวัลเพลงนำภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Original Song)• ใจฟูสอตรี่ (Jaifu Story) : เพลง “ใจฟู” ขับร้องโดย สิงโต นำโชค• บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : เพลง “ถ้าเธอรักใครคนหนึ่ง” ขับร้องโดย วรันธร เปานิล• เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : เพลง “เดี๋ยวจะทำตามความฝัน” ขับร้องโดย TangBadVoice• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : เพลง “ถ้าเธอ” ขับร้องโดย อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข และ วิโอเลต วอเทียร์• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : เพลง “Nobody Knows” ขับร้องโดย อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข และ คริสโตเฟอร์ ชู13.รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)• บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : หัวลำโพงริดดิม• มายาพิศวง (Six Characters) : ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : วิชญ วัฒนศัพท์ และ หัวลำโพงริดดิม• แอน (Faces od Anne) : ชัยบวร ศณีลูกหว้า• Blue Again : ชัพวิชญ์ เต็มนิธิกุล และ ใจเทพ ร่าเริงใจ14.รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)• บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : พัชร เลิศไกร• ภาพหวาด (Cracked) : เต้ย จารุวาทีกุล• มายาพิศวง (Six Characters) : นพพร เกิดศิลป์• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : พัชร เลิศไกร และ กฤตย์วลี เสณีตันติกุล• เวลา (Anatomy Of Time) : ศราวุธ แก้วน้ำเย็น15.รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)• บัวผันฟันยับ (Bua Phan, Beauty and the Blade) : ศุภกิจ กิจมั่งมี• บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : กิจจา ลาโพธิ์• มายาพิศวง (Six Characters) : อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์• เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : วิสาข์ คงคา• วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ (One For The Road) : ปวเรศ วงศ์อร่าม16.รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม : (Best Make Up Effect)• แดงพระโขนง (Daeng Phra Khanong) : ธัมอาร์ต สตูดิโอ• เทอมสอง สยองขวัญ (Haunted Universities 2nd Semester : หทัย เขียวแสง,เมธาพันธ์ ปิติธันยพัฒน์,วราภรณ์ ศรีสวัสดิ์,มีนา จงไพบูรณ์,กนกกร นาครัตน์,ศิริพงษ์ สุขุมวาท• พี่นาค3 (Pee Nak3) : ถัถลี จารุจุฑารัตน์• ภาพหวาด (Cracked) คงกฤช ทองดี• มายาพิศวง (Six Characters) : มนตรี วัดละเอียด17.รางวัลเทคนิคการสร้างภาพพิเศษและยอดเยี่ยม (Best Visual Effect)• ๑๐๐ ขา (The One Hundred) : Fatcat Studios• บุพเพสันนิวาส ๒ (Love Destiny : The Movie) : บริษัท กันตนา แอนิเมชั่น สตูดิโอส์ จำกัด,Human Farm VFX,RIFF Studio,เซอร์เรียล สตูดิโอ,ดาร์ก อาร์มมี่ สตูดิโอ• ภาพหวาด (Cracked) ทริปเปิ้ล คิง,สโนว์แมน วิช่วล เอฟเฟ็กต์,นิวโอลเดอร์ VFX,วีเอทีฟ สตูดิโอ และ มนตรี สีบู่• เร็วโหด..เหมือนโกรธเธอ (Fast & Feel Love) : บริษัท วันคูล โปรดักชั่น จำกัด• ไลโอ โคตรแย้ยักษ์ : (Leio) : Fatcat Studios