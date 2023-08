“WAY-T CREATION PRESENTS THE WAY FIRST CONCERT” จัดเต็มแสงสีเสียง!! 8 ศิลปินอินเทิร์นวัยมัธยม โชว์สุดมันส์แบบอันลิมิต เต็มรูปแบบครั้งแรก

ครั้งแรกของปรากฏการณ์ทางดนตรี ในคอนเสิร์ต “WAY-T CREATION PRESENTS THE WAY FIRST CONCERT” ของ 8 ศิลปินอินเทิร์นวัยมัธยม จาก The Way Artist Intern Camp หลังจากผ่านการอัปสกิลมาอย่างเข้มข้น จากทีม WAY-T Creation โดยมี พี่นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล Head Master และเหล่า Guideliner รวมทั้ง Camp Master ถึงเวลาที่น้อง ๆ จะได้พิสูจน์ฝีมือในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อเฟ้นค้นหาวงดนตรีที่พร้อมที่สุด ที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพ พร้อมโชว์พิเศษจากศิลปินรุ่นพี่ Tilly Birds ณ ฮอลล์ คอนเสิร์ตมาตรฐานระดับโลก TRUE ICON HALL ชั้น 7 ICON SIAMงานนี้ทั้ง 8 วงดนตรี ระเบิดความมันส์บนเวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ ทั้ง แสง สี เสียง และโปรดักชั่นดีไซน์ พร้อมโชว์เพลงใหม่ของตัวเองที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น SWEET DANGER (โรงเรียนสาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา), TRACKTONES (โรงเรียนเตรียมอุดศึกษาน้อมเกล้า) , EYERICE (โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน), MARKET FEEL (โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี), WHITE LIE (โรงเรียนเซนคาเบรียล), แดนสนธยา (โรงเรียนบึงกาฬ), MORSOR (โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ภูเก็ต) และ หางนกยูง (โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร) เรียกว่าแต่ละวง ต่างพกความมั่นใจ และแสดงฝีมือทางด้านดนตรีกันแบบเต็มที่ ทำเอาแฟน ๆ และเอฟซีตัวยงที่มาเชียร์ถึงกับกรี๊ดกันสนั่นฮอลล์จากนั้นถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย กับโมเม้นต์สุดตื่นเต้นกับประกาศรางวัลที่สุดของศิลปินอินเทิร์น ที่พร้อมก้าวเข้าสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพ ได้แก่วง TRACKTONES จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม. โดยอันดับ 1 ได้รับรางวัลมูลค่ารวม 600,000 บาท พร้อมโล่ประกาศ และประกาศนียบัตร แบ่งเป็นเงินรางวัลจำนวน 300,000 บาท และสนับสนุนอุปกรณ์ดนตรีให้กับโรงเรียน 300,000 บาท ต่อด้วยวง EYERICE คว้ารางวัลอันดับ 2 รับรางวัลมูลค่ารวม 400,000 บาท, วง แดนสนธยา คว้ารางวัลอันดับ 3 รับรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท และศิลปินอินเทิร์นผู้คว้ารางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ วง MARKET FEEL, วง MORSOR, วง SWEET DANGER, วง หางนกยูง และวง WHITE LIE ที่คว้ารางวัล Popular Vote ไปครองอีกด้วยโดยได้รับเกียรติจาก คุณณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และ รองประธาน ไอคอนสยาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ร่วมด้วย คุณวิเชียร จึงวิโรจน์ ประธานคณะทำงานซีพี 100 ปี และกรรมการผู้จัดการ(ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), คุณวินท์รดิศ กลศาสตร์เสนี Head of Digital Media บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด, คุณเบญจวรรณ อ่องศรี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์การค้า โลตัส ประเทศไทย บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด, คุณปิยณัฏฐ์ สิงหกันต์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน), คุณอารี อารีจิตเสถียร CHIEF EXECUTIVE OFFICER บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด, คุณฐิติพร สุนทรชื่น บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด คุณสุปราณี วัฒนานนท์ และ คุณวิทวัส ตันติเวสส ผู้บริหารจาก เวย์-ที ครีเอชั่นปิดท้ายความสนุกแบบตะโกนกันต่อ เมื่อ ศิลปินรุ่นพี่ Tilly Birds จัดเพลย์ลิสต์เพลงฮอตเพลงฮิตมาโชว์แบบเต็มอิ่ม จบโปรเจกต์ The Way Artist Intern Camp ไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจแบบสุด ๆ